Nacional Política Pueblos originarios Salvador Millaleo: “En este nuevo proceso constituyente los pueblos indigenas no están cordialmente invitados” El abogado experto en asuntos indígenas además se refirió a la baja, en un 43%, de la violencia rural en La Araucanía. Aún cuando lo considera una muy buena noticia, asegura que "hay que ver minuciosamente cuáles son los componentes". Diario UChile Martes 24 de enero 2023 15:05 hrs.

En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el abogado Salvador Millaleo, analizó la baja en un 43%, de la violencia rural en La Araucanía. De acuerdo a Millaleo se trata de una muy buena noticia, que además viene de la mejor fuente posible: “La cifra de Fiscalía es la que tiene mayor rigurosidad, porque se trata de los procedimientos que ellos han investigado, que han determinado o que han considerado relevantes y serios como para registrarlos como hechos. Entonces, es la cifra que tiene, por así decirlo, una mayor fuente de autoridad”, dijo el abogado De todas maneras, Millaleo llama a mirar las cifras con cautela. Según el académico de la Universidad de Chile, la baja en la violencia se debe a una disminución en el número de usurpaciones de tierra. “Al parecer la noticia es muy buena, pero hay que ver minuciosamente cuáles son los componentes, y sin duda esta baja de 43% está llevada por la baja de las usurpaciones. Las usurpaciones bajan un 65%, entre el 2021 y el 2022, no así en el caso de los delitos que tienen que ver con ataques, con incendios, con homicidios”, señaló Millaleo. “Estamos hablando de que ocurrieron 11 homicidios vinculados al conflicto en 2022, lo que es una cifra bastante mayor, es más del doble de lo que ocurrió el 2021, entonces eso es bastante grave”, precisó. En cuanto a las razones que explican la baja en la violencia rural, Millaleo aseguró que no solo se debe al estado de excepción, sino que hay otros dos elementos que también juegan un rol importante. “Acá hay otros factores. Primero, con que hay una inflación, un estallido de usurpaciones en los años anteriores, y este estallido va a disminuir porque bajan las expectativas de que las tomas se conviertan en una compra de un terreno que haga Conadi, porque claramente la actitud del gobierno no ha sido esa”, dijo. “Por otra parte, sí se han reactivado las compras de tierra. Recordemos que durante la mayor parte del segundo gobierno de Sebastián Piñera, se dejó de comprar tierra a través de Conadi, y por lo tanto se paralizaron las posibilidades para que las comunidades pudieran recuperar esas tierras por vía institucional. Ahora la nueva dirección de Conadi retomó el camino de las compras de tierras, lo que es una señal de que la vía institucional se volvió a abrir, y eso también puede funcionar como disuasivo”, señaló. Respecto a la posibilidad de dialogar con las comunidades mapuche, Millaleo aseguró que será bastante complejo para el Gobierno: “Uno no puede llegar y dialogar sobre todo en un escenario donde la fragmentación y radicalización van profundizándose. Hay grupos, eso es lo que nos dice la experiencia comparada, que nunca van a aceptar dialogar”. “La comisión para la paz, que va a tener que ver con tierras, y que se va a constituir recién en marzo, puede ser un gran mecanismo para que se creen condiciones, pero esto supone, además, un conjunto de otros esfuerzos”, añadió. Finalmente, Millaleo se refirió al nuevo proceso constituyente y al rol que jugarán los pueblos indígenas. De acuerdo al abogado, “en este nuevo proceso constituyente los pueblos indígenas no están cordialmente invitados, si no tienen condiciones mucho más restrictivas de participación. Entonces, en cuanto a inclusión política, uno no ve avances reales”, aseveró.

