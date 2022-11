9d4486a246

84cfe84224

Economía Pensiones Política Osvaldo Andrade por proyecto de pensiones: “En mi opinión el aporte patronal debiera ir íntegramente a un componente solidario” El exministro se refirió a la propuesta del Gobierno y enfatizó en la necesidad de mejorar las condiciones estructurales del trabajo "no hay un sistema de pensiones sano, si tenemos un sistema laboral insano", recalcó. Diario Uchile Viernes 4 de noviembre 2022 12:32 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro del Trabajo y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, se refirió a la presentación de la Reforma Previsional elaborada por el gobierno del presidente Gabriel Boric y a las críticas que ha concitado desde la oposición. “El fundamento que se dio a los retiros de los fondos previsionales e incluso con compañeros de la izquierda, fue la legitimación del dato de que los fondos son míos y con ellos hago lo que quiero y eso permitió, equivocadamente, que la gente afrontara las contingencias de un momento muy difícil recurriendo a sus fondos”, señaló el exministro respecto de uno de los factores que explican por qué la discusión previsional ha girado en torno a la propiedad de los fondos. En ese sentido, Andrade explicó que “se instala la idea de que los fondos previsionales son míos, con mi plata no dijeron algunos, y perdonando la expresión, fue una mariconada del sistema político con la gente porque durante mucho tiempo les dijimos que no se preocuparan porque vamos a ahorrar para el momento de las vacas flacas y cuando llegaron las vacas flacas dijimos el ahorro no sirve entonces vamos a recurrir a su ahorro personal”. Respecto de la reforma presentada por el Gobierno, Osvaldo Andrade señaló que “es una reforma que está bien orientada porque parte de la base que el sistema de pensiones basado en la capitalización individual fracasó. En su momento, la expresidenta Bachelet, a través de la creación del pilar solidario, intentó enfrentar una parte del problema sobre la base de incorporar un pilar que coadyuvara al sistema de capitalización individual, pero claramente fue insuficiente porque no se hacía cargo del núcleo central del sistema que es la capitalización individual”. Por lo mismo, para Osvaldo Andrade “hoy día hay dos o tres factores que le hacen bien al sistema. Pero lo más relevante es que hay aporte patronal y en mi opinión ese aporte patronal debiera ir íntegramente a un componente solidario“. Sobre los cambios que pueda sufrir el proyecto durante el debate parlamentario, el expresidente del Partido Socialista sostuvo que “esta reforma tiene un gran adversario y es la industria que es una industria poderosísima. Ese es un factor que a veces uno olvida porque de pronto el voluntarismo que acompaña a iniciativas como ésta hace omisión respecto del adversario que tiene”. “El adversario es la industria que además en esto ve peligrar sus intereses porque si hay un cambio en la administración se termina buena parte de la famosa comisión que no es poca plata. Entonces, yo creo que va a ser azaroso el mecanismo de negociación porque tiene este enemigo poderosísimo”, recalcó Andrade. El exministro del Trabajo añadió que “hay una contradicción bien compleja en esto que no es fácil de administrar. La campaña más exitosa y la más cuantiosa que se hizo durante el proceso constituyente fue la campaña de las AFP que abarrotaron los medios de comunicación. Hay un enemigo poderoso pero eso no significa que uno deba resignarse”, recalcó. Respecto del supuesto fin de las AFP anunciado por el Presidente Boric, Osvaldo Andrade señaló que “el sistema va a ser distinto porque todo lo que tiene que ver con la administración de las cuentas desaparece de las AFP. Hoy día habría un gestor público, sin fines de lucro, que se hará cargo de toda la cobertura del sistema. Por esa vía desaparece algo relevante que es el cobro de comisión por la administración que no es poca plata”. Finalmente, Andrade se refirió a la necesidad de entregar pensiones dignas y enfatizó que “si nosotros pensásemos que se materializaran los propósitos de la reforma y tuviésemos una pensión garantizada de 250 mil pesos y sumáramos a eso lo que se dispone como autofinanciada y agregamos el aporte de la administración del 6% de cotización a cargo del patrón con criterio de solidaridad yo creo que nos podemos ir acercando paulatinamente a un mecanismo de asimilación del sueldo mínimo versus la pensión básica”. “Ahora, esto no es automático” advirtió Andrade y explicó que “no hay balas de plata en esto. Si uno cree que con un proyecto uno va a cambiar radicalmente las cosas está equivocado, hay que darle tiempo. Hay que introducir modificaciones al sistema laboral porque eso está pendiente. No hay un sistema previsional sano si tenemos un sistema laboral insano“, sentenció. Foto: Agencia Aton.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro del Trabajo y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, se refirió a la presentación de la Reforma Previsional elaborada por el gobierno del presidente Gabriel Boric y a las críticas que ha concitado desde la oposición. “El fundamento que se dio a los retiros de los fondos previsionales e incluso con compañeros de la izquierda, fue la legitimación del dato de que los fondos son míos y con ellos hago lo que quiero y eso permitió, equivocadamente, que la gente afrontara las contingencias de un momento muy difícil recurriendo a sus fondos”, señaló el exministro respecto de uno de los factores que explican por qué la discusión previsional ha girado en torno a la propiedad de los fondos. En ese sentido, Andrade explicó que “se instala la idea de que los fondos previsionales son míos, con mi plata no dijeron algunos, y perdonando la expresión, fue una mariconada del sistema político con la gente porque durante mucho tiempo les dijimos que no se preocuparan porque vamos a ahorrar para el momento de las vacas flacas y cuando llegaron las vacas flacas dijimos el ahorro no sirve entonces vamos a recurrir a su ahorro personal”. Respecto de la reforma presentada por el Gobierno, Osvaldo Andrade señaló que “es una reforma que está bien orientada porque parte de la base que el sistema de pensiones basado en la capitalización individual fracasó. En su momento, la expresidenta Bachelet, a través de la creación del pilar solidario, intentó enfrentar una parte del problema sobre la base de incorporar un pilar que coadyuvara al sistema de capitalización individual, pero claramente fue insuficiente porque no se hacía cargo del núcleo central del sistema que es la capitalización individual”. Por lo mismo, para Osvaldo Andrade “hoy día hay dos o tres factores que le hacen bien al sistema. Pero lo más relevante es que hay aporte patronal y en mi opinión ese aporte patronal debiera ir íntegramente a un componente solidario“. Sobre los cambios que pueda sufrir el proyecto durante el debate parlamentario, el expresidente del Partido Socialista sostuvo que “esta reforma tiene un gran adversario y es la industria que es una industria poderosísima. Ese es un factor que a veces uno olvida porque de pronto el voluntarismo que acompaña a iniciativas como ésta hace omisión respecto del adversario que tiene”. “El adversario es la industria que además en esto ve peligrar sus intereses porque si hay un cambio en la administración se termina buena parte de la famosa comisión que no es poca plata. Entonces, yo creo que va a ser azaroso el mecanismo de negociación porque tiene este enemigo poderosísimo”, recalcó Andrade. El exministro del Trabajo añadió que “hay una contradicción bien compleja en esto que no es fácil de administrar. La campaña más exitosa y la más cuantiosa que se hizo durante el proceso constituyente fue la campaña de las AFP que abarrotaron los medios de comunicación. Hay un enemigo poderoso pero eso no significa que uno deba resignarse”, recalcó. Respecto del supuesto fin de las AFP anunciado por el Presidente Boric, Osvaldo Andrade señaló que “el sistema va a ser distinto porque todo lo que tiene que ver con la administración de las cuentas desaparece de las AFP. Hoy día habría un gestor público, sin fines de lucro, que se hará cargo de toda la cobertura del sistema. Por esa vía desaparece algo relevante que es el cobro de comisión por la administración que no es poca plata”. Finalmente, Andrade se refirió a la necesidad de entregar pensiones dignas y enfatizó que “si nosotros pensásemos que se materializaran los propósitos de la reforma y tuviésemos una pensión garantizada de 250 mil pesos y sumáramos a eso lo que se dispone como autofinanciada y agregamos el aporte de la administración del 6% de cotización a cargo del patrón con criterio de solidaridad yo creo que nos podemos ir acercando paulatinamente a un mecanismo de asimilación del sueldo mínimo versus la pensión básica”. “Ahora, esto no es automático” advirtió Andrade y explicó que “no hay balas de plata en esto. Si uno cree que con un proyecto uno va a cambiar radicalmente las cosas está equivocado, hay que darle tiempo. Hay que introducir modificaciones al sistema laboral porque eso está pendiente. No hay un sistema previsional sano si tenemos un sistema laboral insano“, sentenció. Foto: Agencia Aton.