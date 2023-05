f0bb9b14fc

Claudio González y ley antinarcotráfico: "Lo que está haciendo es actualizar la legislación penal en este tema" El director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana destacó dos aspectos de la iniciativa: el que se amplíe el catálogo de empresas obligadas a reportar actividades sospechosas y el que se establezcan los comisos sin necesidad de condena. Fernanda Araneda Martes 9 de mayo 2023 16:14 hrs.

La mañana de este martes, en Viña del Mar, el Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la ley antinarcotráfico. La iniciativa fue despachada por el Senado a fines de marzo, pero tuvo un pequeño traspié luego de que un grupo de parlamentarios de Chile Vamos la llevará al Tribunal Constitucional, por un artículo sobre uso medicinal de la cannabis. Para abordar esta temática, nuestro medio conversó con Claudio González, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, quien explicó que tanto esta nueva legislación, como otra que aún no se promulga y que cambia la figura de la asociación ilícita, comparten un mismo objetivo: combatir el crimen organizado. En esa misma línea, González destacó dos aspectos de la ley antinarcotráfico, por un lado, el que se amplíe el catálogo de empresas obligadas a reportar actividades sospechosas y por otro, el que se establezcan los comisos sin necesidad de condena. “Esto quiere decir que los bienes habidos por los grupos criminales, autos, casas, activos en general, a pesar de que no exista condena, que no se llegue a una prueba suficiente, se pueda aún así decomisar. Esta es una norma que no es nueva, existe en varios países europeos y se indica que es una de las herramientas más importantes para combatir el crimen organizado, porque justamente golpea su línea de flotación, que es la ganancia”, afirmó el experto. Asimismo, González relevó el hecho de que con estas dos medidas, el crimen organizado “no solo se combate por vía de mayor persecución penal, es decir, con más policías, más fiscales, sino que se combate al patrimonio de estas organizaciones, que es lo que se recomienda en la literatura internacional. En el fondo, lo que está haciendo esta ley es actualizar la legislación penal en este tema”, indicó. Por otra parte, consultado respecto al artículo que autoriza el cultivo de cannabis para uso medicinal, el director del CESC aseguró que es un avance, porque permite “enfocar los esfuerzos en las actividades que son más peligrosas y que tienen que ver con las organizaciones criminales, que a través del tema de drogas construyen estos grupos con violencia”. En todo caso, el experto advirtió que no se trata de una medida novedosa y que con esto se está siguiendo la senda de otros países. “Hacia dónde vamos es hacia un mercado regulado de la droga. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, ocurrió en Uruguay, ocurrió en Portugal y en varios países europeos. Es un tema que está llegando y seguirá madurando en Chile”, dijo. Por último, González planteó que para hacerle frente al crimen organizado, no basta con actualizar la legislación, sino que también se debe avanzar “en un montón de temas más bien orgánicos e institucionales”. “Primero, en especializaciones policiales, segundo, en mejorar las unidades de análisis financieros para la detección de patrimonios ilícitos y también, y esto es un proyecto en el que estamos trabajando nosotros en el CESC, en la construcción de indicadores de crimen organizado. Esta ley es un pasito. Por lo menos tenemos una legislación que está avanzando”, concluyó.

