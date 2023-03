160a0ae5e7

Nacional Política Pueblos originarios Rodrigo Huenchullán, werkén de Temucuicui: “La extrema derecha ha puesto de rodillas a este Gobierno” El comunero mapuche denunció toda una operación para incautar los alimentos de la comunidad. Además, afirmó que el diálogo con cualquier gobierno, debe partir del principio básico que es la recuperación de los territorios usurpados. Osciel Moya Plaza Sábado 25 de marzo 2023 11:37 hrs.

La Comunidad Autónoma de Temucuicui aún permanece impactada por los más de 80 mil kilos de alimentos, trigo y avena incautados por las fuerzas policiales en el mes de febrero y la quema del resto de los cultivos que no alcanzaron a cosechar. “Hay algo oscuro detrás de esta situación, porque esperaron nueve meses para darnos este golpe”, señaló el werkén, Rodrigo Huenchullán. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Huenchullán abordó no sólo la situación generada por la incautación del alimento que afecta a más de 60 familias de la comunidad, sino también de la gestión del Presidente Gabriel Boric y de un gobierno que ha sido “puesto de rodillas por la extrema derecha”; la disposición a dialogar “en la comunidad o donde quiera” sobre la base de la recuperación de los territorios y los intentos de Renovación Nacional por declarar a la comunidad como una asociación ilícita terrorista. Luego del allanamiento policial y la requisa de sus alimentos, el comunero afirmó que el ánimo de la comunidad está debilitado “porque el tema del trigo, la avena, son alimentos importantes no solamente para nosotros, sino también porque de ahí salen los productos concentrados para los animales, el vacuno y todo lo que rodea a un grupo familiar depende en gran parte de lo que uno cosecha en el año y la comunidad no está muy bien ahora”. El 10 de febrero, carabineros ingresó a la comunidad e incautó la cosecha por una denuncia de la Asociación de Agricultores de Malleco, que preside Sebastián Naveillán, con el supuesto que los comuneros se habrían robado esos alimentos, lo que fue desmentido por la comunidad de Temucuicui. Huechullán afirmó que “hay algo oscuro detrás de esta situación porque esperaron la cosecha que se demora más o menos nueve meses, que es el ciclo de la producción del trigo. Eso quiere decir que primero uno empieza a mover la tierra, lo que se llama la preparación del suelo y varias labores agrícolas que se realizan para llegar a la cosecha. Aquí esperaron que nosotros realizáramos todo ese proceso porque sabían lo que íbamos a producir y el momento de la cosecha es cuando más daño se hace y la Asociación de Particulares de la zona saben que es así”. Agregó que “esto no es algo que se decide de la noche a la mañana, esto fue elaborado, preparado para poder darle un golpe a la economía, a la alimentación de la comunidad”. Huencullán afirmó que durante los nueve meses, nunca fueron hostigados por las labores agrícolas, tema que fue conversado con el Delegado Presidencial José Montalva. “Le manifestamos que si bien es cierto legalmente los predios están todavía a nombre de los antiguos particulares, había un preacuerdo de palabra de hace varios años, es decir este no es el primer año que nosotros estamos sembrando, este es el tercer año y en ningún momento ha habido algún tipo de inconveniente. De haber sido así, la comunidad no hubiera sembrado, porque sembrar la cantidad que requisaron tiene un valor muy alto”, señaló el werkén, que precisó que con los dos camiones de alimentos que requisaron, obtenían los recursos suficientes para continuar produciendo lupino, avena y trigo, que son aproximadamente 250 hectáreas. ¿Cuánto fue lo que requisaron? La primera cosecha fue de 80 mil kilos, que fue lo primero que se incautó. Después la comunidad volvió a cosechar el restante que fueron como cinco o seis hectáreas que se logró cosechar y esa requisa nuevamente la realizaron y lo que quedó, que eran unas 50 hectáreas por cosechar. Al momento que ingresaron al predio, le prendieron fuego al trigo y se terminó quemando. Es decir, lo que no se terminó de cosechar, carabineros lo terminó quemando”. ¿Carabineros llegó con orden judicial por la denuncia de un particular? La primera requisa se realizó cuando se declaró estado de excepción en la zona porque aparece una denuncia de supuestamente un particular denunciando que se le estaba robando su siembra y se montó un aparataje comunicacional de carabineros y militares que realizaron esta incautación y lo muestran a la opinión pública como el gran operativo y que estaba dando resultado, el tema de tener los