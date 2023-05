a3bbf972b8

Economía Diputado Jaime Sáez (RD) acusa "sobreideologización" de la oposición tras negativa al alza de impuestos La decisión de Chile Vamos de actuar de la misma manera que con la anterior reforma, generó malestar en el oficialismo. En tanto, el economista Víctor Salas dijo que se tiene que poner énfasis en el combate a la elusión y evasión tributaria. Osciel Moya Plaza Jueves 18 de mayo 2023 21:12 hrs.

El impulso de una nueva Reforma Tributaria entró en un camino pantanoso luego que desde Chile Vamos fijaran su posición de rechazar cualquier iniciativa que implique alzas de impuestos. Desde la Comisión de Hacienda, el diputado de Revolución Democrática (RD), Jaime Sáez reconoció que el escenario es complejo dada la “sobreideologización” que, a su juicio, se impone a las necesidades que tiene el país. Cabe señalar que este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo un encuentro con los partidos de Chile Vamos para recoger ideas con el fin de apuntar a la elaboración de una Reforma Tributaria, oportunidad en la que los presidentes de Renovación Nacional y la UDI, Francisco Chahuán y Javier Macaya, respectivamente, informaron que no estaban dispuestos a apoyar una iniciativa que contemple un aumento de impuestos. En conversación con nuestro medio, el diputado de RD, Jaime Sáez, afirmó que es preocupante y complejo para llevar adelante una Reforma Tributaria, que hoy nuevamente es amenazada por los dos partidos más importantes de la oposición. “Es un escenario complejo, sin duda, preocupante, donde está primando un sector absolutamente sobreideologizado que antepone sus preceptos cuasi religiosos respecto a cómo debe actuar el mercado, por sobre el bienestar general de la nación y eso debe ser denunciado, enfrentado y en el diálogo parlamentario se debe confrontar con posiciones de honestidad intelectual y hay que establecer que están actuando abiertamente en contra de la población”, dijo el diputado. Agregó que “no es aceptable y espero que los sectores democráticos de la oposición se allanen a la búsqueda de una solución sostenible para la economía en Chile, que permitan financiar políticas sociales de largo aliento”. De acuerdo a lo que informó el senador Macaya, le expresaron al ministro Marcel que no es bueno subir los impuestos y que tal como ocurrió con el rechazo a la idea de legislar, mantienen esa mirada dada “la compleja situación económica que vive el país”. Una postura ratificada por Francisco Chahuán que si bien expresó la disposición a avanzar en disminuir la evasión y la elusión, precisó que la discusión no debe estar centrada en nuevos tributos que puedan afectar a la clase media y las pymes, sino que la recaudación debe venir por el lado de la “austeridad, ahorro y mayor eficiencia en los programas públicos”. Ante estas aseveraciones, el diputado Sáez afirmó que “me parece una estupidez realmente, de inoperancia y de falta de empatía con la realidad que vive el país que es indignante y preocupante al mismo tiempo porque es un consenso a nivel nacional, en todos los espacios, a la necesidad de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes, como la PGU, la salud, la emergencia habitacional, entre otras”. Además, el legislador dijo que es falso que una Reforma Tributaria vaya a afectar a los sectores medios y principalmente a las Pymes. “La reforma que fue rechazada en el mes de marzo planteaba que el aumento de la carga tributaria era principalmente para los grandes contribuyentes del país, no para pymes. De hecho se planteaban una serie de beneficios tributarios, sumado a los millonarios subsidios aprobados en relación al reajuste del salario mínimo. Por lo tanto, aquí hay una preocupación real por las pymes y la clase media para generar incentivos al ahorro, a la inversión y también para ir apalancando paulatinamente el endeudamiento de la población”, puntualizó. Respecto de la eficiencia de los recursos públicos, Sáez afirmó que el Gobierno “ha sido eficaz en buscar esa eficiencia. El ajuste de las cuentas públicas del ejercicio 2022-2023 así lo indican. La reducción en el nivel de endeudamiento, el mejoramiento de la balanza comercial del país, indican que hay eficiencia en el uso de los recursos y las medidas de austeridad también van en esa misma línea. Ahora cuando hablamos de responsabilidad fiscal y de austeridad en el gasto, ésto no puede ser a costa de las personas que más necesitan”. Poner énfasis en la evasión y la elusión Desde otra mirada, el economista, académico de la Universidad de Santiago (USACH), Víctor Salas, afirmó que las reformas tributarias se hacen en cualquier momento. Esto a propósito de los argumentos de los sectores opositores que consideran que las condiciones económicas del país no lo permiten. Salas afirmó que la situación económica puede estar bien o como lo que sucede hoy, pero “hay situaciones en la que ningún sector se puede negar a discutir , como son las medidas para combatir la elusión y la evasión tributaria”. “Si se quiere avanzar en una discusión rápida, no me cabe duda que se debe orientar en esos dos puntos. Las exenciones tributarias también son algo atractivo de pensar, pero tiene sus limitaciones y complejos y el Ministerio de Hacienda hizo indicaciones al retirar algunas de las cargas, especialmente en los impuestos a los arriendos, y eso sin duda afecta a los sectores medios de la economía y eso no va a ser bien acogido política, ni socialmente”, precisó. El economista afirmó que plantear una tasa marginal del impuesto a la renta a quienes ganan 4 millones de pesos, “vas a afectar a sectores medios altos”, pero hay un espacio para generar el impuesto al patrimonio (de los mas ricos) que “tampoco es un impuesto que dé un porcentaje muy alto del PIB, de 0,4 o 0,5 anual, de tal manera que uno dice que el ministro de Hacienda la tiene bien pesada, porque tiene que definir o llegar a la conclusión de qué cosas son políticamente viables y técnicamente rentables. Aquí hay una combinación mágica que no es nada de fácil de resolver”. Por otro lado, Salas afirmó que la desintegración es necesaria para un sistema impositivo, pero no es factible dada la resistencia que existe de los gremios empresariales.“Por ahora, dada la situación económica del país no va a ser fácil una reforma tributaria que de altos rendimientos. Por eso pondría énfasis en la elusión y evasión que, según los cálculos que hacen los especialistas, señalan que hay un alto rendimiento. Más de la mitad de lo que se esperaba recaudar con la reforma originalmente propuesta, que fue rechazada en la idea de legislar. Por eso, creo hay que buscar los acuerdos hoy día (para impulsarla)”. En relación a la austeridad, ahorro y mayor eficiencia en los programas públicos para generar mayor recaudación para el país, el economista indicó que hay que implementar medidas de esa naturaleza, pero es poco lo que se puede recaudar “y no se obtienen recursos permanentes (…) pondría más énfasis en hacer un proceso más continuo y permanente de evaluación de todos los programas del Estado y eso seguramente va a ir mejorando la eficiencia y la calidad que hagan esas instituciones y servicios, pero de ahí a pensar en conseguir recursos para la PGU, no me parece una propuesta seria”.

