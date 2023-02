a96b9c1bbf

Cultura “Cortocircuito” en la Sala Master: Mr. Kilombo presenta disco y nuevos sencillos en Radio Universidad Chile El cantautor español que ha colaborado con Muerdo, Rozalén, El Kanka, Macaco y más, se refirió al lanzamiento de su último disco, su visita a Latinoamérica, sus influencias musicales y la importancia de la letra en sus canciones. Joana Carvalho Martes 21 de febrero 2023 18:28 hrs.

Un artista contemporáneo que disfruta la alegría que le brinda los tonos de la guitarra española, que no tiene miedo de mezclar los estilos musicales y que desde su rol de cantautor reconoce lo fundamental que es una buena letra para una canción. Después de varios años sin tocar territorio chileno, el compositor español, Mr. Kilombo, presentará su disco “Cortocircuito”, el 9 de marzo en la Sala Master de Radio Universidad de Chile en una colaboración con el Teatro Nescafé de las Artes. El álbum que alberga “Cabecita loca” y “Contra todo pronóstico” será presentado por primera vez en Latinoamérica en un tour que pasará por México, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile Miki Ramírez, mejor conocido como Mr. Kilombo, se refirió al lanzamiento de su último disco, su visita a Latinoamérica, sus influencias, la relevancia de la letra en sus canciones y la proyección de su propio sonido. El término “quilombo” puede emplearse de diferentes maneras, uno de sus usos es para referirse a conflictos o altercados, pero también puede usarse para nombrar un escándalo o una mezcla de gente alborotada. Lo último, es lo que inspiró el nombre artístico de Ramírez, quien compartió con músicos latinoamericanos en su paso por La Habana, Cuba. Así, lo que empezó como una gran junta de amigos disfrutando de la música terminó como el proyecto musical bautizado: Mr. Kilombo. A nivel digital, “Cortocircuito” ha tenido muy buena recepción en América Latina con miles de escuchas en Spotify y en Youtube, pero el artista espera con ansias las sorpresas que le dará el público latino. “Yo soy muy de sala, de bar, de piel. De cantar, ver que pasa y ver las reacciones reales. No confío mucho en el feedback digital, me he criado en otras cosas, me he criado en ir de bar en bar y de sala en sala, así es como he hecho mi proyecto”, afirmó. El debut del álbum lo tuvo en la Sala But en Madrid con aforo completo, pero antes de comenzar la gira el Covid-19 arruinó los planes del artista. Una semana después del lanzamiento empezaron las cuarentenas en España, lo cual decepcionó a Mr. Kilombo hasta que se dio cuenta del gran recibimiento de su fans, y que sus canciones fueron compañía para muchas personas encerradas por el confinamiento. “Toca muchas teclitas que han podido ayudar a que la gente pueda sobrellevar momentos complicados, porque creo que este disco habla de eso, sin saber que podía ocurrir algo así”, dijo. De esa manera, el cantautor sostuvo que para él fue una gran alegría conectar con esa sensación de que “lo que hacemos los cancionistas es útil y realmente hay gente que le puede ayudar a llevar sus problemas de otra manera”. El tipo de música que compone Miki Ramírez evidencia su amor por el sonido acústico, la influencia del jazz, del rock español y también todo el sabor que aprendió de sus colegas en La Habana. No tiene miedo de que los tonos de la guitarra española se mezclen con los beats del reggae y tampoco a las melodías románticas. Así lo demuestra en uno de sus temas más conocidos llamado “Sinmigo” -el cual cuenta con una versión original y otra con la cantautora española Rozalén– y en su colaboración con el destacado cantante español Muerdo en la canción “Tiempo al tiempo”. “Creo que las canciones van más allá de los géneros, no creo que haga ningún género en concreto, he hecho canciones y a todas las he puesto como un colorcito”, manifestó. Ese gusto por meter todos “los colores y condimentos a una licuadora” es lo que le permite crear melodías pegadizas y estribillos memorables con letras sencillas que pueden inspirar alguna reflexión. Ramírez sabía que quería escribir canciones mucho antes de que supiera que quería cantarlas, por lo que tiene los créditos de todas sus composiciones. “Es lo que más me interesa, creo que el poder de la palabra es espectacular y en mi caso es una cosa muy artesana. Escribo en soledad en el momento y luego hay un equipo grande de gente que aporta”, detalló. Además de las colaboraciones mencionadas, Mr. Kilombo también ha hecho música con El Canijo de Jerez, Jenny & The Mexicats, El Kanka, Pedro Pastor, Macaco y el Niño de la Hipoteca. Tiene 3 discos más en el mercado: “Baile de disfraces” , “Biodramina” y “El lado gamberro” (2008). Luego de “Cortocircuito” lanzó sus hits del momento: “Ambivalencia” y “En peligro de extinción”, que también serán parte del repertorio para su presentación en la Sala Master de Radio Universidad de Chile.

