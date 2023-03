56973a3c68

Internacional Nacional Política Rogelio Mayta, Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima para el pueblo boliviano es irrenunciable”. El ministro boliviano espera que se construyan “relaciones de confianza” con nuestro país. Por su parte, el canciller Alberto van Klaveren pidió no polemizar sobre la propuesta que hizo Bolivia. Diario UChile Viernes 24 de marzo 2023 15:46 hrs.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, abordó la propuesta entregada por el presidente de su país, Luis Arce, con el fin de retomar las relaciones con Chile, pero también fue claro al señalar que “el tema de la reivindicación marítima para el pueblo boliviano es irrenunciable”. El canciller indicó desde la Cumbre Iberoamericana que la situación migratoria es compleja y que el presidente (Arce) lo expresó apuntando a las dificultades que tiene Bolivia en el libre tránsito. Sobre los temas de intereses comunes de Chile y Bolivia, como lo señaló el canciller chileno Alberto van Klaveren, Mayta indicó que “es una agenda que se ha planteado, y esperamos que en el futuro podamos ir construyendo esa relación de confianza, que fluya nuestra relación de vecindad”, afirmó. Respecto de un condicionamiento del tema marítimo para retomar las relaciones con Chile, el ministro boliviano indicó que “las palabras expresadas por el presidente Arce han sido claras“. “El tema de la reivindicación marítima para el pueblo boliviano es irrenunciable y está planteado inclusive a nivel de una reivindicación expresada en la Constitución Política”, indicó. Agregó que hay situaciones complejas y el presidente Arce lo ha expresado “apuntando dificultades que tiene Bolivia en lo que se ha señalado como el libre tránsito que a ratos es obstaculizado y lastimosamente incide en las posibilidades de desarrollo económico de Bolivia. Pero también somos claros en que estamos llanos a poder conversar de diversos aspectos, y la Cancillería de Bolivia lleva las relaciones diplomáticas. Avanzamos como se tiene que hacer, con un trabajo serio“, agregó. “Entendemos también que tenemos una relación de vecindad con Chile y lo que el presidente ha expresado es una serie de aspectos que pretenden que esa relación sea positiva y constructiva”, puntualizó. Temprano, el canciller chileno, Alberto van Klaveren pidió no “polemizar” después de que el presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso siete temas para retomar las relaciones bilaterales con Chile, en los cuales reiteró su demanda por un acceso soberano al mar. Consultado al respecto, Van Klaveren respondió: “Hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia. Estamos fortaleciendo ese espacio, hay muchos temas en que hay intereses comunes entre Chile y Bolivia, incluso ya los empezamos a mencionar“. “No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno ni conveniente, desde el punto de vista de los intereses de ambos países“, añadió. El ministro de Relaciones Exteriores está junto al Presidente Gabriel Boric en Santo Domingo, República Dominicana para asistir a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado. En ese contexto, Van Klaveren aprovechó de agradecer “la cooperación que recibimos de muchos de los países aquí presentes en el combate contra los incendios en la zona sur de nuestro país. Eso ha sido una demostración efectiva de solidaridad. Estas cosas son posibles justamente gracias a los encuentros en las cumbres, a los contactos que se establecen entre cancilleres, entre jefes de Estado y de Gobierno”.

