¿La Municipalidad Negacionista de La Reina?

Si alguna autoridad política en Alemania se le ocurriera plebiscitar la construcción de un memorial por las víctimas del holocausto durante el régimen nacionalsocialista, seguramente sería un escándalo a nivel nacional e internacional, ya que estaría relativizando la muerte de todas esas víctimas que perdieron sus vidas durante un momento histórico de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en aquel país.

No obstante, aunque cueste creerlo, Chile acaba de pasar algo así, a casi 50 años del golpe de Estado, en la comuna de La Reina, en donde la autoridad local, el alcalde de la UDI (Unión Demócrata Independiente) José Manuel Palacios, no se le ocurrió nada mejor que consultarle a las y los vecinos si estaban de acuerdo en la construcción de un memorial en la Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, frente al aeródromo de Tobalaba.

El memorial responde a un proyecto de ley presentado por distintos diputados del país, que busca recordar a todas las víctimas que fueron arrojadas al mar por las fuerzas armadas durante la dictadura cívico militar (1), lo que lo vuelve un importante hito de memoria y reparación, acorde con los tratados internacionales que ha firmado el Estado de Chile en materia de derechos humanos.

Sin embargo, pareciera que al alcalde Palacios poco y nada le importó aquello, al plebiscitar el derecho a la memoria en finalmente en La Reina, como si se tratara de una consulta ciudadana sobre cualquier proyecto de infraestructura municipal, negando así el dolor de todas aquellas personas que aún no saben el paradero de sus familiares por décadas.

Sobre el resultado de esta consulta improvisada, arrojó una bajísima participación, 2325 personas, de los cuales el 64% dijo no estar de acuerdo de manera online con el memorial, lo que muestra que no solo preguntar algo así es un despropósito, sino que no tiene ninguna legitimidad tal consulta, con niveles tan bajos de vecinos que se hicieron parte del proceso (2).

A su vez, el alcalde Palacios, previamente a la consulta, recibió distintas cartas de parte de juntas de vecinos del lugar avalando el memorial, como bien dijo el concejal del partido socialista, Cristián del Canto, durante la última sesión del consejo comunal (3), pero haciendo caso omiso de aquello, insistió con una consulta negacionista, que habla muy mal de él como autoridad política y sin ningún compromiso por los derechos humanos en el país.

Por lo demás, ese sitio, más allá de que aún no tenga construido aún un memorial oficial desde el Estado, ya es un lugar de memoria desde hace varios años, visitado por distintas personas y por la Agrupación Memoria Aeródromo Tobalaba (4), por lo que la medida de PalacioS solo genera daño a quienes visitan ese espacio, abriendo dolores, y refuerza un discurso de odio lleno de prejuicios y fanatismos ideológicos.

Un discurso de odio de parte de quienes se opusieron al memorial de Tobalaba, planteando estupideces como que el memorial sería un espacio de delincuencia, saqueo de negocios y hasta terrorismo, buscando generar miedo en los vecinos de manera completamente extrema, y lo peor de todo, como bien dijo también el concejal de Convergencia Social Fernando Encina, es una arremetida violenta totalmente revictimizadora, que juega con los derechos humanos.

En lo que respecta a la respuesta de estas críticas a la consulta de parte del alcalde Palacios, son vergonzosas, al plantear que no entiende cómo se puede criticar que se consulte a los vecinos, así como se hace con otros proyectos, como lo son la instalación de luminarias, mejoramiento de pavimento, plazas, por lo que la baja votación y el resultado hay que tomarlo en consideración.

Además planteó, aunque cueste creerlo, que no le parece que el congreso le imponga a la comuna de La Reina este proyecto, ya que es el municipio junto a los vecinos quién debe decidir si se construye o no el memorial, por lo que debieran preocuparse mejor de proyectos de seguridad, que es lo que realmente le importa a los chilenos, y no de derechos humanos desde un sentimentalismo.

Una lamentable respuesta del alcalde Palacios, que solo muestra su profunda ignorancia sobre distintos memoriales en todo el mundo, que precisamente no se plebiscitan por el horror ocurrido ahí, mostrando su indolencia frente a un tema tan relevante y una falta de empatía con el sufrimiento del otro, que solo lo deja mal a él como autoridad política.

Dicho todo esto, solo queda ir a contraloría para denunciar lo que hizo el alcalde de La Reina y aprobar un proyecto que solo busca generar un espacio de memoria para recordar a las víctimas de la dictadura, que quiere ser rechazado bajo el argumento de que la gente no le interesa, usando la participación como un medio para justificar el negacionismo.

1: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=15503&prmTIPO=INICIATIVA

2: https://participa.lareina.cl/es-CL/projects/consulta-memorial-por-violacion-a-los-ddhh

3: https://www.youtube.com/watch?v=t_y5E22A5qY&t=11221s