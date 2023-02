07dde6677b

9c02e0c45a

Economía Medio Ambiente Nacional Diputada María Candelaria Acevedo: “Hay que derogar del Decreto 701 que permite al Estado subsidiar a las grandes empresas forestales” La diputada PC afirmó que la plantación de pinos y eucaliptus ha depredado “nuestra tierra, secan las napas subterráneas” por lo que no es posible seguir subsidiando una actividad económica que favorece la propagación de incendios forestales. Diario UChile Jueves 9 de febrero 2023 12:11 hrs.

Compartir en

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) planteó la necesidad de avanzar en una normativa que termine con la plantación indiscriminada de pinos y eucaliptos y al mismo tiempo, derogar el Decreto 701 que permite al Estado subsidiar a las grandes empresas forestales que hoy son apuntadas como las responsables de terminar con la biodiversidad en el sur del país y con ello también, favorecer el incremento de los incendios forestales. La parlamentaria del distro 20, que incluye las comunas de Hualpén, Tomé, Penco, Concepción, Hualqui, Chiguayante, Florida, San Pedro de la Paz, Coronel, Santa Juana y Talcahuano, señaló que es llamativa la gran cantidad de incendios que se generan de manera simultánea en distintos puntos, una situación parecida a la del año 2017 durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. “No se puede entender cómo aparecen focos de la nada en distintos lugares que no solo están destruyendo la tierra y los monocultivos, sino también las familias, las casas, las cosechas y ha sido bastante complejo el escenario que uno ha tenido que estar viviendo”, indicó. Acevedo agregó que si bien la temperatura ha bajado en las últimas horas, se anunció una nueva ola de altas temperaturas lo que podría afectar aún más a la región, particularmente a las zonas rurales como Santa Juana, donde al momento hay 16 personas fallecidas y se dio cuenta de desaparecidos. La legisladora destacó además, las medidas anunciadas por el Gobierno como el toque de queda, ante el aumento de robos e inseguridad que se ha generado, como también restringir la compra de combustibles para evitar la ocurrencia de nuevos incendios. Asimismo, afirmó que además de acudir con la ayuda y colaborar con la extinción de los siniestros, también están estudiando la elaboración de proyectos de ley relacionados con el monocultivo y de lo que significa “la generación de tanta plantación de pinos y eucaliptus, que en el fondo lo que están haciendo es depredar nuestra tierra, secan las napas subterráneas que existen en nuestra región”. Acevedo agregó que “estamos planteando la derogación del decreto 701 que permite al Estado subsidiar a las grandes empresas forestales. Creo que al siglo XXI no deberíamos como Estado estar subsidiando este tipo de empresas que son internacionales y además, hay que buscar las formas cómo podemos mejorar, quizás no vamos a poder eliminar las plantaciones de pino y eucaliptus, pero por lo menos que haya una norma que permita que la ciudadanía pueda dormir y vivir tranquila en los lugares que ha elegido, porque la norma dice que las plantaciones deben estar a 50 metros de distancia y eso no es nada y nosotros planteamos que sea una franja mayor a 300 metros y evitar estas situaciones”. Puntualizó que antes del 1973 se producían más de 900 incendios por año y hoy son más de 7 mil, por lo que se hace necesario cambiar la norma porque es “retrógrada”. Cabe destacar que en relación al Decreto Ley 701, fue dictado en 1974 e implementado por el director de la Corfo de la época, Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Pinochet. El objetivo de este decreto fue fomentar el desarrollo forestal e industrial y eso significó una bonificación de un 75 por ciento para la plantación de pinos y eucaliptus, lo que fue aprovechado por empresas como la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC)- del Grupo Matte; y el Grupo Arauco.

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) planteó la necesidad de avanzar en una normativa que termine con la plantación indiscriminada de pinos y eucaliptos y al mismo tiempo, derogar el Decreto 701 que permite al Estado subsidiar a las grandes empresas forestales que hoy son apuntadas como las responsables de terminar con la biodiversidad en el sur del país y con ello también, favorecer el incremento de los incendios forestales. La parlamentaria del distro 20, que incluye las comunas de Hualpén, Tomé, Penco, Concepción, Hualqui, Chiguayante, Florida, San Pedro de la Paz, Coronel, Santa Juana y Talcahuano, señaló que es llamativa la gran cantidad de incendios que se generan de manera simultánea en distintos puntos, una situación parecida a la del año 2017 durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. “No se puede entender cómo aparecen focos de la nada en distintos lugares que no solo están destruyendo la tierra y los monocultivos, sino también las familias, las casas, las cosechas y ha sido bastante complejo el escenario que uno ha tenido que estar viviendo”, indicó. Acevedo agregó que si bien la temperatura ha bajado en las últimas horas, se anunció una nueva ola de altas temperaturas lo que podría afectar aún más a la región, particularmente a las zonas rurales como Santa Juana, donde al momento hay 16 personas fallecidas y se dio cuenta de desaparecidos. La legisladora destacó además, las medidas anunciadas por el Gobierno como el toque de queda, ante el aumento de robos e inseguridad que se ha generado, como también restringir la compra de combustibles para evitar la ocurrencia de nuevos incendios. Asimismo, afirmó que además de acudir con la ayuda y colaborar con la extinción de los siniestros, también están estudiando la elaboración de proyectos de ley relacionados con el monocultivo y de lo que significa “la generación de tanta plantación de pinos y eucaliptus, que en el fondo lo que están haciendo es depredar nuestra tierra, secan las napas subterráneas que existen en nuestra región”. Acevedo agregó que “estamos planteando la derogación del decreto 701 que permite al Estado subsidiar a las grandes empresas forestales. Creo que al siglo XXI no deberíamos como Estado estar subsidiando este tipo de empresas que son internacionales y además, hay que buscar las formas cómo podemos mejorar, quizás no vamos a poder eliminar las plantaciones de pino y eucaliptus, pero por lo menos que haya una norma que permita que la ciudadanía pueda dormir y vivir tranquila en los lugares que ha elegido, porque la norma dice que las plantaciones deben estar a 50 metros de distancia y eso no es nada y nosotros planteamos que sea una franja mayor a 300 metros y evitar estas situaciones”. Puntualizó que antes del 1973 se producían más de 900 incendios por año y hoy son más de 7 mil, por lo que se hace necesario cambiar la norma porque es “retrógrada”. Cabe destacar que en relación al Decreto Ley 701, fue dictado en 1974 e implementado por el director de la Corfo de la época, Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Pinochet. El objetivo de este decreto fue fomentar el desarrollo forestal e industrial y eso significó una bonificación de un 75 por ciento para la plantación de pinos y eucaliptus, lo que fue aprovechado por empresas como la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC)- del Grupo Matte; y el Grupo Arauco.