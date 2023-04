f9ff3e9f27

Cultura Nacional “Jardín Infinito”: Se estrena tercer documental de la trilogía “Secas – defensoras de las aguas” Dirigida por el cineasta y montajista, Galut Alarcón, y producido por la actriz y cineasta, Chamila Rodríguez, la pieza se estrenará este jueves 27 de abril en Cine Club de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia. Diario UChile Miércoles 26 de abril 2023 12:11 hrs.

“Jardín Infinito”, tercera parte de la serie “Secas – defensoras de las aguas”, se estrenará este jueves 27 de abril, en Cine Club de la Universidad Austral de Chile, el más antiguo del país en funcionamiento ininterrumpido, que este 2023 se encuentra conmemorando 60 años de vida. La trilogía de documentales “Secas – defensoras de las aguas” corresponde a una iniciativa audiovisual de POETASTROS, que busca dar voz a distintas defensoras ambientales que resguardan el derecho al agua en distintos territorios y comunidades de Chile y que ha contado con la colaboración de las Fundaciones Greenpeace y Friedrich Ebert-Chile. En esta entrega, que fue posible gracias al apoyo de las comunidades mapuche huilliche, se aborda la amenaza que afecta a comunidades en el Wallmapu. Se trata de la instalación de varias centrales hidroeléctricas en el río Pilmaiquén, territorio ancestral y sagrado que se ha visto en peligro por estas invasiones extractivistas, especialmente la perpetrada por la empresa Statkraft, quienes actualmente se encuentran construyendo una represa que posee un gran porcentaje de avance amenazando, así con inundar toda la biodiversidad de ese lugar sagrado y ceremonial, donde habitan los ancestros de las comunidades. El documental sigue a una importante defensora del territorio: La joven machi Millaray Huichalaf, quien lleva años luchando contra la violencia ejercida en contra de su comunidad. Su defensa apunta a las tradiciones, las creencias y la importancia de conservar la biodiversidad en conjunto a los caudales de agua en una tierra sagrada. La lucha ha sido muy compleja, como consecuencia de la resistencia digna, en oposición a la devastación de la Ñuke Mapu y a los poderes económicos, trayendo consigo la respuesta violenta por parte del Estado. “Todo el río Pilmaiquén es sagrado para nosotros, no se puede intervenir su cauce. Hay científicos, biólogos, antropólogos, arqueólogos, abogados, periodistas, artistas que solidarizan con la defensa del río Pilmaiquén. Hay minuciosos estudios que advierten el riesgo de que se cometa un desastre ecológico, social y cultural, si se pone en funcionamiento la central hidroeléctrica Los Lagos. El territorio del Pilmaiquén es un territorio que está en lucha y resistencia. Nosotros no vamos a seguir siendo cómplices de la destrucción de nuestro río. Nosotros no vamos a seguir siendo cómplices de la hambruna que están dejando alrededor de toda la diversidad de vida que hay ahí. Yo soy Machi. Yo voy a buscar remedio ahí. Atiendo gente no solo de nuestra comunidad, llegan de muchas partes. Y yo tengo que ir al río Pilmaiquén a buscar mis hierbas, mis hongos. Statkraft compró un proyecto donde había un conflicto, el Estado noruego lo sabía. Para nosotros estas puertas significan muerte, destrucción, asesinato, genocidio a la raíz de nuestra existencia”, dice la Machi Millaray en la entrada de las instalaciones de Statkraft al comienzo de “Jardín Infinito”. En la misma línea, agrega: “La empresa empezó a construir sabiendo que era territorio ancestral mapuche. Nos planteamos el rechazo a la empresa, a cualquier central hidroeléctrica en cualquier parte del río. Donde hay agua hay vida. Con ese elemento sagrado puedo limpiar cuerpos enfermos, pensamientos enfermos, territorios enfermos. Y es lo que nos lleva al equilibrio de nuevo. Todos somos aguas. El río es nuestro hermano, es un ser muy cercano a mí y a nosotros”. “Jardín Infinito” profundiza en la amenaza del progreso en estas tierras sagradas para las comunidades, con una apuesta visual que rescata la belleza imponente del paisaje, muestra los detalles de la valiosa biodiversidad del Wallmapu. Es un viaje a través de la naturaleza y la cultura junto a una auténtica defensora, una mujer resiliente en el transcurso de la defensa del río. Según indicó el autor y director de la trilogía SECAS, Galut Alarcón, “nuestra observación se ubica desde la cosmovisión mapuche, quienes mantienen una relación de reciprocidad con todos los elementos que conforman la naturaleza. Hemos decidido ir a la captura de la comprensión de los menoko, también llamados ojos de agua, el cual corresponde a un sitio preferencial para la recolección de plantas medicinales, donde la machi experimenta el llamado ancestral a ejercer su rol sanador. Desde un punto de vista ecológico, el menoko es caracterizado por su alto grado de humedad, donde el agua en sus distintas formas siempre está presente”. Machi, pu lawentuchefe, mujeres del Lof en Resistencia del Pilmaiken, Aylla Rewe Nge Mapu Kintuante, solicitaron la declaración de Monumentos Nacionales de un complejo religioso y ceremonial mapuche huilliche, por tratarse de un espacio donde se considera que habitan espíritus protectores del territorio, el que involucra a Nguillatuwe (lugar de rogativa), Eltuwe Maihue (cementerio) y el menoko, donde fluye una vertiente de agua y mucha humedad alrededor, por lo que allí crece una vegetación única y abundante en árboles, los que tienen características medicinales (lawen), es una sinergia de todos estos componentes que permiten mantener el equilibrio para la cosmovisión mapuche. La directora de producción de la trilogía SECAS, Chamila Rodríguez, puntualizó en que “el estreno de “Jardín Infinito” marca un nuevo antecedente como acción para lograr sensibilizar, visibilizar, denunciar y frenar el avance de las transnacionales en el Territorio Mapuche, a nivel nacional e internacional”. La lucha contra el proyecto hidroeléctrico Statkraft y una mesa bilateral en ciernes Las autoridades ancestrales del sector del Roble Carimallín y otras más del gran Futawillimapu solicitaron que se realice la consulta indígena para defensa del Patrimonio Cultural y Natural, la que por mandato de la Corte Suprema de Santiago dictado en abril del presente año, lograron después de 12 años de lucha dar una voz vinculante a quienes habitan y se ven afectados por el proyecto hidroeléctrico de Statkraft, por tratarse de un espacio amenazado donde la soberanía debe ser entendida para toda la biodiversidad en su conjunto, en la cual habitan los espíritus protectores milenarios del territorio. Hoy existe comunicación entre el Aylla Rewe del Nge Mapu Kintuante, que representa la comunidad de cerca de 80 lof, ubicados en el Futawillimapu (territorio mapuche huilliche, unidos por cuencas de diferentes ríos que van desde la cordillera al mar) y el Parlamento Sami de Noruega, etnia que tiene representación política y espiritual paralela a la occidental eurocentrista que opera en Oslo. En los próximos días una delegación de autoridades ancestrales lideradas por la machi Millaray, viajarán a Oslo, invitadas por el Comité Noruego de Solidaridad con Latinoamérica (LAG), para reunirse con las autoridades del parlamento Sami y generar una mesa bilateral que busca dialogar con el Estado Noruego para el respeto al Futahullimapu. Cartelera “Jardín Infinito” Fecha de estreno: jueves 27 de abril en Cine Club de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Siguientes exhibiciones: 22 de mayo en el Centro Arte Alameda – Sala CEINA, Santiago. 20 y 27 de julio en el Teatro Municipal de Valparaíso. Agosto, funciones en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, Valdivia.

