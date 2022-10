d08a283dfe

Nacional Política seguridad Diputada Ximena Ossandón y seguridad: “Los crímenes están siendo muy agresivos, muy violentos” La parlamentaria de Renovación Nacional sostuvo que se debe actuar con mayor celeridad y dar señales concretas para parar la delincuencia. Además, valoró la celeridad de iniciativas en el Parlamento para enfrentar el fenómeno. Diario Uchile Lunes 17 de octubre 2022 11:54 hrs.

La diputada, Ximena Ossandón señaló que el tema de la seguridad en el país, se ha convertido en una preocupación transversal y así lo dan cuenta las encuestas de opinión pública. Al respecto, el último estudio de la empresa Cadem reveló que un 72% tiene emociones negativas respecto a la situación del país como miedo (25%), desesperanza (24%) y cansancio/estrés (23%). Al comparar el país de hoy con la realidad de tres años atrás, antes del estallido social, en todos los ítemes consultados, las personas piensan que Chile está peor. Así, un 93% piensa que la delincuencia está peor que antes, 90% cree lo mismo sobre la violencia, 77% sobre el orden público, 75% sobre la situación económica, 73% sobre la calidad de la política, 71% sobre la pobreza, 68% sobre la confianza en las instituciones. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Ximena Ossandón sostuvo que el tema de la inseguridad “es una situación que se ha ido incrementando en el último tiempo. No es culpa de este Gobierno, porque es un tema que tiene muchísimas aristas, como es, por ejemplo, el crimen organizado que tiene relación con las drogas. Son temas complejos y difíciles de solucionar”. Ossandón planteó que son importantes las iniciativas propuestas por el Gobierno y otras que ya se están analizando en el Congreso, porque apuntan a la necesidad de tener una nueva institucionalidad y nuevas políticas públicas para combatir el crimen organizado. La diputada indicó que “se agradece el cambio de actitud que ha tenido, por ejemplo, la ministra (Antonia) Orellana y el ministro Nicolás Grau que van a visitar al general director de Carabineros y son formas de decir tratemos de dejar la hoja del pasado atrás, cosa que no es tan fácil, pero son gestos para la ciudadanía de decir ¡estamos con ustedes!”. La parlamentaria recalcó que en el tema de la seguridad son varios los factores que influyen, entre ellos, la migración, la que seguiría aumentando, el cómo regularizar a las personas y el tema de la droga, son asuntos que no se pueden dejar de lado. “Si uno analiza el crimen organizado, generalmente, el motivo es la droga y eso es tremendamente complejo y si no se corta en forma inmediata, esas cosas quedan y cambian sociedades completas y creo que Chile está en una posición que todavía podemos revertir y no seguir esperando”. Agregó que “esto no es un tema que afecte a un sector. Hoy día la gente está aterrada de salir de sus casas e independiente de dónde se viva, eso está ocurriendo de forma continua, potente, los crímenes están siendo muy agresivos, muy violentos los asaltos con técnicas que nunca hubiéramos imaginado y, es por eso que tenemos que tratar de parar esto como sea”. La llegada tarde La diputada de Renovación Nacional reconoció que es cierto que frente a la delincuencia se está llegando tarde y se observa en el aumento del consumo de drogas, en los altos niveles de agresión con la que actúan los delincuentes y el amedrentamiento del que es víctima quien vive en las cercanías de los lugares en los que se comercializan drogas. “Incluso, ahora, habiendo una legislación vigente, se toma al cabecilla -como ocurrió hace dos semanas- y la Fiscalía no pide prisión preventiva, sino que pide firma quincenal. Esas son las cosas que uno no entiende, pero son las cosas que se pretenden solucionar”, apuntó. Ossandón dijo que “a uno le duele el alma, porque hace mucho tiempo estamos levantando voces como es el caso, por ejemplo, de la droga y hay poca eficiencia”. Añadió que “en este minuto, necesitamos unirnos, no podemos empezar a vivir con guardias en nuestras casas, tener a alguien que te cuide. No puede ser que tengamos los secuestros express que después ya no serán express. Es tiempo de parar, de mirar a nuestra policía, a investigaciones, de dotarlos con todos los instrumentos y los presupuestos para que cuenten con todas las herramientas que necesitan”.

