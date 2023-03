bdc5d17517

15268b293a

Internacional Justicia Nacional Política Alberto Fernández: “Esto no es contra Chile, menos contra el gobierno de Boric” En medio de la Cumbre Iberoamericana, el mandatario argentino abordó la polémica que causaron sus dichos sobre justicia chilena debido a lo extenso del juicio en contra de Marco Enríquez Ominami. Diario UChile Sábado 25 de marzo 2023 16:57 hrs.

Compartir en

En medio de la Cumbre Iberoamericana, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, abordó la polémica que causaron sus dichos sobre justicia chilena debido a que se extendió el juicio en contra de Marco Enríquez-Ominami. Por ello, afirmó que no son un ataque a la institucionalidad chilena ni al gobierno. Sin embargo, sus declaraciones no fueron muy bien recibidas por el Ejecutivo, pues el ministro de Justicia, Luis Cordero, las calificó como impertinentes e impropias. En relación a lo señalado por el ministro Cordero, Fernández afirmó que “creo que el error es del ministro, porque yo tengo una historia que no empezó con el comité de solidaridad por el prolongado proceso de ME-O, tengo una historia que me llevó ver en la cárcel a Lula y a cuestionar los procedimientos de la justicia brasilera”. Y agregó que “el tiempo me dio la razón. Tengo una historia que me llevó a rescatar a Evo (Morales), cuando tras un golpe lo buscaban para asesinarlo y también tengo una historia reclamando que los DD.HH. los derechos de las personas, sean preservados. Soy un abogado que hace más de 30 años enseña derecho penal”. Y añadió que “todos sabemos que la mejor doctrina indica que los procesos prolongados en el tiempo definitivamente se convierten en injusticia”. En esa línea, el mandatario argentino manifestó que “la justicia ralentizada lo que provoca es una enorme injusticia sobre aquel que es juzgado, que tiene derecho a obtener un veredicto de inocencia o culpabilidad en tiempo y forma”. Según el presidente argentino sus palabras estaban enfocadas en “reclamar un derecho, que es un derecho humano. La defensa de los derechos humanos no reconoce fronteras, y en todo caso llamar la atención sobre algo que estoy viendo y me preocupa”. Además comentó hay una permanente necesidad de mostrar a Argentina confrontando a Chile, por lo que aseguró que “eso es algo que no puede ocurrir, no va a ocurrir por lo menos desde el lado de Argentina. Yo, como presidente, mantuve muy bien vinculo en relaciones entre ambos países con el Presidente Piñera y ahora que está Gabriel Boric, con quien tengo una afinidad mayor solo puedo tener un mejor vínculo”. Sin embargo, expresó que “eso no me hace perder de vista que a veces no por culpa de los gobiernos, sino del funcionamiento institucional, en este caso de la justicia, se puedan cometer abusos procedimentales que dañan derechos de las personas. Y este fue el comentario que hice sobre Marco Enríquez Ominami y que lo reitero”. “Cuando someten a procesos prologados en el tiempo a personas y ese sometimiento prolongado convierte en rehenes de la justicia a personas que solo buscan un veredicto de culpabilidad o inocencia. Ahora esto no es contra Chile, mucho menos contra el gobierno de Boric y no es entrometerme en la institucionalidad chilena”, manifestó. Respecto a si habló este asunto en la cumbre con el Presidente Boric, señaló que “tengo el mejor vínculo, el mejor trato con el Presidente Boric, tengo por él un enorme respeto personal, pero la realidad es que yo no estoy opinando sobre las instituciones chilenas, estoy opinando sobre los derechos vulnerados de una persona en Chile”. “También lo digo respecto de mi país, también critico a mi país. Como a veces los procesos prolongados vuelve rehenes a ciudadanos. Y la verdad es que creo que nadie debe molestarse por eso, porque los derechos humanos no tienen fronteras. Son parte de lo que llamamos el derecho universal”, sumó. Junto con lo anterior, el gobernante argentino indicó que “lo he hablado con el Presidente Boric y le he aclarado que no es una posición contra el gobierno. Al Presidente lo valoro y lo aprecio. Tenemos una mirada común en un montón de cosas, pero yo lo que siento es que en Chile tenemos una necesidad de hacernos pelear y no entiendo por dónde pasa”. “Un comentario aislado de la canciller (Antonia Urrejola), que para mí fue en un momento de trabajo y que alguien lo puede hacer, más feliz o menos feliz, pero que de ninguna forma puede deteriorar el vínculo entre nuestros países, lo convirtieron en un problema que parecía conducir a la ruptura de relaciones”, acotó.

