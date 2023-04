7b75578919

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Exconvencional Manuela Royo por normas de la Comisión Experta: “Esta es una propuesta que no piensa en el futuro” La integrante de Modatima cuestionó el articulado relativo al capítulo sobre protección del medioambiente, puesto que a su juicio “no toca el modelo de producción y las reglas que mantienen en una crisis ambiental a nuestro país”. Diario UChile Lunes 3 de abril 2023 12:59 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la exconvencional y vocera de Modatima, Manuela Royo, se refirió al avance del trabajo de la Comisión Experta, que esta semana procederá a votar las primeras normas constitucionales del anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. Consultada sobre la propuesta para el capítulo de “Protección del medioambiente, sostenibilidad y desarrollo”, que consta de sólo tres artículos, la dirigenta sostuvo que “nos parece bastante grave de que si bien hay una nueva propuesta que pretende garantizar la protección del medioambiente, lo cierto es que es no toca el modelo de producción y las reglas que hoy día mantienen en una crisis ambiental a nuestro país”. Para la también abogada “esta es una propuesta que no piensa en el futuro, que no piensa en la crisis climática y es complejo, porque no releva priorizaciones sobre el uso ni la desalinización de las aguas, por ejemplo, en un contexto de cambio climático y no se hace cargo de las emergencias climáticas que hoy día vivimos”. En esa línea, reafirmó que “este contexto de crisis ambiental no es algo que sea una idea de quienes estuvimos en la Convención Constitucional. Parte de estudios sobre el cambio climático, que fue creado hace 15 años por las Naciones Unidas, los informes son lapidarios en el sentido de que, si no modificamos nuestras formas de producción, vamos a seguir teniendo un modelo insostenible”. “En ese plano, creo que la propuesta de estos expertos denota que no había nadie experto en ambiente, que no hay nadie experto en cambio climático, cuando es una urgencia hoy día”, cuestionó Royo. Asimismo, afirmó que desde Modatima manifestaron su preocupación por el contenido relacionado con el derecho de aguas previsto en el articulado sobre el capítulo “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”, destacando que “no es que sea algo general que no toque temas legales, aquí precisamente esta propuesta constitucional continúa la privatización de las aguas a nivel constitucional. Eso es grave, porque hoy día vivimos en un contexto muy distinto al de 1980 y 40 años más tarde no podemos pretender y omitir que existe una emergencia climática, de que la temperatura a nivel global ha crecido y que eso tiene efectos inmediatos respecto del ciclo del agua y la escasez hídrica”. Sobre esto último, señaló que “hoy día que existan más de 100 comunas en Chile con decreto de escasez hídrica, que una de cada tres personas consuma agua proveniente de camiones aljibe, que los ríos se hayan secado, son temas que tiene que abordar una norma constitucional porque el agua es esencial para la vida”, añadiendo que “en el fondo, lo que se plantea en este breve articulado es perpetuar el modelo de privatización de las aguas y referirse al medioambiente en términos de los años ’80, muy regresivo”. También sostuvo que “el desarrollo del derecho internacional en materia de cambio climático vinculado a los derechos humanos no se refleja tampoco en la propuesta constitucional. Se nos prometió de que iba a haber un panel de expertos o expertas, pero en ese panel no figura nadie que tenga un grado de expertise en materia ambiental, ni siquiera en términos académicos y eso se nota en el papel y, en definitiva, hay una propuesta muy regresiva que nosotros como movimiento hemos denunciado a nivel internacional”. En cuanto a su evaluación respecto de la desafección que existe en algunos sectores sobre el nuevo proceso constitucional, del cual se advierte una cierta distancia entre la ciudadanía y el trabajo que hasta ahora se ha desarrollado en los órganos constituyentes, Royo apuntó que “si bien hemos sido quienes lideran procesos sociales, la exclusión de quienes no pertenecemos a los partidos políticos ha sido compleja, porque finalmente se cerró por dentro un proceso que se inició como uno participativo, que se abrió a la ciudadanía en la medida de lo que pudimos, mediante iniciativas populares, muchas instancias en el proceso anterior, pero que en definitiva no dio los resultados que quisimos”. “Aquí el problema es que, si seguimos sosteniendo una política desde arriba, a puertas cerradas, que no es transparente, que no es participativa, finalmente vamos a seguir cayendo en la misma desinformación, en los sesgos y en un riesgo cierto de mantener este sistema que no solamente está en una crisis ambiental, también está en una crisis económica, beneficiando a los mismos de siempre”, manifestó. Revise la entrevista completa acá:

