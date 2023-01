a6bf807892

Justicia Nacional Política Por amplio margen: Cámara rechaza acusación constitucional contra exministra Marcela Ríos "Lo que se juega en el fondo es la sanción personal a quien se le acusa de haber infringido la ley o de haber dejado de ejecutarla adecuadamente. Quiero decir con toda claridad, que esas circunstancias no se dan en ese caso", dijo la defensa. Osciel Moya Plaza Miércoles 25 de enero 2023 19:20 hrs.

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por 82 en contra, 49 a favor y 3 abstenciones la acusación constitucional presentada por Chile Vamos contra al exMinistra de Justicia, Marcela Ríos. A la sesión de la Sala, la derecha llegó dividida, luego que el la comisión revisora, el libero acusatorio fue rechazado por el diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno, decisión que respaldó la bancada de esta colectividad. Al justificar la presentación de la acusación contra la ex ministra Ríos, en casi dos horas de exposición, el diputado RN Andrés Longton se refirió a los dos aspectos contenidos en el libelo, el primero relacionado con la infracción del artículo 5 Ley N°18.050 del año 1981 sobre las normas Generales para Conceder Indultos Particulares. En segundo, punto, relacionado con la falta de control jerárquico en el otorgamiento de beneficios carcelarios. En el primer punto, sus argumentos estuvieron centrados en el pronturario de los indultados, principalmente de los casos de Luis Castillo y Jorge Mateluna. “Estas personas hoy están en la calle por una decisión errada. Esa compasión la deberían tener con las víctimas de estos delincuentes, que ven perplejos y desesperanzados como este Gobierno irracionalmente prefiere dar paso a la impunidad”, expresó Longton. Sobre los beneficios carcelarios a presos políticos mapuche José Tralcal, Luis Tralcal, Celestino Córdova y Víctor Llanquileo, el lagislador cuestionó las acciones de presión ejercida por los reclusos, como el uso extorsivo de huelga de hambre o supuestas amenazas, y los informes técnicos de Gendarmería que negaba los beneficios carcelarios, como el traslado a otros penales. Sobre la acusación, la defensa de la exministra, el abogado y académico José Antonio Viera-Gallo, partió afirmando que cuando las exposiciones son muy extensas, revelan que los fundamentos son débiles y que en este caso, se deduce lo que la Corporación no debe hacer. “Ustedes fueron convocados para emitir un juicio sobre el desempeño ministerial de la exministra Marcela Ríos. Ustedes no están convicados hoy para decidir si el presidente Boric indultó bien o mal o si la ministra debió intervenir y no lo hizo, respecto del tralado o beneficios penitenciarios de los reos mapuche. Lo que se juega en una acusación constitucional es algo mucho más grave. Por eso que las sesiones sobre esta materia revisten una trascendencia mayor, porque de por medio está la responsabilidad personal de una persona”, indicó. Sobre las acusaciones, en relación a que la exministra no habría fundamentado bien los decretos de indulto y que no habría intervenido para impedir traslados o permisos arbitrarios, Viera Gallo afirmó que “ninguna de esas circunstancias calza en dentro de las causales taxativa de la Consitución para acusar a un ministro de Estado. Ustedes pueden tener el juicio que quieran sobre este gobierno, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier ministro (…) pero lo que se juega en el fondo es la sanción personal a una persona porque se le acusa de haber infringido la ley o de haber dejado de ejecutarla adecuadamente. Quiero decir con toda claridad, que esas circunstancias no se dan en ese caso”. Viera Gallo dijo que además, la AC debe fundarse en actos personales imputables a las competencias que el ministro tiene y que esas comptencias, debieran ser plenas. Precisó que en este caso, tiene dos complicaciones adiciones. Primero que se ha recurrido a tres instancias, la Acusación Constitucional, al Tribunal Constiticional y la Contraloría General de la República. Indicó que se ha argumentado que se piden cosas distintas, “pero la causa de pedir o el motivo es el mismo. El TC acogió a tramitación el requerimiento, mañana se va a proncunciar sobre la admisibilidad y en marzo solamente va a entrar al fondo del tema. Mientra el TC no resuelva, por el artículo 6 de la Contraloría, éste organismo se queda inhibido, de tal manera que esto no se va poder saber hasta el mes de marzo”. En ese sentido, los acusadores podrían haber esperado seis meses para presentar el libelo, pero aquíe “se puso la carreta antes que los bueyes, porque si el TC resuelve y la Contraloría dice otra cosa y esta corporación ha tomado una resolución equivodada, nada condiciona para presentar una AC, pero el lógico funcionamiento de los órganos del Estado, supondría un itinerario diferente”. Agregó que además, los más de 10 senadores que recurrieron al TC, podrían quedar inhabilitados para formar parte del jurado que vendría aser el Senado, para decidir la culpabilidad o inocencia, porqque adelantaron u. parecer en, a lo menos un punto, al decir que los decretos (de indulto) son inconstitucionales”. Al término de la sesión, por Chile Vamos habló el diputado Longton quien lamentó la decisión de la Sala y dijo que esta resolución puede tener repercusiones muy dolorosas si los indultados cometen nuevos delitos. Agregó que lo intentaron, pero faltaron los votos, la mayoría política para acusar a la exministra Ríos. “Nos vamos con la frente en alto, porque hicimos un acto de justicia por un país que está cansado de la violencia”, señaló el legislador. La ex ministra Marcela Ríos, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de todos los sectores que la apoyaron en este proceso. “Quiero agradecer el apoyo que he recibido de todos los diputados y diputadas, en particular de las bancadas oficialistas, que han trabajado mancomunadamente para impulsar este proceso. Hoy día creo que se ha hecho justicia, se ha establecido por medio de esta Cámara de Diputados que no hemos infringido ni la ley ni la Constitución, por el contrario, hemos sido extremadamente respetuosas de cumplir con (ellas) durante el tiempo que asumí como ministra”, destacó. “Quiero agradecer a mi abogado, José Antonio Viera-Gallo, quien se ha desempeñado de manera brillante y muy colaborativamente en este proceso. Quiero agradecer al Gobierno, a las ministras, ministros, a la ministra Ana Lya Uriarte de la Segpres en particular, a la ministra Orellana que hoy día me acompañó, por haber estado acá, al nuevo ministro Cordero, de Justicia, por haber estado acompañando y colaborando en este proceso, de manera humana, pero también profesional”, añadió la exministra . Ríos no solo agradeció a los partidos de gobierno, sino también a la Democracia Cristiana, a los diputados del PDG, e independientes que rechazaron la acusación en derecho, señalando que “todos votaron en conciencia y pudieron ver que acá no había méritos para impulsar esta acusación”. Puntualizó que “es muy importante para el país que esta Cámara da una señal muy clara y muy potente, de que se puede hacer política pensando en el país, en las leyes, en las normas, en la Constitución, y en lo que es más importante para los chilenos. La Cámara tiene muchos temas que ver, y desde hoy día en adelante se puede dedicar a esa enorme agenda de trabajo que tiene”. Por último, Ríos reiteró que espera en adelante, que la Cámara pueda enfocarse en los proyectos de ley que necesita el país. “Espero sinceramente que el tiempo de la Cámara va a ser usado para preocuparse de la agenda que les preocupa a las chilenas y chilenos, la agenda de seguridad, la reforma de pensiones, los temas de seguridad, las 40 horas, la enorme cantidad de agenda legislativa que tiene el Gobierno, que son las preocupaciones de las personas hoy día”, concluyó Ríos.

