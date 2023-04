0f3e9f92b1

5594064005

18-O Justicia Nacional Política Expresidente Piñera declarará hoy ante fiscal Ximena Chong La indagatoria se realizará en su oficina y estará centrada en su eventual responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el estallido social de 2019. Diario UChile Martes 11 de abril 2023 16:28 hrs.

Compartir en

Este martes deberá comparecer el expresidente Sebastián Piñera ante la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, para declarar por su eventual responsabilidad en la comisión de una serie de delitos contra los derechos humanos cometidos en el marco del estallido social. La declaración está planificada para esta tarde donde el exmandatario será acompañado por su abogado, Samuel Donoso. La fiscal Chong deberá trasladarse hasta la oficina de Piñera ya que en su calidad de exmandatario cuenta con la posibilidad de fijar domicilio para este tipo de diligencias. El exjefe de Estado ya había declarado en una oportunidad frente a estas acusaciones hace dos años ante la fiscal que llevaba entonces la indagatoria, Claudia Perivancich. Junto a Piñera, otras exautoridades de su gobierno que han sido interrogadas son los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, el exsubsecretario de esa repartición Juan Francisco Galli. A ellos se suman el exjefe de Orden y Seguridad de Carabineros y hoy general director de la institución, Ricardo Yáñez, quien a fines de marzo recién pasado compareció ante la fiscal Chong y prefirió hacer uso de su derecho a guardar silencio. Senadora Campillai: “Fue él que nos declaró la guerra” Después de conocer la noticia de la declaración de Piñera ante la fiscal Chong, la senadora Fabiola Campillai valoró la diligencia, afirmando que el exmandatario también tiene responsabilidad en los atropellos cometidos durante el periodo de las movilizaciones sociales. “Es importante que el exmandatario Sebastián Piñera se presente a declarar ya que fue él que nos declaró la guerra diciendo que éramos un enemigo poderoso, el pueblo al quien él mandataba”, comentó. La parlamentaria agregó que “creo en el Ministerio Público porque creo que tiene que haber justicia. No podemos dejar que los miles de mutilados, que las personas que asesinaron las policías y las fuerzas armadas no tengan justicia. Tenemos que tenerla y tiene que haber justicia porque esa es la única manera de que la garantía de no repetición en Chile, sean reales”. Sobre el rol de Piñera, la legisladora indicó que “él tuvo mucho que ver en esto. Fue él quien nos declaró la guerra y cuando vio que las policías y las fuerzas armadas comenzaron a disparar, no paró. Y solamente siguieron disparando y ya sabemos todo lo que ocurrió y toda nuestra gente que salió dañada y asesinada en el estallido”. Recordemos que Fabiola Campillai fue una de las tantas víctimas de mal uso de la fuerza y los atropellos de las fuerzas policiales ya que recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena lanzada por un funcionario de Carabineros, lo que le provocó ceguera, pérdida del olfato y múltiples fracturas en su cráneo, problemas que tendrá de por vida.

Este martes deberá comparecer el expresidente Sebastián Piñera ante la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, para declarar por su eventual responsabilidad en la comisión de una serie de delitos contra los derechos humanos cometidos en el marco del estallido social. La declaración está planificada para esta tarde donde el exmandatario será acompañado por su abogado, Samuel Donoso. La fiscal Chong deberá trasladarse hasta la oficina de Piñera ya que en su calidad de exmandatario cuenta con la posibilidad de fijar domicilio para este tipo de diligencias. El exjefe de Estado ya había declarado en una oportunidad frente a estas acusaciones hace dos años ante la fiscal que llevaba entonces la indagatoria, Claudia Perivancich. Junto a Piñera, otras exautoridades de su gobierno que han sido interrogadas son los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, el exsubsecretario de esa repartición Juan Francisco Galli. A ellos se suman el exjefe de Orden y Seguridad de Carabineros y hoy general director de la institución, Ricardo Yáñez, quien a fines de marzo recién pasado compareció ante la fiscal Chong y prefirió hacer uso de su derecho a guardar silencio. Senadora Campillai: “Fue él que nos declaró la guerra” Después de conocer la noticia de la declaración de Piñera ante la fiscal Chong, la senadora Fabiola Campillai valoró la diligencia, afirmando que el exmandatario también tiene responsabilidad en los atropellos cometidos durante el periodo de las movilizaciones sociales. “Es importante que el exmandatario Sebastián Piñera se presente a declarar ya que fue él que nos declaró la guerra diciendo que éramos un enemigo poderoso, el pueblo al quien él mandataba”, comentó. La parlamentaria agregó que “creo en el Ministerio Público porque creo que tiene que haber justicia. No podemos dejar que los miles de mutilados, que las personas que asesinaron las policías y las fuerzas armadas no tengan justicia. Tenemos que tenerla y tiene que haber justicia porque esa es la única manera de que la garantía de no repetición en Chile, sean reales”. Sobre el rol de Piñera, la legisladora indicó que “él tuvo mucho que ver en esto. Fue él quien nos declaró la guerra y cuando vio que las policías y las fuerzas armadas comenzaron a disparar, no paró. Y solamente siguieron disparando y ya sabemos todo lo que ocurrió y toda nuestra gente que salió dañada y asesinada en el estallido”. Recordemos que Fabiola Campillai fue una de las tantas víctimas de mal uso de la fuerza y los atropellos de las fuerzas policiales ya que recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena lanzada por un funcionario de Carabineros, lo que le provocó ceguera, pérdida del olfato y múltiples fracturas en su cráneo, problemas que tendrá de por vida.