Senador Galilea y fallida llegada de José Morales al Ministerio Público: "Al Presidente y a los asesores les faltó conversar más" El parlamentario votó en contra del candidato de La Moneda, ya que dijo no cuenta con los atributos para sacar a la entidad de las dificultades que enfrenta. "Se ha deteriorado su desempeño", expresó respecto del trabajo de la Fiscalía. Diario UChile Jueves 1 de diciembre 2022 12:17 hrs.

Falta de diálogo y de entender las señales desde su propio sector respecto de cómo votarían al candidato para encabezar la Fiscalía Nacional, José Morales, fue lo que a juicio del senador de Renovación Nacional, Sergio Galilea, le faltó al Gobierno. Esto porque incluso entre quienes votaron a favor del nombre presentado por el presidente Gabriel Boric, había dudas si podría estar a la altura para encabezar este periodo a la institución encargada de la persecución penal en el país. “Al Presidente y a todos los asesores que en esto participan, le faltó conversar más. Porque todo este diagnóstico que yo le hacía, yo creo que está bastante arraigado entre los senadores. Yo he conversado con todas las bancadas sobre lo que se espera y aún muchos de los que pueden haber votado a favor del candidato Morales por un tema de lealtad con el Presidente, igual tenían muchas dudas”, explicó Galilea en conversación con Radioanálisis de Radio Universidad de Chile. Consultado por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano respecto de cómo ven lo que ocurre en el Ministerio Público, el parlamentario señaló que “creemos que está pasando por problemas”. “Se ha deteriorado su desempeño, no está logrando dar con el tono que la ciudadanía espera en la persecución del delito”, agregó. En se sentido precisó que “hay montones de causas: Orgánica interna, no haberse modernizado en el uso de la información. Aunque parezca increíble, la Fiscalía no tiene una central de información única en que pueda compartir datos, no tiene nada de eso. Tiene problemas de liderazgo desde la Fiscalía Nacional hacia los fiscales regionales, no hay orientaciones claras y previsibles frente a temas nuevos que puedan ir apareciendo”. Por eso, Galilea insistió en que “Estamos muy preocupados por la Fiscalía”. El legislador de RN precisó que “en base a este diagnóstico nos hacíamos preguntas y llegamos a conclusiones que decían que la persona que debe ser el próximo Fiscal Nacional no basta con que sepa derecho penal, que sepa procesal penal, no basta con que conozca la Fiscalía, esas son condiciones necesarias, pero no suficientes para lo que viene”. A su juicio “aquí se requiere un carácter, un liderazgo y sobre todo una libertad para tomar decisiones que no son tan fáciles de lograr”. Por lo anterior consideró que Morales “no iba a tener esa libertad para hacer la cantidad de cambios que creo que se deben hacer en la Fiscalía y que por lo tanto no íbamos a dar el salto que creo debemos dar con esa institución tan importante y que dirige la persecución penal, dirige a las policías. Es un rol primordial para el país”. El parlamentario se refirió además a la votación que debería tener un candidato a Fiscal Nacional, puntualizando que debería tener un apoyo amplio para que sienta a su vez el respaldo en el trabajo que debe desarrollar. “Creo que hay que intentar hacer todos los esfuerzos por generar en el Senado que es finalmente el que resuelve, un nombramiento que no esté justito en los 33 votos. Es algo que debiera tender prácticamente a la unanimidad, pasar ojalá largamente los 40 votos”, sostuvo. Sin embargo, en el caso de José Morales no existía incluso antes de la votación la claridad que concitaría el respaldo necesario. “Respecto a este nombramiento había intranquilidad. Yo leía los diarios, decía ‘no se sabe si va a tener los 33 votos, no tiene los 33’… la verdad es que ni nosotros mismos teníamos muy claro hasta el último segundo cuál iba a ser el resultado”, agregó. Galilea insistió que “el Presidente que es el que designa o elige a una persona para presentar en el Senado, tiene que estar mucho más atento a las señales que le dan desde su propios partidos, los senadores de sus partidos, los que tienen que tomar la decisión. Y desde ahí caminar para generar consensos con las demás bancadas”.

