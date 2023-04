7b75578919

Nacional Salud MINSAL comienza proceso de universalización de la Atención Primaria de Salud A partir de ahora, en siete comunas pioneras, las personas que no están en FONASA podrán atenderse en centros de atención primaria. De acuerdo a la ministra Ximena Aguilera, esto irá acompañado de un reforzamiento al sistema público de salud. Fernanda Araneda Lunes 3 de abril 2023 14:52 hrs.

La mañana de este lunes, con una ceremonia en la comuna de Renca, se dio inicio al proceso de universalización de la Atención Primaria de Salud. Lo anterior implica que desde ahora, en las siete comunas que han sido denominadas como pioneras (Renca, Canela, La Cruz, Alhué, Coltauco, Linares y Perquenco) usuarios que no están en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), podrán inscribirse y recibir atención en recintos de atención primaria. En el lanzamiento, participaron los alcaldes de las comunas pioneras, usuarios, representantes de la Organización Mundial de Salud, y la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Esta última manifestó que se trata de un primer paso hacia un seguro de salud universal, y recalcó que la entrada en vigencia de esta medida implicara un refuerzo al sistema de salud público. “La gente naturalmente dice: bueno, pero nos ofrecen la entrada a un sistema donde hay que ir muy temprano, en el que hay listas de espera, no, nosotros también estamos trabajando en todas esas líneas. No es simplemente un certificado, decir: usted puede irse al consultorio y haber si encuentra hora, no, al mismo tiempo estamos trabajando en solucionar los problemas del sector, y en invertir más en salud”, aseguró la ministra. “A pesar de que sabemos que con esto podemos mejorar, tampoco somos ciegos a los problemas que estamos enfrentando y que son una prioridad para nosotros”, insistió. Por su parte, el alcalde de Renca, Claudio Castro, se comprometió a hacer todo lo posible por convocar a las personas de la comuna que no están en FONASA, para que acudan a los recintos de atención primaria. “Para nosotros es un orgullo ser parte de esta política pública tan transformadora que estamos presentando (…) tratamos de construir en Renca la salud pública que queremos para Chile, y hoy día es un desafío y una responsabilidad que el éxito de lo que estamos haciendo aquí abra las puertas para que esta política llegue a estar presente en todo nuestro país”, señaló. En concreto, dijo el alcalde, “en Renca tenemos 160 mil habitantes, y de ellos 135 mil están inscritos en FONASA, por lo tanto, hay 25 mil vecinos y vecinas que tenemos que convocar para poder invitarlos a hacer carne este derecho que adquieren hoy día, eso es un desafío”, concluyó.

