Derechos Humanos Sebastián Piñera seguirá declarando hoy ante la fiscal Chong por violaciones a los DD.HH. El exMandatario seguirá declarando en la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y la responsabilidad de las autoridades. Ayer, el ex mandatario declaró por espacio de 8 horas. Diario UChile Miércoles 12 de abril 2023 8:41 hrs.

El expresidente Sebastián Piñera seguirá declarando hoy en la tarde en calidad de imputado ante la fiscal Ximena Chong, quien investiga las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y la responsabilidad de las autoridades civiles y de Carabineros. Ayer, el ex mandatario declaró por espacio de 8 horas en sus oficinas de Vitacura, donde hoy seguirá la diligencia de la persecutora. Piñera estuvo acompañado por tres abogados de su confianza, entre ellos Samuel Donoso. Al abandonar las oficinas, ya en la madrugada de hoy miércoles, la fiscal Chong explicó que “el día de hoy estaba agendada la declaración en calidad de imputado del expresidente de la República, Sebastián Piñera. La declaración estaba agendada para las 15:30 horas. Nosotros llegamos alrededor de las 15:00 horas”. “La declaración principió antes de las 15:30 horas. Concluyó la primera parte alrededor de las 23:00 horas. Se hicieron las pausas necesarias para que la declaración se llevara a cabo en las condiciones óptimas”, agregó. “El expresidente estuvo acompañado de tres de sus abogados defensores de confianza. Las últimas horas, a partir de las 23:30 en adelante, el expresidente estuvo revisando el texto de la declaración”, añadió. También indicó que “debido a lo extenso de la jornada, tomamos la definición de continuar mañana (hoy) durante la jornada de la tarde para que pudiera concluir esa revisión e hiciéramos las correcciones en el texto que va a dar a la carpeta investigativa”. “Quiero destacar que no tuvo resistencia a ninguna de las preguntas que se formularon. No guardó silencio, pese a conocer este derecho. No ejerció el derecho a guardar silencio. De hecho, en esta ronda de declaraciones que se iniciaron con más autoridades, la defensa del expresidente fueron los primeros en acceder a la realización de la diligencia en la fecha que nosotros propusimos”, enfatizó la fiscal. Sobre los delitos imputados a Piñera, la fiscal detalló que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lleva adelante dos investigaciones a cargo del fiscal regional Xavier Armendáriz. Una de esas indagatorias es por delitos de lesa humanidad, “donde el expresidente tiene la calidad de imputado, porque hay querellas nominativas a su respecto”. “En paralelo, llevamos una investigación, también radicada en el fiscal regional Armendáriz, relativa a eventuales responsabilidades homicidas de los mandos de carabineros, en esa investigación el expresidente no es indagado directamente”, agregó. Por su parte, el abogado Donoso indicó que “la declaración del presidente se enmarca dentro de lo que ha sido el ánimo de él en esta causa, que es colaborar en todo lo que la fiscalía determine“. “Tenemos la convicción de que el actuar en aquellos días tan complejos que fueron los posteriores al estallido social, siempre el actuar del Gobierno se enmarcó dentro de dos grandes puntos: se produjera el control del orden público necesario para el país, pero siempre enmarcado dentro del respeto de los derechos humanos”, finalizó Donoso. Foto: Agencia Aton.

