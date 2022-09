7536912648

Nacional Política Proceso Constituyente “Se está lejos de concretar un acuerdo”: continúan conversaciones entre partidos por nueva Constitución Tras su cuarta convocatoria, que incluyó la participación del Gobierno, parlamentarios acordaron reuniones bilaterales entre el oficialismo y la oposición para ir acercando posiciones sobre los mecanismos con que se redactará la nueva constitución. Natalia Palma Jueves 29 de septiembre 2022 18:00 hrs.

Concretándose su cuarta reunión, a las 09:30 horas de este jueves los partidos políticos con representación parlamentaria se congregaron en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago para continuar las conversaciones y así habilitar un nuevo proceso constituyente. Esta vez la instancia contó con la participación de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, y de un sector de la Democracia Cristiana, que suscribió a la propuesta unificada de las coaliciones de Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, a través del senador designado Francisco Huenchumilla, para elaborar una nueva Constitución. Esta propuesta contempla que la Carta Fundamental esté escrita por un órgano 100% electo, paritario, con escaños reservados para pueblos originarios y participación de independientes mediante listas de partidos. También plantea la conformación de un comité de expertos para acompañar el proceso, pero sin carácter deliberativo. Por otra parte, propusieron principios institucionales que apuntan a respetar el carácter unitario del Estado de Chile, su condición de República y régimen democrático; la existencia, autonomía e independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el respeto de las sentencias judiciales, tratados internacionales, el himno nacional y emblemas patrios, entre otras materias. Sobre este punto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD) sostuvo que “sobre la base de esas propuestas se desarrolló una conversación democrática en base al respeto mutuo, donde creo que dimos un paso significativo para avanzar en ir acercando posiciones”. No obstante, el parlamentario afirmó que todavía se “está lejos” de concretar un acuerdo y que los nudos principales a resolver refieren a principios orientadores (o bordes), al órgano que estará encargado de elaborar la nueva constitución y el rol de los expertos en el proceso. Por lo mismo, Soto confirmó que la convocatoria que se tenía prevista para mañana viernes entre los partidos se aplazará para las 10:00 horas del próximo 3 de octubre y, en su lugar, se realizará una reunión bilateral entre cinco representantes del oficialismo- más la DC- y cinco personeros de la oposición para poder acercar posturas. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) recalcó que “mientras no se llegue a un acuerdo global, completo, suficiente, no es posible adelantar las características que va a tener ese acuerdo y, por tanto, nosotros no descartamos nada a priori”. Esto, considerando que Chile Vamos en esta oportunidad no hizo entrega de una contrapropuesta respecto del órgano que deberá redactar la nueva constitución. Pese a lo anterior, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, enfatizó en que en la conversación volvieron a plantear la necesidad de que el Gobierno avance en las agendas de seguridad y de modernización del Estado. “No es una condición, pero sí creemos que es un elemento adicional que tenemos que entregarle al oficialismo porque tiene la herramienta de las urgencias legislativas y es fundamental. Los chilenos quieren que les demos seguridad”, aseveró. Por su parte, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, destacó que lo importante, a su juicio, “es que tengamos una Constitución redactada por un órgano 100% electo por la ciudadanía, ese es el único mecanismo válido”, añadiendo que “a mí me parece que hay bastante coincidencia en esa materia entre las distintas fuerzas políticas. Tenemos que acordar ya más cuestiones precisas, que tendrán que ver con el número de convencionales, con cómo participan (…) Así que no me cabe duda que lo más probable es que en el corto plazo ya podamos suscribir un acuerdo que se transforme en una reforma que habilite el nuevo proceso constituyente”.

