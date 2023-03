93cc4be2c2

Internacional Nacional Política Boric y su mensaje a los jóvenes: “Espero que podamos combinar la incontenible alegría propia de América Latina con un desarrollo justo y equitativo” El Mandatario participa de la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo y también en la Cumbre de Jóvenes donde compartió su experiencia social y política. Sobre las relaciones con Bolivia, dijo que espera “acercarnos más, acercarnos más”. Osciel Moya Plaza Viernes 24 de marzo 2023 18:20 hrs.

El Presidente Gabriel Boric se reunió con los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno que se lleva a cabo hasta este sábado 25 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana. En su cuenta de Twitter, el Mandatario destacó que hubo una “buena reunión con el presidente de Uruguay. Conversamos sobre la relevancia de la integración, intercambio comercial, fortalecimiento de la democracia y el respeto a los DD.HH. Además, reafirmamos nuestro interés en la candidatura para organizar el Mundial 2030“. Sobre su encuentro con el Presidente de República Dominicana, Boric escribió en sus redes sociales que “conversamos de lo clave de abordar la migración, combatir la corrupción y los desafíos del cambio climático. Además de los impactos de la invasión a Ucrania y los esfuerzos de paz”. En un breve encuentro con la prensa, se le consultó sobre qué espera de las relaciones con Bolivia y se limitó a decir “de acercarnos más, acercarnos más”. Más tarde, el Mandatario chileno participó de la Cumbre Iberoamericana de Jóvenes Líderes, donde compartió su experiencia social y política. Parafraseando al Presidente Salvador Allende, el Mandatario señaló que “de los jóvenes siempre espero rebeldía. La juventud como decía un gran presidente de Chile que este año se cumplen 50 años de su trágica muerte, Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica y creo que esa inquietud y rebeldía es algo muy importante de mantener”. En su mensajes a los líderes reunidos en la Cumbre, señaló que “los jóvenes no tienen que acostumbrarse a los salones del poder y a estar permanentemente pidiendo permiso. Hay algo necesario e inherente en lo contracultural respecto del tiempo que nos toca vivir. Que es lo que me imagino para Chile y América Latina. Nuestro continente está lleno de tremendas posibilidades y ha tenido tremendas riquezas y sin embargo, por diferentes motivos, las grandes mayorías de sus pueblos no han podido disfrutarlas y hemos vivido en un continente con una gran desigualdad donde, sin embargo, la alegría no se va nunca”. Agregó que espera “que podamos combinar incontenible alegría que es propia de América Latina con un desarrollo justo, con un desarrollo equitativo, igualitario, con una distribución más justa de la riqueza que nos permita que nuestros países puedan avanzar de manera más igualitaria de lo que lo hemos hecho hasta ahora”. En su encuentro con los jóvenes, el Presidente Boric habló de su experiencia como dirigente social y político y la importancia de la organización social y los vínculos con el lugar donde se desarrollan. “En política cuando tenemos cargos de responsabilidad, como el que tengo el honor de ejercer hoy día como Presidente de Chile, es muy importante estar pensando, como decían grandes estadistas, no en la próxima elección sino en la próxima generación y por lo tanto, actuar con visión de largo plazo”, expresó Boric en parte de su intervención.

