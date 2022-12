80df706293

Ciudad y territorio Cultura La realidad de Valparaíso con todos sus matices: Muestra fotográfica registra ocho años del puerto principal de Chile Para el autor de “Mar Negra”, Max Donoso, la obra pone en valor a las temáticas actuales: las diversidades sexuales, la relación con el cuerpo, la inmigración, las desigualdades y la pobreza, desde una mirada íntima y original. Diario Uchile Lunes 12 de diciembre 2022 13:06 hrs.

En la Galería Concreta del Centro Cultural Matucana 100 se exhibe desde el 17 de diciembre hasta el 21 de enero de 2023 la muestra “Mar Negra” del fotógrafo nacional Max Donoso. Una exposición que evoca lo oculto, la precariedad, la bohemia, la penumbra y lo distinto que habita en el puerto de Valparaíso. La exhibición reúne 57 fotografías análogas y nueve digitales, todas en blanco y negro que fueron compiladas tras ocho años de registros en el puerto principal de Chile, con el objetivo que estas imágenes aporten a visibilizar la existencia de los mundos precarios, reales, poéticos y significativos que cohabitan con lo visible y, a su vez, empatizar en los temas de género e identidad sexual. “Mar Negra” registra a hombres y mujeres de Valparaíso que sobreviven con trabajos esporádicos, amenazados constantemente por el hambre y la indiferencia. Seres anónimos que constituyen un relato acerca del dolor y la belleza. “En esta exploración intento crear, a través de una mirada personal, una obra que emocione y conmueva por su humanidad”, afirmó Max Donoso, fotógrafo y autor de la muestra. En relación a la importancia de revelar ese lado oculto sostuvo que a los fotógrafos siempre les han interesado aquellos mundos que no son tan visibles, o aquellos que no se quieren ver. “También nos atrae lo que es distinto, lo inusual o lo misterioso. Lo extraño y lo fascinante están más cerca entre sí de lo que pensamos. La precariedad de esos mundos no es sólo el abismo de la pobreza sino todo lo que lo rodea; la fragilidad, el desamparo, la indiferencia, la falta de oportunidades”, destacó. “Tengo una profunda admiración por las personas que frente a esas condiciones logran establecer un mundo paralelo donde construyen su dignidad. Las personas que he fotografiado en Valparaíso pertenecen al mundo de los sobrevivientes. Logran salir adelante con trabajos esporádicos, viven de actividades informales muchas veces asociados a lo artístico, el circo, la música, los tatuajes, los shows callejeros, la performance, etc. La fotografía tiene un rol ahí, que es mostrar sin temor las realidades que nuestra sociedad alberga”, agregó el artista. Una exposición fotográfica que indaga en los pliegues y capas ocultas de Valparaíso En ocho años de trabajo, el fotógrafo nacional Max Donoso buscó registrar las formas de vida de los porteños, como un ejercicio de insertarse en la ciudad, de conocerla a profundidad, de compartir con su gente y no ser un afuerino desconectado de su realidad. “Mi fotografía busca mostrar, sin artificio, los pliegues y capas de nuestra realidad, en este caso podemos hablar también de las heridas y abismos que nos circundan. Me gusta la idea que mis imágenes contribuyan a vernos a nosotros mismos, que sean un espejo de lo que somos y aportar a esa memoria colectiva que nos define como sociedad”, declaró Donoso. Sobre los temas que aborda en su obra comentó que “le interesa poner en valor las temáticas actuales: las diversidades sexuales, la relación con el cuerpo, la inmigración, las desigualdades, la pobreza, etc. Pero también me interesa que esa mirada sea original y personal, que tenga empatía e intimidad”. “‘Mar Negra’ es una serie fotográfica que indaga en temáticas que hay en nuestro país desde siempre y otras que han surgido en las últimas décadas. Pienso que estas fotografías son una radiografía del Chile actual. Por supuesto una visión más crítica y menos complaciente. No muestra la postal de Valparaíso y sus casitas de colores como relata la cultura oficial”, manifestó el fotógrafo.

