Nacional Política Proceso Constituyente Paulina Vodanovic: “Aquí hay un bien superior que se llama constitución para los próximos 50 años” La presidenta del Partido Socialista se refirió a la próxima decisión de su partido: si conformará un pacto electoral con sus aliados históricos o con el PC y el Frente Amplio. De todas maneras, Vodanovic sigue insistiendo en crear una lista única. Diario UChile Viernes 3 de febrero 2023 10:25 hrs.

Este viernes, la comisión política del Partido Socialista se reunirá para definir con quién formará un pacto electoral de cara a las elecciones del Consejo Constitucional: con sus aliados históricos, el Partido por la Democracia, Partido Radical y la Democracia Cristiana, o con el Frente Amplio y el Partido Comunista. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic se refirió a este tema y reiteró su posición de conformar una lista única con todas las fuerzas progresistas. “No me gustaría anunciar un resultado que aún no se produce, pero sí quiero decir que nosotros vamos a jugarnos por la unidad, como lo hemos hecho hasta ahora. Hemos sido insistentes en que, en esta ocasión, hay que dejar de lado todas las diferencias personales, y también políticas, en orden a que como progresismo manifestemos una sola voz”, señaló Vodanovic. La presidenta del Partido Socialista también aseguró que hay que olvidarse de las identidades partidarias: “Deben ser dejadas de lado cuando hay un objetivo superior. Hoy día estamos todos enfrentando a una derecha fuerte, a una derecha poderosa, a una ultra derecha que está creciendo en forma preocupante, y hay un populismo liderado por una persona de muy baja calidad moral, pero que extrañamente logra penetrar en el electorado chileno (…) Esa es la preocupación que tiene el PS, que no es una preocupación electoral, de donde vamos a sacar más o menos elegidos para el Consejo Constitucional, sino cómo vamos a enfrentar esta batalla contra la derecha y contra el populismo”, dijo. Siguiendo esa línea, Vodanovic hizo un nuevo llamado a las fuerzas de centroizquierda para que conformen un solo pacto electoral: “A los partidos que siguen sosteniendo esta posición de la lista aparte, les he pedido que reflexionen, que lo vuelvan a conversar. Además he decidido que la comisión política, que era a las 10 de la mañana hoy, sea a las doce del día, para que podamos dar un espacio de conversaciones”, indicó. Consultada respecto a la posición del PPD, que ha optado por conformar una lista aparte del Frente Amplio y el Partido Comunista, Paulina Vodanovic no quiso “calificar las decisiones de un partido tan cercano”. De todas maneras, la presidenta del PS señaló: “No hay que ser tozudo en la vida. Entiendo que hay convicciones de los otros partidos, pero aquí hay un bien superior que se llama constitución para los próximos 50 años”, afirmó. “La constitución tiene que tener una visión progresista. Las constituciones no son de derecha ni de izquierda, no debieran serlo, porque no son programas de gobierno, pero sí tienen que tener principios y valores, y evidentemente nuestros principios y nuestros valores desde la centro izquierda no son los mismos que tiene la derecha ni la ultraderecha. Si ellos están en mayoría vamos a tener una constitución teñida por los valores de la Constitución de 1980”. Finalmente, en cuánto a las diferencias que han existido entre los expresidentes Michelle Bachelet (a favor de una lista única), y Ricardo Lagos (a favor de ir en dos listas separadas), Vodanovic dijo: “Para nadie es sorpresa que el presidente Lagos pueda tener una postura distinta de la presidenta Bachelet. Ellos han tenido trayectorias distintas, épocas distintas, y creo que sus posturas son respetables, ambas”. Sin embargo, la presidenta del PS matizó puntualizando que “creo que es el momento de la unidad. Entiendo la postura que tiene el PPD, entiendo la posición del presidente Lagos, pero esas diferencias las podemos hacer en el Gobierno, las podemos hacer respecto de la próxima campaña municipal, ahí no hay dramatismo. Hoy día sí hay dramatismo, ¿y por qué? Porque la situación a la que nos enfrentaremos, dentro de la Constitución, es una situación en que la derecha se volverá a unir por sus intereses, y la izquierda nuevamente se está dividiendo por las ideas”, aseveró.

