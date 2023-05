f0bb9b14fc

e13c0d5cad

Política Camilo Escalona: “Yo no soy de los que vaticinan que ya está resuelto el dilema presidencial del año 2026” El secretario general del Partido Socialista se refirió al triunfo del Partido Republicano en la última elección y puso énfasis en fortalecer la unidad de las fuerzas progresistas incluyendo a la Democracia Cristiana. Diario UChile Martes 9 de mayo 2023 10:48 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, se refirió al resultado de las elecciones de consejeros constitucionales y a la contundente victoria del Partido Republicano. “Hay una dura derrota de las fuerzas progresistas y transformadoras de nuestro país. Hay una situación de inseguridad en la población producto del descontrol de las bandas de narcotraficantes y acompañado por una migración que nunca tuvo las proporciones que tiene ahora. La mezcla de esos factores ha generado una inseguridad de la cual el Estado democrático no ha sido capaz de responder y que empujó a un muy considerable sector del electorado a votar por una expresión de ultraderecha que prometió lo que no será capaz de cumplir”, expresó el dirigente socialista. En esa línea, Camilo Escalona agregó que “el problema está en que nuestra votación no representa a la mayoría. Tenemos que ser capaces de reconstruir una mayoría social que nos respaldaba y que en nuestro caso permitió que fuésemos gobierno. El desafío es ver si podemos reponer una convocatoria hacia sectores que tradicionalmente nos respaldaron y que hoy toman distancia”. “Tenemos que ser tenaces a la hora de mantener una orientación política, no podemos cambiar de orientación a cada rato”, agregó Camilo Escalona quien explicó que “tenemos que insistir en la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Entiendo que los poderes fácticos se sientan triunfadores, pero el desafío es que las fuerzas de gobierno mantengan una agenda esencial, posiblemente no la agenda que tenía el Presidente Boric en primera vuelta, pero las grandes orientaciones no se pueden perder”. El exsenador del Partido Socialista puso énfasis en mejorar políticas en torno a modernizar Carabineros y controlar el fenómeno de la migración, dos temas que a su juicio fueron claves en la votación que favoreció al Partido Republicano. Respecto del último punto, Camilo Escalona recalcó que no hay una contradicción entre regular la migración y el respeto por los derechos humanos. “La migración irregular es la que viola los derechos humanos” señaló el dirigente y agregó que “la migración irregular provoca que las personas se expongan a la posibilidad de morir, a la violación de sus derechos fundamentales y la pérdida completa de la dignidad y en eso no hubo la capacidad en el Parlamento de enfrentar este debate”. Finalmente, respecto de la posibilidad que el Partido Republicano gane la próxima elección presidencial, el dirigente socialista sostuvo que “nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. La situación en términos de votación está muy volátil. Yo no soy de los que vaticinan que ya está resuelto el dilema presidencial del año 2026. Por eso digo que tiene que haber una respuesta del Estado”. En ese sentido, recalcó que “el Presidente Boric debe tener apoyo en estas materias, no pueden sus parlamentarios titubear cuando se presentan los proyectos de ley en Valparaíso. Es tanta la crisis política que los parlamentarios tienden a actuar por sí mismos, nosotros mantenemos la dignidad como Partido Socialista, pero también tenemos parlamentarios que no son de la Región Metropolitana y que piden soluciones para la Región Metropolitana que son inaplicables como el estado de excepción”. Además, sostuvo que “es necesario abrir la puerta a la Democracia Cristiana. Yo entiendo que ellos no quieren, pero no hay que cerrar esa puerta de antemano. Tenemos que tener amplitud para poder reformular una propuesta de acá al 2025 que nos permita enfrentar este crecimiento de la ultraderecha que no estaba en los vaticinios de nadie”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, se refirió al resultado de las elecciones de consejeros constitucionales y a la contundente victoria del Partido Republicano. “Hay una dura derrota de las fuerzas progresistas y transformadoras de nuestro país. Hay una situación de inseguridad en la población producto del descontrol de las bandas de narcotraficantes y acompañado por una migración que nunca tuvo las proporciones que tiene ahora. La mezcla de esos factores ha generado una inseguridad de la cual el Estado democrático no ha sido capaz de responder y que empujó a un muy considerable sector del electorado a votar por una expresión de ultraderecha que prometió lo que no será capaz de cumplir”, expresó el dirigente socialista. En esa línea, Camilo Escalona agregó que “el problema está en que nuestra votación no representa a la mayoría. Tenemos que ser capaces de reconstruir una mayoría social que nos respaldaba y que en nuestro caso permitió que fuésemos gobierno. El desafío es ver si podemos reponer una convocatoria hacia sectores que tradicionalmente nos respaldaron y que hoy toman distancia”. “Tenemos que ser tenaces a la hora de mantener una orientación política, no podemos cambiar de orientación a cada rato”, agregó Camilo Escalona quien explicó que “tenemos que insistir en la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Entiendo que los poderes fácticos se sientan triunfadores, pero el desafío es que las fuerzas de gobierno mantengan una agenda esencial, posiblemente no la agenda que tenía el Presidente Boric en primera vuelta, pero las grandes orientaciones no se pueden perder”. El exsenador del Partido Socialista puso énfasis en mejorar políticas en torno a modernizar Carabineros y controlar el fenómeno de la migración, dos temas que a su juicio fueron claves en la votación que favoreció al Partido Republicano. Respecto del último punto, Camilo Escalona recalcó que no hay una contradicción entre regular la migración y el respeto por los derechos humanos. “La migración irregular es la que viola los derechos humanos” señaló el dirigente y agregó que “la migración irregular provoca que las personas se expongan a la posibilidad de morir, a la violación de sus derechos fundamentales y la pérdida completa de la dignidad y en eso no hubo la capacidad en el Parlamento de enfrentar este debate”. Finalmente, respecto de la posibilidad que el Partido Republicano gane la próxima elección presidencial, el dirigente socialista sostuvo que “nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. La situación en términos de votación está muy volátil. Yo no soy de los que vaticinan que ya está resuelto el dilema presidencial del año 2026. Por eso digo que tiene que haber una respuesta del Estado”. En ese sentido, recalcó que “el Presidente Boric debe tener apoyo en estas materias, no pueden sus parlamentarios titubear cuando se presentan los proyectos de ley en Valparaíso. Es tanta la crisis política que los parlamentarios tienden a actuar por sí mismos, nosotros mantenemos la dignidad como Partido Socialista, pero también tenemos parlamentarios que no son de la Región Metropolitana y que piden soluciones para la Región Metropolitana que son inaplicables como el estado de excepción”. Además, sostuvo que “es necesario abrir la puerta a la Democracia Cristiana. Yo entiendo que ellos no quieren, pero no hay que cerrar esa puerta de antemano. Tenemos que tener amplitud para poder reformular una propuesta de acá al 2025 que nos permita enfrentar este crecimiento de la ultraderecha que no estaba en los vaticinios de nadie”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá: