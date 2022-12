57277708a4

José Morales: "Hubo una campaña que estaba dirigida a desperfilar mi nombramiento" Domingo 4 de diciembre 2022

Su candidatura a la Fiscalía Nacional no se trató de “un proyecto personal, sino de un grupo de personas del Ministerio Público, que han invertido largo tiempo por hacer una mejor institución”. Fue la postura expresada por el jefe de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, a solo días de no conseguir los votos en el Congreso que le permitirían llegar a la Fiscalía Nacional. Y es que, en una entrevista con La Tercera, Morales aseguró nunca haber sido parte de los circuitos de poder que han controlado el ente persecutor en los últimos 15 años. “No tenemos porque hacernos cargo de los errores que se han cometido en ese tiempo”, señaló. Además, pese a reconocer estar agradecido por la designación del presidente Gabriel Boric y de haber tenido las expectativas puestas en los permisos constitucionales de algunos senadores para alcanzar el quorum requerido, Morales no responsabilizó a nadie de su fallida candidatura, más sí se pronunció en contra de su vinculación en prensa en casos como SQM, Farmacias o Kayser. “Hubo una campaña que estaba dirigida a generar esta situación y a desperfilar mi nombramiento. Se publicaron noticias falsas sobre una causa, incluso develando un informe policial que ni siquiera estaba en poder de la fiscalía, haciendo afirmaciones sobre que estamos atrasados en esos informes, cuestión que era una falsedad absoluta”, explicó. Respecto de la intención detrás de dicha campaña en su contra, el fiscal aseguró que “hay sectores tanto internos como externos que persiguen que la situación del Ministerio Público se mantenga tal cual. Me imagino, porque no podría pensarlo de otra forma, que no miden las consecuencias de lo que eso podría significar para la situación de seguridad del país”. Cabe resaltar también que, Morales descartó otra postulación suya a la Fiscalía Nacional. “Dos procesos son suficientes (…), conllevan un desgaste interno y familiar importante y más adelante habrá que ver otro tipo de desafíos. Esta fue mi última vez”, sentenció.

