30d8e82f67

6aa1e61f51

Nacional Política Proceso Constituyente Diputado Eric Aedo (DC): “Hoy es Chile Vamos quien tiene que decirnos con total claridad si quiere arribar o no a un acuerdo constitucional” El parlamentario instó a Chile Vamos a trasparentar su posición sobre si quiere o no avanzar hacia una nueva Constitución y advirtió que, de seguir dilatando las conversaciones, se corre el riesgo de que finalmente "a nadie le vaya a interesar". Natalia Palma Jueves 20 de octubre 2022 19:48 hrs.

Compartir en

Será la el próximo lunes 24 de octubre que los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron retomar las negociaciones para habilitar un nuevo proceso constituyente. Esto, luego que se suspendieran las reuniones multilaterales y ampliadas que se tenían programadas para este miércoles y jueves, respectivamente, debido a un “estancamiento” en las posiciones de las distintas fuerzas respecto del mecanismo y de la entidad que resguardará los bordes institucionales para la nueva constitución. En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, comentó que pese al impasse sigue teniendo esperanzas en la concreción del acuerdo y confirmó conversaciones con los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y de Renovación Nacional, Francisco Chahuán. En ese sentido, expresó que “creo que el centro político, la DC, el oficialismo, ya hemos dado todas las muestras de estar en disposición de avanzar en un acuerdo, ha habido apertura, incluso, al árbitro que vele por el proceso, a un plebiscito de entrada y, por tanto, hoy día es Chile Vamos quien tiene que decirnos con total claridad no solo a los partidos políticos, sino que a la ciudadanía si quiere arribar o no a un acuerdo constitucional”. Según el legislador lo más complejo de acordar entre las colectividades dice relación con las 12 bases constitucionales que servirán como marco de acción del nuevo proceso, los cuales lograron ser “concordados luego de una maratónica conversación de ocho horas”. Por lo que apuntó que “tener complejos solo por los mecanismos puede al final ser una excusa para no querer arribar a un acuerdo”. Sobre la opción de instalar un plebiscito de entrada, manifestó que, si bien hasta ahora eso no ha sido un tema central en las negociaciones, “creo que ya estamos en una etapa en que cada una de las partes tiene que poner todas las cartas sobre la mesa de qué es lo que quiere, cómo quiere que siga adelante de este proceso. Me parece que el tiempo de las insinuaciones ya pasó”. “Es el momento de sentarnos a conversar y decir queremos o no un plebiscito de entrada, si hay acuerdo vamos a un plebiscito de entrada, si no hay un acuerdo no lo hacemos, queremos un organismo electo 100% por la ciudadanía, esas son las cosas que tenemos que empezar a resolver de una vez por todas y no seguir dilatando un proceso que tal vez cuando lleguemos al acuerdo, de tan largo que ha sido, a nadie le vaya a interesar”, planteó. Por lo mismo, enfatizó en que esta materialización “no puede pasar del mes de noviembre, porque si ese tiempo se extiende, claramente creo que es mejor que las partes digan que no quieren arribar a un acuerdo”. Asimismo, emplazó a la derecha a que “si ellos consideran que la propuesta que presentó el oficialismo y la Democracia Cristiana ex maximalista, que ellos hagan una contrapropuesta y sobre eso comencemos a conversar, pero no puede estar pidiendo Chile Vamos que solo nosotros escribamos documentos y que ellos tengan el poder de veto para decir sí o no”. En cuanto a la discusión en torno a la entidad que supervisará el cumplimiento de las bases constitucionales, el parlamentario afirmó que “estamos absolutamente disponibles a que sea, por ejemplo, el propio Congreso, pero con representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, eso nos parece viable y factible, pero obviamente tiene que haber una propuesta sobre la mesa más concreta de Chile Vamos. Es muy difícil arribar a un acuerdo cuando tú haces propuestas y tu contraparte juega a las adivinanzas”. Además, el diputado Eric Aedo se refirió a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien, a propósito de un emplazamiento de parte de un asistente en el encuentro de la Conapyme sobre el proceso constituyente, mencionó que “el mandato de una nueva constitución sigue vigente” y emplazó a la clase política, diciendo que “tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo porque no podemos esperar a que los problemas nos estallen en la cara”. En esa línea, enfatizó en la voluntad de la Democracia Cristiana de llegar a un consenso con el resto de las colectividades en materia constitucional “que se haga cargo de una sociedad chilena que ha cambiado y que espera mayores niveles de justicia social, pero también de desarrollo económico”. Sin embargo, planteó que “una cosa muy distinta es que los problemas de los chilenos para que no nos estallen en la cara, de esos problemas de orden público, de seguridad, de desarrollo económico, es el Gobierno hoy día el que tiene que tomar las medidas para que haya empleo, para que haya desarrollo, para combatir el crimen organizado, de la delincuencia y del narcoterrorismo que opera en la Macrozona Sur o en la Macrozona Norte”. “Por tanto, hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Arribar a un acuerdo constitucional, por un lado, pero también hacerse cargo de las tareas de gobierno que en este caso le compete al presidente Gabriel Boric”, expresó.

