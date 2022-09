85f317cc47

Economía Nacional Política José Miguel Insulza: “Si el TPP-11 sigue ahí y se va a votar es porque el Gobierno lo acepta” El senador del Partido Socialista se refirió a la revisión que se hará del Tratado en la Cámara Alta y reiteró su postura a favor de la iniciativa. Diario UChile Miércoles 28 de septiembre 2022 12:37 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, se refirió al debate en torno al TPP-11 y la sesión que tendrá este miércoles el Senado para su revisión. “Yo creo que esto se debería haber votado en sala hace cuatro años atrás. Se suscribió un protocolo donde se aclararon la mayor parte de las dudas que se habían planteado, entonces el proyecto estaba listo para ser tratado pero en esa época había una situación política difícil y por algún motivo se armó una campaña contra el TPP”, señaló el senador respecto de su postura a favor de la iniciativa. El militante del Partido Socialista agregó que “el informe de la comisión de RR.EE. del Senado tiene 325 páginas y una cantidad de páginas está destinada a enumerar la cantidad de gente que tuvo la oportunidad de hablar y de discutir en torno al tema“. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las posturas disímiles que existen en torno al proyecto en las coaliciones de Gobierno, el parlamentario respondió que “el país ha elegido hace muchos años una política exterior activa y vinculante con el mundo, aceptando el desafío de ser un país de tamaño y economía intermedia que necesita del mundo para vivir y que se relaciona con él por vía de tratados”. En esa línea, Insulza añadió que “hay temas nuevos en este tratado que dice relación con la equidad de género o normas ambientales que en otros tratados no estaban. Los temas que han estado cuestionados, entre ellos la resolución de controversias, está el mismo mecanismo de solución de controversias, que sin duda es modificable, pero que ya está en la mayor parte de los tratados económicos firmados por Chile en los últimos años”. Respecto de las críticas al Gobierno por la postura que ha adoptado en torno a este tema, el senador José Miguel Insulza recalcó que “se ha dicho mucho que el que lleva las relaciones internacionales del país es el Presidente de la República. Esto lo suscribió la Presidenta Michelle Bachelet y durante el gobierno de Piñera fue enviado al Congreso para su discusión. En cualquier momento el Gobierno podría haber retirado el tratado, por lo tanto, esto de que se está pasando a llevar al Presidente no es efectivo”. “Si el Tratado sigue ahí y se va a votar es porque el Gobierno acepta. Como lo dijo el Presidente, que se vote“, añadió el senador del Partido Socialista. El parlamentario recalcó que “la situación del país no da para seguir discutiendo estos temas que ya hemos discutido durante ya varios años: la caída de la inversión, la caída de los precios de nuestros productos que están creando un problema complicado y este país en un mundo cada vez más complejo tiene que defenderse”. “Por qué se seleccionó el TPP para atacarlo, repito, porque se suponía que este era el tratado de Trump, pero resulta que este no era el tratado de Trump porque él se retiro y se retiraron todas las cláusulas que parecían graves y no se pueden revivir a menos que se discuta de nuevo el tratado. Entonces la pregunta es ¿por qué es tan importante o tan espectacular que no nos podamos poner de acuerdo con Australia y Nueva Zelanda?”, añadió Insulza. Sobre el temor que con el TPP-11 Chile no podrá abordar un cambio de modelo productivo o exportador, el senador Insulza señaló que “yo no veo nada en el tratado que diga que no podremos promover la industria nacional. Además estamos firmando con países que han potenciado la industria. En cuanto a que somos exportadores de materias primas es cierto, pero acaso vamos a dejar de hacer eso, claramente no, podemos agregar más valor y eso no está prohibido por el TPP”. El parlamentario socialista agregó que “el tratado mismo no tiene ningún contenido que modifique nada de la política exportadora del país o que impida un desarrollo industrial. Si no hemos desarrollado nuestra industria es culpa nuestra, no de los tratados”. Finalmente, respecto de las “cartas adjuntas” o “side letters“, Insulza sostuvo que “ese es el último cañonazo, desde el principio he dicho que los mecanismos de resolución de controversias no son los mejores. Es necesario trabajar eso, pero hay que decir que a nosotros no nos ha ido mal en la resolución de estas controversias en los últimos 30 años, en la mayoría de los casos se ha fallado en favor de Chile y no hemos tenido ninguna gran pérdida”. Por lo mismo, sostiene Insulza que “estas side letters no son solo para esto, sino que cuando se firma un tratado multilateral posteriormente entre algunos países se pueda acordar que alguna clausula específica no se aplique y eso no va a afectar a los otros países solo a los que hagan negocios bilaterales. Entiendo que algunos países ya han aceptado esto respecto de la resolución de controversias, entonces mi pronóstico es que se va a conseguir la mitad de estas side letters“. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

