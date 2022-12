887d587c57

Cultura Maco presenta “Cancionero plurinacional”: la vastedad de sonidos de un país El artista busca destacar la multiplicidad de sonidos que se sincretizan gracias a la variedad de culturas que conviven en Chile. "La plurinacionalidad fue tan discutida durante la convención constituyente y finalmente no cuajó", reflexiona. Diario UChile Martes 13 de diciembre 2022 12:54 hrs.

Sonidos de todo el país y la reivindicación de un concepto polémico están en el alma de “Cancionero plurinacional”, el nuevo trabajo de Marcelo Cornejo, también conocido como Maco, que tendrá su lanzamiento el miércoles 28 de diciembre en la Sala SCD de Santa Filomena 110. En el trabajo, que desde el martes 13 de diciembre está disponible en las plataformas digitales, el compositor e intérprete dice que “busco replantear esta idea de la plurinacionalidad que fue tan discutida durante la convención constituyente y que finalmente no cuajó. Yo intento demostrar que en Chile tenemos desde lo sonoro mucha presencia de pueblos originarios y por eso hago un recorrido de norte a sur, cruzado con elementos contemporáneos que pueden ser experimentales y urbanos”. En este disco hay algunos puntos comunes con “El jardín en la habitación”; disco de 2021 que fue nominado a los Premios Pulsar. Según explica Maco, “diría que este va en el mismo camino de una música acústica con referencias electrónicas, pero la gran diferencia es la presencia más protagónica de la voz cantada, que esta vez se equilibra con las piezas instrumentales, algo que me gusta mucho”. Sobre su decisión de sumar el canto a la propuesta artística, el creador dice que “me ha tomado tiempo porque tiene que ver con una inseguridad, y recién en el último tiempo he ido confiando más en mis cuerdas vocales. Incluso asumiendo que hay un sonido particular que no es una gran voz, sí entendí que hay un sello, una identidad que la hace interesante y que me llevó a integrarla”. La producción tiene exclusivamente temas compuestos por Maco, salvo “Romero, romero”, que es una creación inédita del compositor y cultor aymara Eugenio Challapa, fallecido en 2021. En su figura y aporte se enfatiza la idea plurinacional del disco, del que complementa Cornejo que “recorriendo el país encontrarás la riqueza y diversidad musical que no se ve desde la oficialidad. Tenemos un sonido diverso como diversas son nuestras naciones, llenas de mezclas y de identidades” En el concierto del 28, el creador presentará su disco acompañado de los músicos Sebastián Robles (Hualle), Tomás Zambrano y Leonardo Peña, además de contar con invitados como Franz Mesko (quien grabó el tema “Cavancha”) y Osvaldo Torres con Silvia Balducci. MACO PRESENTA “CANCIONERO PLURINACIONAL”

Miércoles 28 de diciembre, 20 horas

Sala SCD, Santa Filomena 110.

Entradas a 7.000 más recargo en Eventrid

https://open.spotify.com/ album/0uHKkiJcARQuSJgwIAteXA? si=Wycf1ScWRg6AeNbzyo6WUA

