Cultura Derechos Humanos Nacional Libro que reconstruye historia de niños, niñas y adolescentes asesinados en dictadura fue presentado en la U. de Chile Diario UChile Martes 25 de abril 2023 12:33 hrs.

La obra fue presentada en el marco de las actividades conmemorativas de los 50 años del Golpe de Estado y fue editada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Dicha copia podrá ser solicitada de forma gratuita. Más de 140 personas fueron parte de la emotiva presentación del libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico militar: 1973-1990”, que se plantea como una acción más por alcanzar la verdad, la justicia y por preservar la memoria de las víctimas de la dictadura de Pinochet. El lanzamiento de la obra, realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile, contó con la especial participación de las y los familiares de los niños, niñas y adolescentes asesinados, además de integrantes de organizaciones de derechos humanos y representantes de sitios de memoria. De acuerdo a las y los organizadores, el título da cuenta de la histórica lucha de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) por hacer frente al olvido y a la impunidad de los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado en Chile. La publicación, en este sentido, concreta un sentido anhelo de la Agrupación, que considera imperativo para los avances en verdad, justicia, memoria y reparación, rescatar y visibilizar las historias, biografías y vidas de las niñas, niños y adolescentes asesinados durante los 17 años de dictadura. De este modo, a partir de fotografías, cartas, testimonios –todos documentos de archivos personales– y relatos oficiales, acompañados de ilustraciones y versos de poetisas y poetas nacionales, este libro presenta una historia central, pero menos conocida, de los crímenes perpetrados en una de las épocas más oscuras de la historia reciente de Chile. Para el coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, Claudio Nash, este libro no solo se constituye como un escrito de recuerdo, “sino que es un espacio para cuestionar, desde esa historia personal y colectiva, el presente y el futuro. En ese presente nos damos cuenta de los enormes desafíos que tenemos para el futuro y no son tiempos fáciles -una vez más- para los derechos humanos, pero hay un compromiso que tenemos con la historia de esos niños y niñas, de que no podemos abandonar la lucha por un Chile digno, que no podemos abandonar la lucha para que los derechos humanos sean de verdad el centro de la cultura democrática y que el nunca más sea parte esencial del ejercicio de poder en este país”. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se refirió al devastador relato que acompaña cada una de las biografías expuestas en este libro. “Ante la tragedia que vivieron nuestros niños, niñas, adolescentes, el dolor de las familias que fueron privadas de crecer con sus seres queridos, de estudiar, jugar o soñar, es necesario que esta sociedad sepa que acallaron los gritos, los cantos y el jugar de cada uno y una de ellas”, enfatizó. Durante la jornada, fue posible dar cuenta del trabajo realizado por la Agrupación que desde hace más de 40 años lucha por esclarecer lo ocurrido en dictadura, así como por reivindicar el nombre de sus familiares, amigas y amigos secuestrados y ejecutados. En la instancia, también se comentó la urgencia de reconstruir la memoria histórica y la profundización de la educación de las futuras generaciones, quienes son espectadores presentes de la escalada autoritaria ocurrida tras el estallido social y el negacionismo. Uno de los mayores desafíos de esta investigación, señalan los autores, consistió en ir más allá de los hechos violentos que vivieron las víctimas y que rodearon su ejecución en manos de agentes del Estado. En la presentación, explicaron que el profundo anhelo de este proyecto fue “traerlos a la vida en la voz y escritos de sus seres queridos”. Para ello, se recurrió al propio archivo de la Agrupación, que durante años ha custodiado documentos que las familias lograron preservar, sorteando allanamientos y la propia necesidad de destruir y quemar sus recuerdos familiares por seguridad y temor. Entre estas páginas hay incorporadas fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que las familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para este libro. Para quienes se interesen por una copia física del libro, el equipo informó que la obra no se encontrará a la venta, sino que será de distribución gratuita. Para acceder a él se pueden contactar con la AFEP afepchile@yahoo.es o directamente escribiendo al correo de la coordinadora ejecutiva de la Cátedra de Derechos Humanos, Bárbara Azcárraga: barbara.azcarraga@ug.uchile.cl

