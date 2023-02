a09b6417a5

94f8e1d518

Nacional Política Proceso Constituyente “Aquí no está en cuestión la identidad política del Partido”: Vodanovic sale a oxigenar tensión socialista previo a reunión de su comisión política La timonel socialista relevó que la instancia paritaria de esta tarde está destinada a resolver un pacto electoral que no se relaciona con la posición política del Partido, su derrotero, y su lealtad inclaudicable hacia el Gobierno. Maria Luisa Cisternas Miércoles 1 de febrero 2023 16:19 hrs.

Compartir en

Ad portas de la reunión de su comisión política de este miércoles, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, protagonizó un punto de prensa para morigerar la tensión que ha envuelto la definición electoral que hoy encara la colectividad: decidir si aliarse con Apruebo Dignidad o con Socialismo Democrático más la DC para disputar los comicios de consejeros constituyentes. “Ir en una lista o en otra es una decisión de pacto electoral, no tiene que ver con definir los destinos del partido, con la posición que nosotros tenemos en el espectro político del partido, ni tampoco tiene que ver con el apoyo al Gobierno“, subrayó la dirigenta política. En un llamado a bajar la tensión sobre el PS, la vocera de la alianza de Gobierno aseguró que “esta es una decisión más de las que hemos tomado a lo largo de los 90 años de historia del Partito Socialista. No hay que dramatizar, este es un partido fuerte, unido, que tiene distintas visiones desde su origen cuando nace fundando distintas coaliciones o partidos o movimientos y se ha mantenido así durante 90 años”. Consultada por la invitación de Diego Ibáñez -presidente de Convergencia Social- a reformular el oficialismo contemplando un liderazgo importante del PS, Vodanovic consideró que “puede ser una buena idea, puede que a ellos les parezca una muy buena idea aliarse con nosotros, pero esa discusión, nosotros como Partido Socialista tampoco la hemos dado”. “Nosotros vamos a tener un congreso ideológico en junio próximo y es ahí donde vamos a definir la línea política del partido. Por ahora tenemos una alianza electoral que afrontar y eso se reduce a criterios electorales: dónde hay mayor rendimiento electoral, dónde hay mayor posibilidades de resultar electas las personas, ese es un criterio, hay otros criterios que también se van a ahondar en la comisión política, pero esta no es una definición política, no es si somos más de izquierda o menos de izquierda”, sostuvo. Y complementa enfatizando: “Esa discusión no se está dando hoy día y no corresponde que se dé hoy día, porque el Partido Socialista es un partido de izquierda. Lo dije en la comité central del domingo y es un partido de izquierda porque es el partido de Allende, es un partido esencialmente transformador, que está por las transformaciones sociales con fuerza, siempre en el marco democrático y del Estado de derecho, por lo tanto, aquí no está en cuestión la identidad política del partido, lo que está en cuestión es en qué lista vamos a poner a nuestros candidatos, nada más”. Así las cosas, la líder de los socialistas reconoció que hasta la fecha no han dado frutos las negociaciones por conformar una lista única de las fuerzas progresistas. “He tenido diversas reuniones con todas las fuerzas políticas del progresismo y no hemos logrado arribar a esa lista única por el momento”. “Todavía quedan días para inscribir la lista o las listas pero lo que debe quedar claro desde el punto de vista del Partido Socialista de Chile es su lealtad y compromiso de trabajo con el Gobierno para lograr las transformaciones que tenemos en curso”, acotó.

Ad portas de la reunión de su comisión política de este miércoles, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, protagonizó un punto de prensa para morigerar la tensión que ha envuelto la definición electoral que hoy encara la colectividad: decidir si aliarse con Apruebo Dignidad o con Socialismo Democrático más la DC para disputar los comicios de consejeros constituyentes. “Ir en una lista o en otra es una decisión de pacto electoral, no tiene que ver con definir los destinos del partido, con la posición que nosotros tenemos en el espectro político del partido, ni tampoco tiene que ver con el apoyo al Gobierno“, subrayó la dirigenta política. En un llamado a bajar la tensión sobre el PS, la vocera de la alianza de Gobierno aseguró que “esta es una decisión más de las que hemos tomado a lo largo de los 90 años de historia del Partito Socialista. No hay que dramatizar, este es un partido fuerte, unido, que tiene distintas visiones desde su origen cuando nace fundando distintas coaliciones o partidos o movimientos y se ha mantenido así durante 90 años”. Consultada por la invitación de Diego Ibáñez -presidente de Convergencia Social- a reformular el oficialismo contemplando un liderazgo importante del PS, Vodanovic consideró que “puede ser una buena idea, puede que a ellos les parezca una muy buena idea aliarse con nosotros, pero esa discusión, nosotros como Partido Socialista tampoco la hemos dado”. “Nosotros vamos a tener un congreso ideológico en junio próximo y es ahí donde vamos a definir la línea política del partido. Por ahora tenemos una alianza electoral que afrontar y eso se reduce a criterios electorales: dónde hay mayor rendimiento electoral, dónde hay mayor posibilidades de resultar electas las personas, ese es un criterio, hay otros criterios que también se van a ahondar en la comisión política, pero esta no es una definición política, no es si somos más de izquierda o menos de izquierda”, sostuvo. Y complementa enfatizando: “Esa discusión no se está dando hoy día y no corresponde que se dé hoy día, porque el Partido Socialista es un partido de izquierda. Lo dije en la comité central del domingo y es un partido de izquierda porque es el partido de Allende, es un partido esencialmente transformador, que está por las transformaciones sociales con fuerza, siempre en el marco democrático y del Estado de derecho, por lo tanto, aquí no está en cuestión la identidad política del partido, lo que está en cuestión es en qué lista vamos a poner a nuestros candidatos, nada más”. Así las cosas, la líder de los socialistas reconoció que hasta la fecha no han dado frutos las negociaciones por conformar una lista única de las fuerzas progresistas. “He tenido diversas reuniones con todas las fuerzas políticas del progresismo y no hemos logrado arribar a esa lista única por el momento”. “Todavía quedan días para inscribir la lista o las listas pero lo que debe quedar claro desde el punto de vista del Partido Socialista de Chile es su lealtad y compromiso de trabajo con el Gobierno para lograr las transformaciones que tenemos en curso”, acotó.