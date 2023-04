2bdc8723e1

Carabineros Nacional Política Senador Iván Flores por peticiones de estado de Excepción para RM: “No podemos solucionar los problemas con la excepcionalidad” El parlamentario sostuvo que esta fórmula no permite abordar los desafíos de seguridad que existen en las comunas de Santiago. Al mismo tiempo, emplazó por una mejor coordinación entre los poderes del Estado. Diario UChile Viernes 14 de abril 2023 12:32 hrs.

El senador DC Iván Flores, integrante de la comisión de Seguridad, dijo no compartir los llamados a decretar estado de Excepción en la RM, refiriéndose al riesgo de seguir con una “lógica de excepcionalidad, que no sirve para abordar los desafíos realmente”. Para el legislador, es “urgente y mayor coordinación entre todos los poderes del Estado, para combatir de manera integral y eficiente la delincuencia”. Consultado al respecto, precisó que “no podemos estar trabajando sobre la esperanza de la excepción, el Gobierno tiene que gobernar y hacer que las instituciones funcionen, dar el respaldo y equipamiento a las policías, entregarles lo que requieren las instituciones que hacen prevención en el caso de inteligencia, gobernar”. Flores subrayó que de no seguir ese camino, “al final de cuentas le entregamos la gobernanza del país a los estados de excepción, y ya sabemos quiénes los conducen y cuál es el objetivo. Gobernar no puede ser por la vía de la excepcionalidad, sino que tiene que ser para poder cumplir el mandato del soberano y, ése, es el país el que le está pidiendo al Gobierno no abandonar sus tareas esenciales, comenzando por seguridad, pero no abandonar, por ejemplo, el programa de mejoramiento de la salud de resolver el problemazo que tenemos en vivienda… el próximo estallido social puede venir por ahí”. Por otra parte, Flores señaló que “si no existe una adecuada coordinación, si la información no baja desde las cúpulas a la totalidad de las instituciones, no vamos a avanzar y vamos a seguir entrampados. A la ministra Tohá sin duda le ha tocado duro, ha estado absorbiendo la incapacidad integral del Gobierno en esta y otras materias. La incapacidad de coordinarse y conducir un tema que nos preocupa a todos y no dejar la cancha abierta a otros actores políticos”. Sobre las críticas desde Chile Vamos, el senador agregó que “creo que hay que ser un poco más razonables, generosos en la crítica política, y el Gobierno también tiene que entender el mensaje, tiene que gobernar y, para eso, tienen que articular muy bien sus fuerzas internas, Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y particularmente el trabajo de los ministros. Un ministro no puede desmentir a otro o desdecir al Presidente de la República, articúlense por dentro y los vamos a apoyar por el bien de Chile”. “De verdad, espero, y estamos disponibles para colaborar, que el Gobierno mejore su coordinación, pero para eso primero necesita recuperar el rumbo atrasado, porque como dicen los antiguos navegantes romanos ‘ningún viento sirve para inflar las velas si no se sabe a qué puerto llegar’ y aquí tenemos que salir de la confusión”. Finalmente, el senador Flores anunció que está pidiendo al Gobierno priorizar la tramitación del proyecto que ingresó para aumentar las penas en casos de quebrantamiento de condena por fugas desde recintos carcelarios, iniciativa que, según señaló, espera que forme parte de los proyectos con urgencia en materia de seguridad.

