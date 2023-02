a09b6417a5

Cultura “Geografía Mestiza” un inédito proyecto de arte y ciencia que nace del AND judío, palestino y mapuche Un encuentro que intenta unir aquellas culturas que en distintos tiempos y momentos de la historia, han sido invisibilizadas y silenciadas, desde la colonización, la ocupación y la expulsión. Actividad con acceso liberado desde el 2 al 24 de febrero. Diario UChile Miércoles 1 de febrero 2023 10:57 hrs.

A partir del encuentro de dos colectivos artísticos y teatrales, Epew y Natuf, y desde la particularidad de sus orígenes – judío, palestino y mapuche – , “Geografía Mestiza” nace como un proyecto inédito en Chile de arte y ciencia, que a partir de la muestra de ADN por parte de sus integrantes busca indagar en nuestras identidades, territorios y huellas, cuestionando ciertas construcciones sociales y culturales que nos han impuesto. El proyecto contempla la realización de dos “Conversaciones Mestizas” junto al equipo realizador, la primera será el jueves 2 de febrero y la segunda el jueves 9, abierto a todo público hasta el 24 del mismo mes. Para quienes asistan eso días, el recorrido se hará a las 18 horas, para luego, a las 19 horas dar paso al conversatorio. La actividad será llevada a cabo en Espacio Quinta Bella de la Corporación Cultural de Recoleta, ubicada en Inocencia #2711, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas. Bajo la dirección de Roberto Cayuqueo y Alejandra Díaz Scharager, ambos artistas provenientes de las artes escénicas, “Geografía Mestiza” ha convocado para su ejecución, a un equipo diverso e interdisciplinario, entre ellos Antonio Zisis, Andrea Giadach, Daniela Millaleo, Cynthia Salgado, Niles Atallah y Rafael Guendelman; junto con Claudio Alvarado Lincopi, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR, y Felipe Martínez, doctor en antropología biológica, también del CIIR. Bajo la idea de una “cartografía genética”, la instalación contempla mapas, collages, artefactos, cartografías y cuatro estaciones de escucha sonora. Para Alejandra Díaz, actriz y directora del Colectivo Natuf, “Geografía Mestiza es un proyecto que intenta unir la cultura judía, palestina y mapuche, que en distintos tiempos y momentos de la historia, han sido invisibilizadas y silenciadas, desde la colonización, la ocupación, la expulsión, etc. Creemos que es importante unirnos no para igualarnos, sino para levantar las diferencias que tenemos de hecho, y al mismo tiempo, ver aquello que tenemos en común”.



Por su parte, Roberto Cayuqueo, dramaturgo y director de Colectivo Epew, señaló que el proyecto tiene dos importantes fortalezas: “La principal, está en su mestizaje. No tan solo el mestizaje étnico donde nos encontramos artistas de distintos orígenes, sino también de disciplinas, como cineastas, músicos, diseñadores, dramaturgas, actores, biólogos, genetistas y antropólogos, todos juntos, para entender la complejidad de nuestro ADN. Y la segunda fortaleza es que, al identificarnos con culturas que han estado en resistencia, queremos derribar la idea de raza. Frantz Fanon decía que no existe la raza, existen racistas”, subrayó Cayuqueo.