En medio de la Cumbre Iberoamericana, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, abordó la polémica que causaron sus dichos sobre justicia chilena debido a que se extendió el juicio en contra de Marco Enríquez-Ominami. Por ello, afirmó que no son un ataque a la institucionalidad chilena ni al gobierno. Sin embargo, sus declaraciones no fueron muy bien recibidas por el Ejecutivo, pues el ministro de Justicia, Luis Cordero, las calificó como impertinentes e impropias. En relación a lo señalado por el ministro Cordero, Fernández afirmó que “creo que el error es del ministro, porque yo tengo una historia que no empezó con el comité de solidaridad por el prolongado proceso de ME-O, tengo una historia que me llevó ver en la cárcel a Lula y a cuestionar los procedimientos de la justicia brasilera”. Y agregó que “el tiempo me dio la razón. Tengo una historia que me llevó a rescatar a Evo (Morales), cuando tras un golpe lo buscaban para asesinarlo y también tengo una historia reclamando que los DD.HH. los derechos de las personas, sean preservados. Soy un abogado que hace más de 30 años enseña derecho penal”. Y añadió que “todos sabemos que la mejor doctrina indica que los procesos prolongados en el tiempo definitivamente se convierten en injusticia”. En esa línea, el mandatario argentino manifestó que “la justicia ralentizada lo que provoca es una enorme injusticia sobre aquel que es juzgado, que tiene derecho a obtener un veredicto de inocencia o culpabilidad en tiempo y forma”. Según el presidente argentino sus palabras estaban enfocadas en “reclamar un derecho, que es un derecho humano. La defensa de los derechos humanos no reconoce fronteras, y en todo caso llamar la atención sobre algo que estoy viendo y me preocupa”. Además comentó hay una permanente necesidad de mostrar a Argentina confrontando a Chile, por lo que aseguró que “eso es algo que no puede ocurrir, no va a ocurrir por lo menos desde el lado de Argentina. Yo, como presidente, mantuve muy bien vinculo en relaciones entre ambos países con el Presidente Piñera y ahora que está Gabriel Boric, con quien tengo una afinidad mayor solo puedo tener un mejor vínculo”. Sin embargo, expresó que “eso no me hace perder de vista que a veces no por culpa de los gobiernos, sino del funcionamiento institucional, en este caso de la justicia, se puedan cometer abusos procedimentales que dañan derechos de las personas. Y este fue el comentario que hice sobre Marco Enríquez Ominami y que lo reitero”. “Cuando someten a procesos prologados en el tiempo a personas y ese sometimiento prolongado convierte en rehenes de la justicia a personas que solo buscan un veredicto de culpabilidad o inocencia. Ahora esto no es contra Chile, mucho menos contra el gobierno de Boric y no es entrometerme en la institucionalidad chilena”, manifestó. Respecto a si habló este asunto en la cumbre con el Presidente Boric, señaló que “tengo el mejor vínculo, el mejor trato con el Presidente Boric, tengo por él un enorme respeto personal, pero la realidad es que yo no estoy opinando sobre las instituciones chilenas, estoy opinando sobre los derechos vulnerados de una persona en Chile”. “También lo digo respecto de mi país, también critico a mi país. Como a veces los procesos prolongados vuelve rehenes a ciudadanos. Y la verdad es que creo que nadie debe molestarse por eso, porque los derechos humanos no tienen fronteras. Son parte de lo que llamamos el derecho universal”, sumó. Junto con lo anterior, el gobernante argentino indicó que “lo he hablado con el Presidente Boric y le he aclarado que no es una posición contra el gobierno. Al Presidente lo valoro y lo aprecio. Tenemos una mirada común en un montón de cosas, pero yo lo que siento es que en Chile tenemos una necesidad de hacernos pelear y no entiendo por dónde pasa”. “Un comentario aislado de la canciller (Antonia Urrejola), que para mí fue en un momento de trabajo y que alguien lo puede hacer, más feliz o menos feliz, pero que de ninguna forma puede deteriorar el vínculo entre nuestros países, lo convirtieron en un problema que parecía conducir a la ruptura de relaciones”, acotó.