militares, el tema de la cosecha segura y en ese marco se realizó. Por eso nosotros señalamos que hay toda una preparación, donde se ha utilizado todo el aparato de justicia, porque tuvo que haber una denuncia y un conjunto de situaciones que llevó a mostrar a la comunidad como que estaba robando la siembra. Hemos sido enfáticos en que eso es completamente falso. Todo lo que significó sembrar, el costo de la siembra, es única y exclusivamente de la comunidad de Temucuicui. Aquí aparece un particular reclamando, pero es completamente falso. Todo lo que tiene que ver con la siembra es netamente de la comunidad. El comunero Mapuche afirmó que han realizado todas las diligencias judiciales, públicas y políticas, incluida la reunión con la delegación presidencial para explicarle la situación y señalar que “aquí se está cometiendo un tremendo error, se está falseando la información”. Huechullán agregó que a esto se suma que el tribunal de Collipulli se declaró incompetente para solucionar este conflicto porque “no estaba claro lo que decía la Fiscalía que los granos eran de tal persona. Por lo tanto se tuvo que declarar incompetente (…) Nosotros lo que hemos señalado que si tuviéramos que transformarlo en un proceso judicial, esto sería un delito de usurpación que ellos acusaron a la comunidad que usurpó un predio eso podría ser, pero es completamente falso”. El werkén también denunció que el ingreso policial a la comunidad de Pailahueque dejó a varios comuneros y niños heridos, por lo que este jueves presentaron una querella contra carabineros “por disparos injustificados con resultado de personas gravemente heridas. Entonces hemos realizado distintos tipos de acciones para denunciar e intentar recuperar lo que se robó a la comunidad”. Huenchullán también se refirió a la gestión del Presidente Gabriel Boric, al cumplir un año de gobierno. “La verdad que nosotros no teníamos muchas expectativas con este ni con ningún otro gobierno, porque lo que el pueblo mapuche demanda, el Estado hasta este momento no ha sido capaz de resolver que es el tema del territorio antiguo que fue usurpado mediante la fuerza y violencia”, indicó. Agregó que “esa deuda histórica el Estado no lo ha resuelto y los gobiernos no están en capacidad de resolverlo. Por esa razón, nosotros no teníamos muchas expectativas, pero de alguna forma uno cree que puede haber una mayor flexibilidad, mayor acercamiento de este gobierno con las comunidades, pero resultó ser distinta. Lo que se ve es que el Ejecutivo está gobernando de acuerdo a la presión que están generando los sectores poderosos de esta región. Ahí tenemos a las empresas forestales, tenemos a estos grandes particulares, tenemos a la extrema derecha que están poniendo de rodillas a este gobierno, está cediendo a todas las presiones de estos sectores poderosos de la región. No son ellos los que están gobernando, aquí siguen gobernando los poderosos, así se ve la situación en la región y especialmente con el pueblo mapuche”. ¿Qué pasa con el llamado del lonko Víctor Queipul a un levantamiento indígena? El lonko es de la comunidad y quiero ser enfático en señalar que se presentó hace poco de parte de Renovación Nacional una querella en contra del lonko Víctor para declarar como asociación ilícita terrorista a la comunidad de Temucuicui y justifican esa querella por un supuesto llamado a un levantamiento armado. Eso es completamente falso, no es ese el sentido que el lonko quiso señalar. Aquí sacaron al peñi de contexto, para poder anunciarlo como un gran levantamiento. Aquí lo que se está haciendo y lo que se está viendo es que como le resultó con una organización (CAM) con el peñi Héctor Llaitul y ahora quieren replicarlo con nosotros como comunidad. Somos una comunidad mapuche que históricamente hemos venido trabajando en la demanda, promoción y defensa de nuestros derechos y del derecho del pueblo mapuche. Si pudiera conversar con el Presidente Boric, ¿qué le diría?. ¿Lo recibirían en la comunidad? Como lo han dicho nuestras autoridades acá, estamos completamente dispuestos para conversar con éste y con otros gobiernos, pero el principio básico para sentarnos a conversar tiene que ser el tema de la tierra. Esa es la base para conversar sobre cualquier otro tema que pueda venir, pero aquí hay que hablar de eso. Ese es el conflicto que existe y esa es la demanda del pueblo mapuche y eso no puede quedar ajeno a ningún tipo de conversación. En torno a eso, siempre hemos planteado la idea de conversar con el Presidente si queremos recibirlo, donde él quiera en nuestra comunidad o en otra, donde él quiera, para hablar de los procesos territoriales que se están desarrollando.

