Internacional Brasil: mil 500 detenidos tras vandalismo a sedes del gobierno El presidente Lula da Silva, reunió este 9 de enero a los poderes públicos en Brasilia mientras decenas de personas eran detenidas tras la invasión el domingo de edificios oficiales por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. RFI Martes 10 de enero 2023 7:41 hrs.

Los titulares de los poderes públicos de Brasil, encabezados por el presidente brasileño Lula da Silva, cerraron filas contra los actos de vandalismo ocurridos el domingo, cuando miles de simpatizantes del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. En una inusual declaración conjunta, publicada en el Twitter de Lula, los jefes del Senado, la Cámara de Diputados y del Supremo Tribunal Federal rechazaron los “actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas” en la capital. Campamentos desmantelados Los actos del domingo fueron condenados al unísono por la comunidad internacional. Las autoridades brasileñas lanzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables de los disturbios y a sus eventuales financiadores. Hasta el lunes se había detenido a unas 1.500 personas, informó Flavio Dino, ministro de Justicia y Seguridad, precisando que la mayoría de ellos estaban en un campamento en Brasilia desde donde salieron buena parte de los atacantes. Cientos de policías y militares fueron desplegados este lunes en diferentes puntos del país para desmantelar estructuras similares. “Yo trabajo en el Congreso, así que estoy al tanto de algunas cosas que pasaron adentro, de obras de arte muy valiosas de artistas brasileños que desaparecieron, otras que fueron atacadas a cuchilladas. Y bueno, hay gente que quiere comparar con lo que pasó en Estados Unidos, pero en Estados Unidos pasó el día que estaban queriendo legitimar los resultados de las elecciones, y consiguieron entrar porque el presidente en ejercicio, Trump, en ese momento los arengó. Acá lo hicieron un domingo, porque no había gente en ninguno de los edificios, entonces ya iba a haber menos policías para pararlos y no, no tenían una consigna clara, excepto de intervención militar. Por eso los están persiguiendo a todos. Una cosa que me resulta muy interesante es un grupo que armaron que se llama Contragolpe Brasil, donde están poniendo las caras de todos los que estaban en la manifestación y los están identificando uno por uno”, cuenta a RFI un hombre que trabaja en el Congreso. “Yo creo que se esperaba algún tipo de reacción, más nunca una reacción violenta. La gente lo que quería era que las Fuerzas Armadas interviniesen, porque quería la transparencia de las elecciones, cosa que no aconteció. Ahora las noticias que llegan de Brasil para el exterior son muy tristes porque lo ponen al pueblo como que fueran terroristas golpistas. Y no es así. Muchos están hablando y echándole la culpa a Bolsonaro, pero no, porque la gente no estaba buscando otra cosa que saber la verdad con respecto a las elecciones”, afirma por su parte una bolsonarista que participó de manera pacífica. Invitación a Estados Unidos Lula, que en el momento de los hechos estaba en Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por inundaciones recientes, ha cuestionado la respuesta tardía y poco preparada de las fuerzas del orden. También responsabilizó a los “discursos” de Bolsonaro por haber “estimulado” a los “vándalos fascistas”. Bolsonaro fue hospitalizado este lunes y se encuentra en observación por una molestia en el abdomen, zona en la que fue apuñalado en 2018 durante un mitin, informó su esposa Michelle. Medios brasileños informaron que el exmandatario está internado en Orlando (Florida, sureste de Estados Unidos). Por otra parte, el mandatario estadounidense Joe Biden invitó a Lula a visitarle en Washington a principios de febrero, según un comunicado conjunto tras una conversación telefónica mantenida este lunes, en el que se afirmaba que la invitación había sido aceptada. Biden expresó durante este intercambio con su homólogo el “inquebrantable apoyo de Estados Unidos a la democracia brasileña y a la expresión de la libre voluntad del pueblo brasileño, expresada en las recientes elecciones presidenciales que ganó el presidente Lula”. Vandalismo “Es urgente evaluar los daños e iniciar la recuperación y restauración de todo el patrimonio que fue brutal y absurdamente destruido. Un cuadro de Di Cavalcanti destruido a cuchilladas revela la ignorancia y la violencia de estos actos abominables”, escribió en Twitter la ministra de Cultura, Margareth Menezes. En un comunicado, el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) “lamentó profundamente los daños causados” y aseguró que en breve se realizaría un peritaje para “evaluar las necesidades de restauración”. Según expertos vinculados al Palacio de Planalto, la recuperación de la mayoría de las obras es posible, pero hay casos en los que la restauración será muy difícil, informa la prensa brasileña. El Palacio de Planalto ha hecho pública una lista preliminar de las obras vandalizadas. Este martes, representantes del Gobierno se reunirán con la UNESCO y el IPHAN “para debatir estrategias de recuperación del Patrimonio Cultural tras los actos ocurridos el pasado domingo”, informó el Ministerio de Cultura en Twitter.

