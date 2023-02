cde89285b8

Cultura Cultura y realidad latinoamericana en pantalla: Red Salas de Cine busca premiar y estrenar dos películas La integrante del jurado de "Estrenos en Red", Cynthia García Calvo, opinó que debido al desconocimiento de ciertas realidades sociales, económicas u otras, la industria cinematográfica produce y repite "muchos estereotipos" que es deseable romper. Joana Carvalho Miércoles 15 de febrero 2023 8:38 hrs.

Por cuarto año consecutivo, las salas de cine independientes –asociadas bajo la Red Salas de Cine de Chile–, lanzan su iniciativa “Estrenos en Red”, que busca premiar a dos películas para que realicen su estreno comercial en Chile, con funciones en sus espacios de exhibición a lo largo del país. La convocatoria se mantendrá abierta hasta el 6 de marzo. La convocatoria cuenta con dos líneas de participación: una destinada a producciones chilenas y otra para producciones latinoamericanas. Se seleccionará un largometraje chileno y uno latinoamericano para ser exhibidos de manera presencial a lo largo del año 2023. Adicionalmente, los estrenos serán apoyados con recursos de la Red Salas de Cine para su correcta distribución, difusión y promoción. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la programadora de la Red Salas de Cine y jurado del certamen, Cynthia García Calvo, quien declaró que esta convocatoria nace con la finalidad de difundir películas que quizás no tienen la circulación adecuada. “Sabemos que es muy difícil que circulen las películas que se hacen en Latinoamérica, venimos discutiendo hace mucho tiempo lo poco que conocemos del cine de los países cercanos”, dijo. Así, sostuvo que la Red de Salas de Cine asume el importante rol de acercar un tipo de cine que “quizás no es el hegemónico, más grande o de mayor consumo”, por lo que ofrecen una alternativa distinta que amplia la oferta cinematográfica y que considera la producción nacional y latinoamericana. “El cine latinoamericano tiene esa particularidad de interpelar al espectador con temáticas que tienen que ver con nuestra cultura y nuestra realidad, que también es muy diferente a ese cine hegemónico que se concibe desde otras sociedades, con otras realidades sociales y económicas”, explicó. La bases de “Estrenos en Red” exponen la misión de la organización, que es promover “la circulación de producciones audiovisuales tanto nacionales como extranjeras, proporcionando el acceso amplio a contenidos de calidad y fomentando la formación y mediación de audiencias reflexivas”. En ese sentido, García Calvo comentó que para la Red de Salas es muy importante la formación de audiencias, para que el espectador pueda acceder a otras realidades y a otras formas de concebir el cine. “Creo también que ahora al haber más directoras y disidencias dirigiendo hay otras temáticas que se amplían, al igual que se amplían las formas sobre cómo se reflejan en nuestro mundo y nuestra sociedad. Me parece que ésa es la riqueza, saber que el mundo es mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver”, destacó y agregó que debido al desconocimiento la industria cinematográfica produce y repite “muchos estereotipos” que sería bueno romper. Respeto a los requisitos de selección, la organización exige que tanto el largometraje chileno como el latinoamericano no hayan sido estrenados comercialmente en Chile, no cuenten con distribuidor y que quieran ser exhibidos durante el año 2023. Por otro lado, en cuanto a las restricciones y carácter de selección de las piezas, la programadora de la Red sostuvo que está consignado de manera implícita en las bases que no consideraran ninguna película que incentive los discursos racistas, xenófobos, homofóbicos o cualquier otro discurso de odio. Además de Cynthia García Calvo, el jurado estará compuesto por Gonzalo Villarroel, programador del Centro Cultural San Antonio e integrante de la Red; y Jael Valdivia, director de “Zurita y Los Asistentes”, largometraje ganadora de Estrenos en Red 2022. Las postulaciones serán recibidas únicamente mediante el formulario oficial de la convocatoria 2023, cuyas bases se encuentran disponibles en www.redsalas.cl. Para mayor información, dirigirse a los canales digitales de la Red, en Facebook, Twitter e Instagram como @redsalascl. En Chile, la Red Salas de Cine está compuesta por 18 espacios de exhibición a nivel nacional, abarcando desde las ciudades de Arica a Coyhaique, mostrando cine en red desde el extremo norte al sur austral del país de manera presencial, y para todo el mundo a través de su catálogo digital en redsalas.cl. Revisa aquí las beses de la convocatoria 2023:

