Economía Nacional Política "Sería ponerle el último clavo al ataúd del crecimiento": Académicos criticaron en duros términos eventual tramitación de sexto retiro Además, consideraron que, a propósito del IPC de marzo, avanzar en este tipo de iniciativas en el Congreso "sería atentatorio" contra el objetivo de las autoridades de bajar la inflación en el corto plazo. Natalia Palma Jueves 6 de abril 2023 13:52 hrs.

En medio del complejo panorama económico que enfrenta el país producto de alza en el costo de la vida, académicos y parlamentarios manifestaron su preocupación por los efectos de la inflación y la inminente discusión sobre un sexto retiro de los fondos de pensiones. Esto, luego que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotara una variación mensual de 1,1%, acumulando un incremento de 1,8% al tercer mes del año y un aumento de 11,1% a doce meses, según comunicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este indicador se sumó a lo ya informado durante la semana por el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de este mes, en el que destacó un actual escenario de incertidumbre y proyectó finalizar este año con una inflación de 4,6%, cifra superior a la prevista en el reporte anterior. El economista y exdecano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile Manuel Agosin, no ocultó su malestar ante esta situación. “Yo creo que va a ser un año muy malo, no cabe duda porque hay un gran nivel de incertidumbre. El Banco Central no va a cejar con el tema de las tasas (de interés), lo que hace que muchas inversiones no van a ocurrir, especialmente la inmobiliaria está muy baja, la gente no va estar tomando hipotecas a tasas tan altas que tendrían que pagar en términos nominales”, señaló. Incluso, el académico consideró como “bastante optimista” las estimaciones de este rector de concluir este 2023 con una inflación anual de 4,6%. “Hemos estado con un exceso de gastos en la economía chilena muy grande y la única forma de reducirlo que conocemos es que el Fisco sea muy conservador, o sea, que por el lado del Fisco gastar menos y subir impuestos y por el lado del Banco Central mantener tasas altas, ninguna de esas dos cosas es buenas para la inversión y el consumo”, comentó En cuanto al eventual debate en el Congreso sobre un nuevo retiro de las AFP, Agosín afirmó que “sería poner el último clavo del ataúd del crecimiento. El sexto retiro va a complicarle la vida a las autoridades económicas, que lo ha hecho bastante bien por lo demás, tanto el Banco Central como Hacienda, (pero) parece que los parlamentarios no entienden castellano”. Mismo análisis hizo sobre este punto el economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, quien manifestó que el avance de la iniciativa “sería un desastre para la economía desde el punto de vista macro”. En ese sentido, explicó que “como país tenemos una experiencia que nos llevó a principios de los ’90, devuelta a la democracia, de hablar de un criterio transversalmente, desde los comunistas hasta la derecha, de ‘sagrados equilibrios macroeconómicos’. Los equilibrios macroeconómicos entre la oferta y la demanda agregada a la economía no pueden ser puestos en duda, porque si no en una dinámica de desequilibrios ¿Sabe lo que pasa con un país así? Se va a las inflaciones permanentes”. “Yo creo que no es deseable para una economía estar en una situación de tal inestabilidad, porque eso es una inestabilidad para las decisiones de inversión, para las compras de consumo”, recalcó. La directora del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, insistió en que los retiros son “una mala política pública en el largo plazo” y que, desde el punto de vista al corto plazo, “son atentatorios contra este objetivo de bajar la inflación”. Sobre esta materia, la académica mencionó que el dato del IPC “fue una mala noticia, no tanto por el 1,1%, que está más menos dentro de lo esperado, sino por la información que se dio respecto de la inflación subyacente, que fue bastante más alta”. De acuerdo a Cifuentes “lo que esto muestra es que, más allá de temas puntuales, la inflación de tendencia sigue siendo muy alta”, aunque añadió que “de todas maneras, lo bueno que tenemos en esta materia y que quedó muy claro ayer con el IPoM es que tenemos un Banco Central absolutamente enfocado en bajar la inflación y que, por lo tanto, deberíamos ver una tendencia a la baja. Es verdad que puede ser que el 4,6% parece a lo mejor una proyección algo optimista, yo no la veo como inviable, pero sí me parece importante destacar que en esta materia estamos haciendo lo correcto”. En el Congreso, en tanto, el diputado del Partido Socialista y miembro de la comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, defendió que ante este escenario económico “el Gobierno va a seguir siendo muy cauteloso de los recursos que va a gastar y, por la seriedad y responsabilidad del Ministerio de Hacienda, no tengo la menor duda de que se va a lograr el objetivo de bajar la inflación al 5% a fin de año”. Asimismo, comentó que “los riesgos populistas y de un sexto retiro siempre van a estar presentes por parte de algunos parlamentarios, pero percibo que hoy día un nuevo retiro no goza de la amplitud que gozaban los anteriores retiros, justamente por el número reducido de personas que pueden hacer uso de ellos”. Cabe recordar que el próximo 18 de abril culmina el plazo para que un nuevo proyecto de fondo de retiro de las AFP pueda ser, eventualmente, puesto en tabla. Esto, luego que en ese mismo mes de 2022 la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara este mismo tipo de iniciativa.

