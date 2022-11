952b131110

6c94adeb89

Nacional Pensiones Política Diputadas Cariola y Jiles enfrentadas por propuesta de sexto retiro de fondos de pensiones La legisladora humanista calificó a su par de “comunista neoliberal” y “corpóreo” del rechazo a la iniciativa. Mientras, Cariola indicó que la propuesta está fuera del plazo y sólo se puede reponer en abril de 2023 luego que fuera desechado en abril. Daisy Castillo Martes 29 de noviembre 2022 17:51 hrs.

Compartir en

Con acusaciones de ser el rostro de la oposición a un posible nuevo retiro de fondos de pensiones y de “comunista neoliberal”, la diputada Pamela Jiles protagonizó nuevamente una sesión de la comisión de Constitución donde se buscaba colocar en la tabla la idea que impulsa junto a otros legisladores. Los dardos de la ex opinóloga y periodista fueron directos contra la diputada del PC y presidenta de la instancia, Karol Cariola, quien argumenta que la propuesta no puede ser debatida porque un proyecto similar ya fue rechazado en este periodo y sólo se podrá reponer en abril de 2023 cuando se cumpla un año de ese hecho. Ante las críticas y calificativos en su contra, Cariola afirmó que “jamás he dicho en la Comisión que el proyecto es inconstitucional. Es absolutamente constitucional, está admisible”. Cariola insistió en que no dejar en la tabla el proyecto del sexto retiro de las AFP obedece al artículo 68 de la Constitución Política y en ese sentido sostuvo que “se solicitó a la Secretaría Técnica -6 de julio 2022- un informe que planteó que el artículo 68 establece que un proyecto que sea rechazado en su origen, no se puede ver después de un año”. La parlamentaria agregó que “no tengo ningún problema en poner en tabla los temas y hay un informe que establece que no se puede. Me he ajustado a las reglas, no quiero entregarle más herramientas a quienes utilizan la mentira como estrategia para defender intereses políticos. Jamás ha sido mi ánimo frenar ningún debate legislativo como se me ha acusado injustamente”. La diputada, Karol Cariola, respondió a la intervención de la diputada Pamela Jiles, quien dijo que está “promoviendo un acuerdo absurdo” como es solicitar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que se pronuncie sobre si corresponde o no poner en tabla el tema ahora y no ajustarse el artículo 68. Ante la afirmación la militante del PC retrucó que “no le he quitado el poto a la jeringa”. Añadió que “ante dos interpretaciones distintas, ¿cuál es el problema de recoger una tercera opinión (aludiendo al pronunciamiento de la Secretaría General). Hoy día, tenemos normas, tenemos márgenes. Tenemos un mandato, un reglamento, una Constitución que hay que cumplir”. La respuesta de la diputada Cariola se dio, luego de que la diputada Pamela Jiles, dijera que “la presidenta de la Comisión (de Constitución) se ha convertido en un corpóreo del rechazo al sexto retiro y, ahora, da otro subterfugio como es hacer que el tema rebote a la Comisión, deslinde responsabilidades y quiera achacarle a la mesa de la Cámara, tirarle la responsabilidad de un acuerdo absurdo”. Tras esa acusación, Jiles salió de la sala donde se desarrollaba la reunión, mientras Cariola decía: “Con esa cobardía, la diputada Jiles se retira de la Comisión”. Hay que señalar que, desde la Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se señaló que el proyecto rechazado en general el 18 de abril de este año, “muere y se va al archivo. La única forma es en virtud de un nuevo proyecto. Ese proyecto no lo van a resucitar en general”. Finalmente y tras la polémica generada en la sesión, sus integrantes acordaron solicitar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que se pronuncie sobre la interpretación que existe respecto del artículo 68 de la Constitución, aunque la norma es explícita en señalar que se podrá revisar un proyecto de iguales características solo después de un año o dentro del mismo periodo, pero a iniciativa del Presidente de la República y que el Ejecutivo lo ingrese por la cámara distinta a la que rechazó la anterior.

Con acusaciones de ser el rostro de la oposición a un posible nuevo retiro de fondos de pensiones y de “comunista neoliberal”, la diputada Pamela Jiles protagonizó nuevamente una sesión de la comisión de Constitución donde se buscaba colocar en la tabla la idea que impulsa junto a otros legisladores. Los dardos de la ex opinóloga y periodista fueron directos contra la diputada del PC y presidenta de la instancia, Karol Cariola, quien argumenta que la propuesta no puede ser debatida porque un proyecto similar ya fue rechazado en este periodo y sólo se podrá reponer en abril de 2023 cuando se cumpla un año de ese hecho. Ante las críticas y calificativos en su contra, Cariola afirmó que “jamás he dicho en la Comisión que el proyecto es inconstitucional. Es absolutamente constitucional, está admisible”. Cariola insistió en que no dejar en la tabla el proyecto del sexto retiro de las AFP obedece al artículo 68 de la Constitución Política y en ese sentido sostuvo que “se solicitó a la Secretaría Técnica -6 de julio 2022- un informe que planteó que el artículo 68 establece que un proyecto que sea rechazado en su origen, no se puede ver después de un año”. La parlamentaria agregó que “no tengo ningún problema en poner en tabla los temas y hay un informe que establece que no se puede. Me he ajustado a las reglas, no quiero entregarle más herramientas a quienes utilizan la mentira como estrategia para defender intereses políticos. Jamás ha sido mi ánimo frenar ningún debate legislativo como se me ha acusado injustamente”. La diputada, Karol Cariola, respondió a la intervención de la diputada Pamela Jiles, quien dijo que está “promoviendo un acuerdo absurdo” como es solicitar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que se pronuncie sobre si corresponde o no poner en tabla el tema ahora y no ajustarse el artículo 68. Ante la afirmación la militante del PC retrucó que “no le he quitado el poto a la jeringa”. Añadió que “ante dos interpretaciones distintas, ¿cuál es el problema de recoger una tercera opinión (aludiendo al pronunciamiento de la Secretaría General). Hoy día, tenemos normas, tenemos márgenes. Tenemos un mandato, un reglamento, una Constitución que hay que cumplir”. La respuesta de la diputada Cariola se dio, luego de que la diputada Pamela Jiles, dijera que “la presidenta de la Comisión (de Constitución) se ha convertido en un corpóreo del rechazo al sexto retiro y, ahora, da otro subterfugio como es hacer que el tema rebote a la Comisión, deslinde responsabilidades y quiera achacarle a la mesa de la Cámara, tirarle la responsabilidad de un acuerdo absurdo”. Tras esa acusación, Jiles salió de la sala donde se desarrollaba la reunión, mientras Cariola decía: “Con esa cobardía, la diputada Jiles se retira de la Comisión”. Hay que señalar que, desde la Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se señaló que el proyecto rechazado en general el 18 de abril de este año, “muere y se va al archivo. La única forma es en virtud de un nuevo proyecto. Ese proyecto no lo van a resucitar en general”. Finalmente y tras la polémica generada en la sesión, sus integrantes acordaron solicitar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que se pronuncie sobre la interpretación que existe respecto del artículo 68 de la Constitución, aunque la norma es explícita en señalar que se podrá revisar un proyecto de iguales características solo después de un año o dentro del mismo periodo, pero a iniciativa del Presidente de la República y que el Ejecutivo lo ingrese por la cámara distinta a la que rechazó la anterior.