Ministra Carolina Tohá: “No queremos incendios negligentes ni tampoco dolosos”

1b2d62f4e9

2cc7437117

En un nuevo balance del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al hallazgo de al menos 60 bidones que tendrían líquido acelerante en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío. Según informó la secretaria de Estado “queremos decir que no tenemos todavía seguridad del contenido de estos bidones. LABOCAR está llegando al lugar y va a ir con un equipo de químicos autorizados para hacer una primera evaluación en terreno antes de lo que se haga en laboratorio. Por lo tanto, no vamos a pronunciarnos respecto de qué se trata esto, porque todavía no tenemos información oficial de si es efectivamente es acelerante o es otro producto”. “Cualquier que sea, si se trata de sustancias peligrosas, ciertamente será investigado y serán perseguidas las responsabilidades si es del caso”, afirmó. Asimismo, la autoridad destacó que “la discusión o el profundizar polémicas respecto del tema de cuánta intencionalidad hay o no hay, no es útil para enfrentar esta emergencia. Sabemos que hay intencionalidad en el ámbito de los incendios y sabemos que hay a ciencia cierta más de un 90%, un 99,8% de los incendios están ocasionados con algún factor humano de por medio”. En esa línea, apuntó que “de esos factores humanos algunos son negligencia, otros ya escalan a actos culposos y otros son propiamente dolo, intención de generar un incendio. Eso lo tiene que establecer Investigaciones, las investigaciones especializadas que son las que hace Conaf nos dicen que, de los incendios evaluados hasta el momento, que son 650, tenemos un 25,1% de incendios intencionales”. Tohá sostuvo que “el año pasado era 26,3%, el 2021 un 30,3%, el 2020 un 42% y el 2019 un 29,1%. Tiene que terminar de investigarse todos los incendios para llegar a una conclusión de cuál fue el porcentaje este año, pero lo que queremos trasmitir a la población es primero la seguridad de que este es un trabajo que se hace técnicamente, no es una decisión política cuánto son los incendios intencionales ni es fruto del debate en los medios de comunicación. Es fruto de un análisis especializado que hacen expertos”. “Los expertos qué nos dicen hoy día: hay intencionalidad ¿En qué porcentaje? Un cuarto de los incendios en este momento, con los datos que tenemos de este año ¿Eso es mucho o poco? Es mucho, debiera ser cero, pero el otro 75% también es mucho y ese no tiene intencionalidad, tiene conductas negligentes, culpables, personas que no toman medidas, que no siguen las instrucciones, que incurren en actos temerarios, que exponen la vida de otras personas o de ellos mismos. Entonces, no volquemos la discusión a si 25% es mucho o poco, volquemos la discusión a que no queremos incendios ni negligentes ni tampoco dolosos. No queremos ningún tipo de incendios y todos son evitables”, puntualizó Tohá. Por otra parte, advirtió que la evolución de las condiciones del clima para los próximos días serán especialmente preocupantes en las regiones del Maule y O’Higgins. “Llamamos a no tomarlo con relajo porque a pesar de que no va a haber temperaturas tan extremas, las condiciones del ambiente del punto de vista de la humedad, que va a ser muy baja, y de los vientos hacen que el riesgo sea altísimo”, manifestó. Foto: Agencia Aton.

En un nuevo balance del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al hallazgo de al menos 60 bidones que tendrían líquido acelerante en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío. Según informó la secretaria de Estado “queremos decir que no tenemos todavía seguridad del contenido de estos bidones. LABOCAR está llegando al lugar y va a ir con un equipo de químicos autorizados para hacer una primera evaluación en terreno antes de lo que se haga en laboratorio. Por lo tanto, no vamos a pronunciarnos respecto de qué se trata esto, porque todavía no tenemos información oficial de si es efectivamente es acelerante o es otro producto”. “Cualquier que sea, si se trata de sustancias peligrosas, ciertamente será investigado y serán perseguidas las responsabilidades si es del caso”, afirmó. Asimismo, la autoridad destacó que “la discusión o el profundizar polémicas respecto del tema de cuánta intencionalidad hay o no hay, no es útil para enfrentar esta emergencia. Sabemos que hay intencionalidad en el ámbito de los incendios y sabemos que hay a ciencia cierta más de un 90%, un 99,8% de los incendios están ocasionados con algún factor humano de por medio”. En esa línea, apuntó que “de esos factores humanos algunos son negligencia, otros ya escalan a actos culposos y otros son propiamente dolo, intención de generar un incendio. Eso lo tiene que establecer Investigaciones, las investigaciones especializadas que son las que hace Conaf nos dicen que, de los incendios evaluados hasta el momento, que son 650, tenemos un 25,1% de incendios intencionales”. Tohá sostuvo que “el año pasado era 26,3%, el 2021 un 30,3%, el 2020 un 42% y el 2019 un 29,1%. Tiene que terminar de investigarse todos los incendios para llegar a una conclusión de cuál fue el porcentaje este año, pero lo que queremos trasmitir a la población es primero la seguridad de que este es un trabajo que se hace técnicamente, no es una decisión política cuánto son los incendios intencionales ni es fruto del debate en los medios de comunicación. Es fruto de un análisis especializado que hacen expertos”. “Los expertos qué nos dicen hoy día: hay intencionalidad ¿En qué porcentaje? Un cuarto de los incendios en este momento, con los datos que tenemos de este año ¿Eso es mucho o poco? Es mucho, debiera ser cero, pero el otro 75% también es mucho y ese no tiene intencionalidad, tiene conductas negligentes, culpables, personas que no toman medidas, que no siguen las instrucciones, que incurren en actos temerarios, que exponen la vida de otras personas o de ellos mismos. Entonces, no volquemos la discusión a si 25% es mucho o poco, volquemos la discusión a que no queremos incendios ni negligentes ni tampoco dolosos. No queremos ningún tipo de incendios y todos son evitables”, puntualizó Tohá. Por otra parte, advirtió que la evolución de las condiciones del clima para los próximos días serán especialmente preocupantes en las regiones del Maule y O’Higgins. “Llamamos a no tomarlo con relajo porque a pesar de que no va a haber temperaturas tan extremas, las condiciones del ambiente del punto de vista de la humedad, que va a ser muy baja, y de los vientos hacen que el riesgo sea altísimo”, manifestó. Foto: Agencia Aton.