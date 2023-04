85b8c69030

Deportes Portero de la Roja sub 17: “Confiamos en nuestras capacidades” Francisco Valdés adelantó lo que será el crucial encuentro ante Brasil, donde el combinado criollo se jugará el todo por el todo para seguir con vida en el Sudamericano. Diario UChile Jueves 20 de abril 2023 11:58 hrs.

Un duelo de seis puntos es el que afrontará este jueves la Selección chilena Sub 17, que se medirá ante su similar de Brasil tratando de obtener un triunfo para mantenerse con vida en el hexagonal final del Sudamericano que se disputa en Ecuador. Y aunque la misión de recuperar terreno en el certamen pueda asomar como una labor titánica para los dirigidos de Hernán Caputto, en el combinado criollo se niegan a bajar los brazos. “No fueron los resultados que esperábamos, pero ya hay que pasar página y quedan dos partidos, dos oportunidades por lo que todavía hay chances y no duden que vamos a dar el mil”, comenzó señalando el portero Francisco Valdés, en declaraciones al sitio oficial de la Roja. Respecto al choque ante el Scratch, rival con el cual perdieron por 3-0 en primera ronda, el guardameta remarcó que “conocemos a Brasil, un rival muy fuerte, talentoso, habilidoso, y sobre todo físicamente fuerte, pero nosotros confiamos en nuestras capacidades”. Por último, el cancerbero valoró su nominación al Equipo de Todos, confesando que “al principio no me esperaba jugar, pero gracias a Dios se dieron las oportunidades y creo que lo he estado haciendo bien, pero aún queda mucho. No hay que conformarse con lo hecho, aún quedan dos partidos y hay que hacerlo de la mejor manera”. Foto: Photosport.

