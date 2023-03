f487f32fb0

Cultura “Los Poderes”: Carmen Lienqueo estrena nuevo EP La publicación de la cantautora continúa con su crecimiento creativo. "Voz inquieta, versátil y promiscua", así describe ella misma su estilo, el mismo que la llevo a presentarse en WOMAD 2022 y Lollapalooza 2022 junto a Toto La Momposina. Diario UChile Martes 14 de marzo 2023 10:16 hrs.

Una autoría de carácter —distintiva y enfática— confirma la nueva publicación de Carmen Lienqueo, cantautora chilena que con dos nuevos temas abre espacios nuevos para su peculiar voz e imaginativo autodesafío. Son dos canciones trabajadas en Santiago junto al destacado productor argentino Guido Nisenson: “Tu sonrisa” es una composición que mira hacia el jazz y la raíz para proponer una mirada de integración colectiva, y en la que la voz se muestra sinuosa y exigida entre arreglos impredecibles —en apariencia, inagotables— de batería, trombón y secuencias. “Los poderes” avanza a pura voz y secuencias, en un complejo (y hermoso) entramado de timbres electrónicos que llevan la voz desde un rapeo vehemente al fraseo seductor. Esta nueva publicación de Carmen Lienqueo continúa con el crecimiento creativo de una autora cuyo trabajo musical mestizo se ha desplegado en permanente autoexigencia y evolución. Como cantante, compositora y percusionista, sus conciertos y grabaciones hasta ahora son representativas de un alcance amplio, que mantiene a Sudamérica como inspiración y objetivo. Desde mediados de la década del 2000 se ha ocupado tanto en proyectos colectivos como en un aplaudido trayecto solista. Lienqueo fue la voz principal y fundadora de los grupos Mákina Kandela y Awita Wila, agrupaciones con las que canto por todo el continente, realizando colaboraciones junto el Bloque Depresivo, Max Berru entre otros. “Voz inquieta, versátil y promiscua”, así describe ella misma su estilo, el que la llevo a presentarse en WOMAD 2022 y Lollapalooza 2022 junto a Toto La Momposina. “Para mí, estas canciones son sobre todo celebrar el encuentro con Guido Nisenson. Al trabajar juntos, me di cuenta de que con él no había problemas en propones ideas, en avanzar y en desarmar ideas. Nuestras conversaciones tenían que ver con consistencia sonora, con inmediatez, con el contexto peculiar que nos dio la pospandemia. Gracias a su experiencia y sensibilidad, he aprendido a ser leída y traducida por otros criterios, y me encanta ese lugar”, dijo la cantautora. Poderes sucede al aplaudido álbum Canto para siempre (2020), en el que la autora comenzó a mostrar una atrevida conjunción de tradición y electrónica. Fue un disco que iluminó nuevas sendas nuevas para su trabajo, y que además le mereció el Premio Pulsar a Mejor Intérprete de Música de Raíz. Detalles del EP Trak 1: Tu Sonrisa Letra y música: Carmen Lienqueo. Programación y producción musical: Guido Nisenson. Bateria: Carlos Cortez. Trombon: Pía Miranda. Trak 2 “Los Poderes” Letra : Carmen Lienqueo. Programación y producción musical: Guido Nisenson. Grabado y Mezclado en 101 estudio por Guido Nisenson. Mastering: Dan Nisenson.