Será la el próximo lunes 24 de octubre que los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron retomar las negociaciones para habilitar un nuevo proceso constituyente. Esto, luego que se suspendieran las reuniones multilaterales y ampliadas que se tenían programadas para este miércoles y jueves, respectivamente, debido a un “estancamiento” en las posiciones de las distintas fuerzas respecto del mecanismo y de la entidad que resguardará los bordes institucionales para la nueva constitución. En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, comentó que pese al impasse sigue teniendo esperanzas en la concreción del acuerdo y confirmó conversaciones con los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y de Renovación Nacional, Francisco Chahuán. En ese sentido, expresó que “creo que el centro político, la DC, el oficialismo, ya hemos dado todas las muestras de estar en disposición de avanzar en un acuerdo, ha habido apertura, incluso, al árbitro que vele por el proceso, a un plebiscito de entrada y, por tanto, hoy día es Chile Vamos quien tiene que decirnos con total claridad no solo a los partidos políticos, sino que a la ciudadanía si quiere arribar o no a un acuerdo constitucional”. Según el legislador lo más complejo de acordar entre las colectividades dice relación con las 12 bases constitucionales que servirán como marco de acción del nuevo proceso, los cuales lograron ser “concordados luego de una maratónica conversación de ocho horas”. Por lo que apuntó que “tener complejos solo por los mecanismos puede al final ser una excusa para no querer arribar a un acuerdo”. Sobre la opción de instalar un plebiscito de entrada, manifestó que, si bien hasta ahora eso no ha sido un tema central en las negociaciones, “creo que ya estamos en una etapa en que cada una de las partes tiene que poner todas las cartas sobre la mesa de qué es lo que quiere, cómo quiere que siga adelante de este proceso. Me parece que el tiempo de las insinuaciones ya pasó”. “Es el momento de sentarnos a conversar y decir queremos o no un plebiscito de entrada, si hay acuerdo vamos a un plebiscito de entrada, si no hay un acuerdo no lo hacemos, queremos un organismo electo 100% por la ciudadanía, esas son las cosas que tenemos que empezar a resolver de una vez por todas y no seguir dilatando un proceso que tal vez cuando lleguemos al acuerdo, de tan largo que ha sido, a nadie le vaya a interesar”, planteó. Por lo mismo, enfatizó en que esta materialización “no puede pasar del mes de noviembre, porque si ese tiempo se extiende, claramente creo que es mejor que las partes digan que no quieren arribar a un acuerdo”. Asimismo, emplazó a la derecha a que “si ellos consideran que la propuesta que presentó el oficialismo y la Democracia Cristiana ex maximalista, que ellos hagan una contrapropuesta y sobre eso comencemos a conversar, pero no puede estar pidiendo Chile Vamos que solo nosotros escribamos documentos y que ellos tengan el poder de veto para decir sí o no”. En cuanto a la discusión en torno a la entidad que supervisará el cumplimiento de las bases constitucionales, el parlamentario afirmó que “estamos absolutamente disponibles a que sea, por ejemplo, el propio Congreso, pero con representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, eso nos parece viable y factible, pero obviamente tiene que haber una propuesta sobre la mesa más concreta de Chile Vamos. Es muy difícil arribar a un acuerdo cuando tú haces propuestas y tu contraparte juega a las adivinanzas”. Además, el diputado Eric Aedo se refirió a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien, a propósito de un emplazamiento de parte de un asistente en el encuentro de la Conapyme sobre el proceso constituyente, mencionó que “el mandato de una nueva constitución sigue vigente” y emplazó a la clase política, diciendo que “tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo porque no podemos esperar a que los problemas nos estallen en la cara”. En esa línea, enfatizó en la voluntad de la Democracia Cristiana de llegar a un consenso con el resto de las colectividades en materia constitucional “que se haga cargo de una sociedad chilena que ha cambiado y que espera mayores niveles de justicia social, pero también de desarrollo económico”. Sin embargo, planteó que “una cosa muy distinta es que los problemas de los chilenos para que no nos estallen en la cara, de esos problemas de orden público, de seguridad, de desarrollo económico, es el Gobierno hoy día el que tiene que tomar las medidas para que haya empleo, para que haya desarrollo, para combatir el crimen organizado, de la delincuencia y del narcoterrorismo que opera en la Macrozona Sur o en la Macrozona Norte”. “Por tanto, hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Arribar a un acuerdo constitucional, por un lado, pero también hacerse cargo de las tareas de gobierno que en este caso le compete al presidente Gabriel Boric”, expresó.