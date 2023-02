8e12c07d2b

Nacional Política Tohá por adjudicación de ataque incendiario de la CAM: “No sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación” La ministra del Interior criticó la acción del movimiento que asumió la responsabilidad de la quema de cinco maquinarias en un predio explotado por Forestal Mininco. “El Gobierno está tomando acciones legales de querella”, precisó. Diario UChile Viernes 17 de febrero 2023 13:55 hrs.

Cinco máquinas fueron quemadas el miércoles 15 de febrero recién pasado en el fundo Santa Ilse en el sector Quelimanzano en la ruta que une Teodoro Smith y Nueva Imperial y que se adjudicó la Coordinadora Arauco Malleco a través de un comunicado que se publicó en el sitio de Werken Noticias. “En esta acción no resultaron personas lesionadas y dejamos en claro que se tomaron en cuenta las condiciones del terreno y clima para asegurarnos de no exponer a la población civil, viviendas ni terrenos de comunidades aledañas”, precisa el escrito. El objetivo, agregan, era afectar solo la maquinaria de la empresa CMPC “y en caso de expandirse a estos desechos forestales fuera fácil de controlar por bomberos”. AHORA | CAM se adjudica sabotaje Contra forestal Mininco en fundo Santa Ilse ruta Teodoro Schmidt- Nueva Imperial donde resultaron 5 maquinarias quemadas. pic.twitter.com/1ox1x9YET6 — Werken Noticias (@info_werken) February 15, 2023 Consultada por el tema, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que el hecho no tiene justificación y adelantó que están presentando las acciones legales correspondientes. “La respuesta del Gobierno es que eso está claramente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico: prender incendios cuando hay condiciones como las actuales, es un delito de riesgo que pone en peligro a la población. Esos cálculos que dice la CAM que hizo, no sé en base a qué pudo hacerlos”, apuntó. Tohá agregó que “un incendio en estas condiciones no es controlable, no se puede anticipar que se puede controlar y por lo tanto está, desde el momento que decide hacer una acción de este tipo, poniendo en riesgo la vida de las personas. No sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación”. Además, precisó que “en todas las materias en que tenemos antecedentes que hay intencionalidad en la generación de incendios, el Gobierno está tomando acciones legales de querella y por cierto coordinándose con los demás organismos del caso, la policía, la PDI y por cierto especialmente la Fiscalía para que se le ponga una gran prioridad a estas investigaciones”. El hecho provocó la destrucción de las cinco maquinarias consideradas como de última generación, aunque no generó otros focos de siniestros para el bosque nativo o especies cercanas a la faena, manteniendo así la determinación explicada por la propia CAM en otro comunicado en donde se desvinculan de cualquier responsabilidad de los voraces incendios que han afectado varias regiones del país en las últimas semanas. Imagen de portada: Agencia Aton. Incendio de maquinaria en fundo Santa Lucila 5 de abril de 2021

