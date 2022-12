1afad5b667

Cultura Medio Ambiente “Ausencia del Agua”: Documental retrata la fragilidad del medio ambiente y de las artes La gestora cultural, Verónica Barriga, señaló que la pieza audiovisual busca exponer cómo es comparable el abandono y la precarización en que se sostienen las artes respecto al deterioro actual que padecen los recursos naturales del planeta. Joana Carvalho Miércoles 7 de diciembre 2022 13:19 hrs.

Bajo el contexto del quinto aniversario de Atacama Records, el sello ha desarrollado una sensible producción audiovisual, entendiendo el compromiso de las artes respecto a temáticas de contingencia y crisis medioambiental. El documental será estrenado este miércoles 7 de diciembre a las 19:00 horas en Espacio Diana. Dar a conocer la perspectiva sensible de diversos artistas musicales frente a la crisis medioambiental que afecta a Chile y el mundo, es el centro del documental “Ausencia del Agua”, el cual a través de un relato orgánico y experimental, plantea una analogía relativa a la desafectación de la sociedad chilena ante el deterioro de la naturaleza y el abandono de la cultura. El documental se basa en un viaje experimental sobre lo que fue la laguna de Aculeo. Cinco grupos de artistas musicales revelan su padecer bajo este escenario distópico y manifiestan su percepción de la crisis medioambiental y la desolación de subsistir como artista dentro de un ecosistema poco sustentable. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la gestora cultural y cofundadora de Atacama Records, Verónica Barriga, señaló que es fundamental integrar de manera consciente las herramientas audiovisuales como medio de difusión educativo y de transformación, debido a los importantes cambios que ha generado la tecnología en la construcción e interacción “de la realidad circundante”. “Tenemos que entender que la información que navega en el mundo digital es infinita y pareciera que bajo esa masa de contenidos superficiales que invitan a un consumo desmedido, el estado de conciencia decae. Por eso creo que, sobre todo bajo nuestra responsabilidad como gestoras culturales, se hace preciso aportar en contenidos audiovisuales que expandan la mirada, abran la conciencia y compensen el vacío que deja el peso de la sobreestimulación y alienación de la sociedad”, afirmó. En ese sentido y en concordancia con lo expuesto por Barriga, su hermana y cofundadora de la productora, Magdalena Barriga, expuso la necesidad de entender que la nueva modernidad tiene otras formas de interactuar con la música, puesto que nos encontramos en la era de la tecnologización “donde todo perece rápidamente y no hay tiempo de profundizar”. “Es muy difícil conmover a un público que está sobreestimulado y no es capaz de afectarse ni por la brutal sequía, ni por el deceso del sentido de vivir. Las artes resisten apenas, por lo tanto, la labor de nosotras como gestoras culturales, es observar este nuevo universo de tecnología y crisis ambiental y proponer una planificación integral que cruce todas las variables”, comentó. “Ausencia del Agua” le permitirá al espectador ser testigo de un relato desprendido y conocer diversos análisis sobre lo que pasó en la laguna de Aculeo, experiencia acompañada de música y reflexión sobre las consecuencias de vivir en un planeta en agonía, habitado por personas que han dejado de empatizar con su dolor. Verónica Barriga enfatizó la relevancia de crear contenidos que permitan sensibilizar a la sociedad no solo para entregar un mensaje de alerta respecto a la crisis del medioambiente, sino que para redireccionar los principios fundamentales que le dan sentido y sostenibilidad a la existencia humana. La gestora cultural expuso que el planeta vive uno de los periodos más complejos a nivel de crisis medioambiental en su historia y que la actual sociedad, “en un afán evasivo y narcisista no logra comprender lo frágil que es el ecosistema que vivimos y que pronto los recursos no serán suficientes para sostener a las futuras generaciones”. Así, manifestó que desde Atacama Records trataron de “decantar a través documental ‘Ausencia del Agua’, justamente como es comparable el abandono y la precarización en que se sostienen las artes respecto al deterioro actual que padece el medioambiente“. “Creemos que desde las artes se percibe con mayor sensibilidad la fragilidad humana y es esta la virtud que las hace indispensables para la calidad y el sentir de la vida. Mantenerlas en la fragilidad es una suerte de certificación del alma donde nos acostumbramos a la aridez y aceptación de un sistema frío, utilitario y poco equitativo“, dijo. Además, recalcó que la naturaleza y el arte experimentan de igual forma la precarización, por lo que “mientras no exista conciencia de ello el futuro de la humanidad no tiene buenas proyecciones”. De la misma manera, la cofundadora del sello de música independiente comentó que desde Atacama Records consideran que todas las artes son una herramienta fundamental para la transformación social, porque facilitan la comunicación de un mensaje, conmueven y son capaces de hacer reflexionar a cualquier ser humano sin importar la clase social.

