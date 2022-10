a3b320e71b

Internacional Nuevo primer ministro británico señala que fue electo para arreglar los errores dejados por Liz Truss Luego de recibir el encargo de formar gobierno del rey Carlos III, Rishi Sunak señaló que se deberán tomar decisiones difíciles para impedir que la futura generación deba asumir los problemas de la deuda de hoy. Diario Uchile Martes 25 de octubre 2022 8:54 hrs.

Ya investido como primer ministro británico, el multimillonario Rishi Sunak se dirigió a los medios al frente de la tradicional residencia del jefe de gobierno de Downin Street, desde donde señaló que los de hoy son tiempos difíciles dejados por la importante inversión que debió hacer el país para combatir el coronavirus. El líder del Partido Conservador había acudido al Palacio de Buckingham, donde como dicta la tradición, el rey Carlos III le solicitó que formara gobierno luego de la renuncia hace algunos días de Liz Truss. “Acabo de estar en el palacio de Buckingham, ya acabo de aceptar la invitación del rey para formar un Gobierno en su nombre”, indicó de entrada Sunak. Inmediatamente, el político y ex ministro de Hacienda de Boris Jonhson entró en materia respecto de los problemas que enfrenta la economía de la isla. “Ahora mismo, nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica, las postrimerías del Covid siguen ahí, y la guerra de Putin en Ucrania. Todo esto ha desestabilizado el mercado energético y las cadenas de suministro en todo el mundo”, comentó. Sunak señaló además que “quiero rendir homenaje a mi predecesora, Liz Truss. Ella no estaba equivocada a la hora de querer tener crecimiento en este país. Es un objetivo noble, y admiro su determinación para lograr ese cambio, pero se cometieron algunos errores. No por mala intención, de hecho, era todo lo contrario, pero con todo y con eso, eran errores. Y yo he sido elegido líder de mi partido, y primer ministro, en parte, para solucionarlos. Y ese trabajo empieza de inmediato”. En ese sentido dijo que como líder del gobierno británico “quiero que la estabilidad económica y la confianza estén en el centro de la agenda de este Gobierno. Esto implicará decisiones difíciles por venir, pero ya me vieron durante la pandemia del Covid haciendo todo lo que podía para proteger a los ciudadanos, a las empresas, con distintos planes. Siempre hay límites, pero les prometo lo siguiente: tendré la misma compasión ante los retos que nos enfrentamos hoy”. Por otra parte, subrayó que “no queremos dejar a esa generación, a nuestros hijos y nuestros nietos, una deuda que nosotros no somos capaces de pagar. Quiero unir a nuestro país, no con palabras, sino con actos”. Además, aprovechó de agradecer al ex premier Boris Jonhson, de quien dijo seguirá con su trabajo para implementar las promesas hechas durante su administración. “Un sistema sanitario más fuerte, mejores escuelas, calles más seguras, control de nuestras fronteras, protección de nuestro medio ambiente, apoyar a nuestras fuerzas armadas, equilibrar nuestra economía para que abrace la oportunidad del Brexit, donde los negocios inviertan, innoven y creen empleo”, subrayó. “Entiendo la dificultad de este momento. Tras los miles de millones de libras que nos ha costado luchar contra la covid, tras los problemas que hubo y que ahora tenemos en mitad de una terrible guerra que tenemos que hacer que termine. Sin duda sé lo difíciles que son las cosas ahora mismo. Sé que tengo trabajo por hacer para restaurar la confianza tras todo lo que ha ocurrido”, puntualizó Sunak. El nuevo primer ministro sucede a Liz Truss que decidió renunciar al cargo el jueves de la semana pasada luego de 45 días al frente del gobierno británico, enfrentada a una serie de problemas económicos y el rápido deterioro de sus apoyos en el Parlamento que finalmente la llevaron a dimitir.

