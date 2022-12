Fiscalía Nacional continúa descabezada: Tesis parlamentaria de “continuismo” echa por tierra candidatura de Marta Herrera

Y es que pese a que Herrera descartó haber detentado un nivel de influencia en el círculo del ex Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que pudiera haber ayudado a mejorar el derrotero del Ministerio Público durante estos ocho años, la tesis de “continuismo” primó en la discusión parlamentaria.

Desde Chile Vamos, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, consideró inaceptable que la abogada argumente que no estaba en sus atribuciones el hacer algo distinto. “Yo me niego a creer que cargos de confianza o asesores importantes como el cargo que ella tiene no va a influir en esa materia a conciencia de que estaban haciéndose mal las cosas, porque entonces renuncio a los cargos que ejerzo y no me hago cómplice de la situación que vive hoy el Ministerio Público, lavándome las manos y solo diciendo que no estaba dentro de sus atribuciones”, sostuvo.

Los múltiples emplazamientos a Herrera en su comparecencia de más de cinco horas en la Comisión de Constitución del Senado llevó a parlamentarias del oficialismo a denunciar un mal trato de los y las legisladoras hacia la jurista. Así lo hizo ver la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, asegurando que lo sucedido con Herrera, no es solo un desincentivo para optar al cargo de Fiscal Nacional, sino para las mujeres que buscan optar a cargos de toma de decisión.

Por lo demás, adujo que “no tengo un solo conocimiento de la quina anterior, ni de esta quina, no los conozco personalmente y me parece bien porque saben lo que he visto acá, en la vez anterior y ahora, que pareciera que para ser Fiscal Nacional de nuestro país, hombre o mujer, hay que tener redes con todos quienes estamos aquí votando”.

“¿Queremos terminar o no con esa mala relación entre el lobbismo, entre las redes político partidistas y las autoridades de organismos absolutamente autónomos de nuestros poderes del Estado? ¿Sí o no?”, espetó.

En esa línea su correligionario de la Cámara Alta, Daniel Núñez (PC), interpretó las negativas de la oposición como un rechazo a la dirección de Herrera en la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministeiro Público, “la que si bien se le pueden criticar muchas cosas, no tapó el caso Corpesca y resulta que el único senador que tenemos desde el año 90 en la historia de Chile preso, un ex senador de la UDI, Jaime Orpis está preso por ese caso y una ex diputada de la UDI, Marta Isasi, condenada a 50 días de cárcel”.

Y añadió que “como esto no es monopolio de un partido político, también uno tiene que preguntarse, será que les molestó que haya permitido que se abriera la arista Dominga en el caso Exalmar que afectó al ex presidente de la República, Sebastián Piñera?”.

“Si sigo esa lógica, a ella también la involucran con haber permitido que se desarrollara la investigación del caso Caval, entonces yo que fui partidario del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet debería sentirme afectado y siguiendo la lógica debería votar en contra de ella, pero yo creo que eso es lo peor que se le puede hacer a Chile”, afirmó.

A su vez, el senador Pedro Araya (Ind-PPD) consideró que requerir a una candidata a Fiscal Nacional responder a ciertos cuestionamientos no radica en agresión. “Yo me pregunto y le pregunté a ella, que no me pudo responder, por qué razón un tema que ella planteaba como central en su administración en caso que el Senado la ratificara, que era modificar las instrucciones generales que se dan en la Fiscalía, ella no lo sugirió o no lo hizo estando en un puesto de confianza, siendo la número 3 de la Fiscalía”.

“O las propuestas que ella hizo, por qué razón no pidió que se implementaran durante la gestión de la que ella formaba parte de un equipo en un cargo que es de absoluta confianza del Fiscal Nacional”, continuó.

Por lo demás, cuestionó que ¿cuáles fueron las razones de por qué ella como jefa del Departamento Jurídico como jefa juridica de la Fiscalía autorizó el convenio entre el Ministerio Público y la Iglesia Católica en aquellos casos donde se estaban investigando casos de pedofilia”.

Manifestando su voto a favor de la jurista, el senador Francisco Huenchumilla (DC) se manifestó contrario a la tesis del continuismo. “Yo podría preguntar, y alguno que estuvo en el gobierno de la dictadura ¿Lo persigue esa historia y estaría inhabilitado para ocupar otros cargos? O como aquí se dijo ¿En un mal gobierno después no puede postular a nada?”.

“Yo si tengo una discrepancia con mis amigos de la centro izquierda”, añadió. “Tengo una discrepancia porque yo creo que la UDI aquí ha sido un partido claro en este sentido, la UDI dijo ‘yo no voto porque no me da confianza’, eso es un pronunciamiento político, cualquiera que sean sus razones, pero lo que yo no acepto es someter al escarnio público a una persona haciendo una de estas audiencias una pelea chica en circunstancias que lo que tiene que hacerse es una decisión política, detrás de lo cual hay intereses, todos sabemos cómo son, si somos grandes, llevamos años en esto”.

En ese sentido, mandó un mensaje al Ejecutivo: “Yo estoy disponible para apoyarlo, al Gobierno pero primero Gobierno, ordene a su coalición y después de eso conversamos”.