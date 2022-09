a2fe9e5f15

Economía Nacional Política Proceso Constituyente En actividad de la CPC: Boric llama al mundo del Rechazo a no caer en “el mismo error que cometimos desde nuestro sector cuando tuvimos el plebiscito de entrada” En el Encuentro Anual de Comercio, el mandatario consideró un error creer que "los péndulos son permanentes" y en ello extendió su satisfacción de ver que en las conversaciones del proceso constituyente se está avanzando en encontrar el equilibrio. Maria Luisa Cisternas Viernes 30 de septiembre 2022 15:34 hrs.

Esta mañana el presidente de la Republica, Gabriel Boric, participó del noveno Encuentro Anual del Comercio que organiza la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismos de Chile. En la instancia, el Mandatario realizó un discurso con el que destacó los ejes de presupuesto 2023 que dio a conocer este jueves en cadena nacional, además de la reforma tributaria que se discute en el Congreso y las políticas de orden económico del Ejecutivo como el plan “Chile Apoya” e “Invirtamos en Chile”. Asimismo, el jefe de Estado dio cuenta de los desafíos compartidos con el mundo privado, tal como es la reactivación económica del país. En esa línea dijo compartir con el presidente de la Cámara de Comercio, Ricardo Mewes, la urgencia de desestancar la productividad del país y en ello dio cuenta del trabajo pro inversión del Ejecutivo. “Durante mucho tiempo nos habíamos dedicado a estrujar al máximo a Codelco, de que todas las utilidades vayan para el fisco, para poder financiar gasto corriente. Una de las decisiones que tomamos es que el 30 por ciento de las utilidades de Codelco se van a reinvertir en la propia empresa para poder ponernos al día y poder asegurar que este material tan valioso, tan importante que es el cobre, la minería en general, pueda tener una empresa estatal a la altura de los desafíos que tenemos”, señaló, añadiendo que “lo mismo estamos haciendo con un nuevo modelo de desarrollo a propósito del litio, invirtiendo de manera excepcional en presupuesto en ciencia, porque necesitamos más innovación”. En cuanto a la reforma tributaria, el Presidente aseguró que el objetivo del Gobierno es “financiar una agenda de productividad, de descentralización, de equidad territorial y de protección social”. Además señaló que la recaudación “no es para aumentar las arcas del Estado, sino para mejorar de forma responsable y eficiente la calidad de vida de las personas. Por eso, parte importante de lo recaudado se va a destinar al aumento de la PGU a $250 mil”, indicó. Seguridad Otra de las materias que marcaron el discurso del mandatario fue el rechazo a la normalización de la violencia y la importancia de la recuperación de los espacios públicos. “Ustedes vieron que fue muy noticioso que mi hermano sufrió una agresión en el centro, afuera de la Universidad de Chile y el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, escribió una columna a propósito de ese hecho y con la que estoy plenamente de acuerdo”, comentó. “Lo relevante no es que haya sido mi hermano“, advirtió el mandatario. “Sino es cómo es posible que lleguemos siquiera a naturalizar que un grupo de personas pueda agredir a otra de manera impúdica en la vía pública y en pleno centro de Santiago o en cualquier parte. Eso es absolutamente inaceptable”, expresó. En ese sentido aseguró que “la seguridad es el primer tema de preocupación de nuestros ciudadanos y por eso lo hemos puesto también en el centro del Presupuesto”. “Queremos poner los recursos y las acciones donde ponemos las palabras y sabemos que para lograr una reactivación económica que sea sostenible, la seguridad de las familias y las personas una prioridad que no podemos dejar de lado. Seguridad económica, seguridad ciudadana y seguridad social”, sostuvo. Y detalló que “el proyecto que presentamos dispone 38 mil millones de pesos para un plan nacional contra el crimen organizado. Adicionalmente incluye un aumento en el presupuesto de Carabineros de 25 mil millones de pesos (…) queremos que los dueños de negocios, trabajadores, puedan desempeñarse con tranquilidad y certeza“. Diálogos constituyentes En el marco de su alocución, el Presidente abordó las reuniones que versan sobre la reanudación del proceso constituyente en el Congreso, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar por la cohesión social del país. “Tengo fe de que el nuevo proceso constituyente que se está llevando a adelante en las conversaciones en el Congreso va a llegar buen puerto y va a permitir tener una Constitución del que estemos todos y todas orgullosas“, aseveró. En ello, se dirigió al sector que se manifestó en contra de la propuesta constitucional de la Convención, destacando la importancia de mantener el equilibrio en el proceso constituyente. “No tengo ninguna duda de que no podemos olvidar el motivo central que estaba detrás del malestar, ese malestar sigue ahí presente, y me voy a atrever con algo; quienes defendieron la opción Rechazo en el reciente plebiscito constitucional no cometan el mismo error que cometimos desde nuestro sector cuando tuvimos el plebiscito de entrada, en el sentido de creer que los péndulos son permanentes, que las variaciones del péndulo lo son. Tenemos que encontrar el equilibrio y yo creo, por lo menos de lo que se conversaba ayer en materia constitucional, se está avanzando en esa dirección”, afirmó. Imagen: Agencia ATON.

