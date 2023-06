3d6ab2a4a1

Nacional Pensiones Política Comisión de Constitución de la Cámara rechazó idea de legislar un sexto retiro de las AFP La votación generó molestia entre los parlamentarios que respaldaban la medida. Mientras, el ministro de Hacienda explicó que los anteriores retiros ya generaron una presión en la economía no vista desde la década de 1980. Natalia Palma Martes 6 de junio 2023 17:30 hrs.

Con sólo tres votos a favor y 10 en contra la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar un sexto retiro de los fondos previsionales. En una jugada para desechar el debate en el Congreso, al menos por un año más, el Gobierno decidió ayer lunes poner urgencia inmediata a la iniciativa, razón por la que la instancia legislativa, liderada por el socialista Raúl Leiva, se tuvo que pronunciar votándola en general. Así, los respaldos provinieron de los diputados e impulsores de la medida Pamela Jiles (PA), Jorge Durán (RN) y Miguel Ángel Calisto (Ind.). En concreto, el proyecto contemplaba la fusión de 10 mociones dirigidas a este propósito, pasando de un retiro acotado del 10% de los ahorros de las AFP hasta la totalidad de ellos. Por lo que con este resultado pasó con informe negativo a la Sala de la Corporación, donde si se vuelve a rechazar no se podrá legislar sobre la materia hasta junio de 2024. Cabe señalar que en marzo pasado la Cámara ya había rechazado por amplia mayoría el proyecto de reforma constitucional que buscaba permitir un autopréstamo de los fondos de pensiones, por 39 votos a favor, 96 votos en contra y 10 abstenciones. Durante su exposición, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reafirmó la postura del Ejecutivo en contra del sexto retiro, destacando que estas medidas son desproporcionadas y regresivas para la economía nacional. Además, apuntó que, como consecuencia de estos proyectos, el déficit de la cuenta corriente y el ahorro nacional llegaron a niveles no vistos desde los años 80’. “En el caso de la cuenta corriente, corresponde a un déficit del orden del 10% del PIB, no teníamos cifras de ese tipo desde mediados de los 80’ ¿Por qué eso es importante? Porque eso es lo que presiona el dólar y como recordaremos el dólar llegó en un momento a estar por sobre los mil pesos. Eso se explica por este enorme déficit en cuenta corriente, que se produjo en parte como producto de los retiros de los fondos de pensiones”, explicó el jefe de la billetera fiscal. Marcel: “A través de los retiros de fondos de pensiones no se ayuda a las personas” La decisión de la instancia de la Cámara de Diputados y Diputadas fue comentada por los propios parlamentarios que integran la entidad, entre ellos Rubén Oyarzo del Partido de la Gente que calificó este resultado como “un triste espectáculo”. Para el legislador hubo algunas anomalías durante la discusión del proyecto, ya que “no se entregó un texto refundido de los proyectos, no sabemos qué se votó”. Además, apuntó al diputado socialista Raúl Leiva. “Vimos cómo el presidente de la comisión no dejó, por segunda vez, hablar al diputado Calisto. La primera vez no me dejó a mí intervenir en la comisión. Y por último, no se permitió hacer preguntas al ministro”, sostuvo. Oyarzo puntualizó además que durante el debate “hay un hecho grave. Porque el ministro trajo cifras que a mi parecer son erróneas. Se compara el proyecto del 10 por ciento y dice que el monto total de la operación son 19 mil millones, un retiro de 10 por ciento libre. Y se compara el mismo retiro 10 por ciento acotado que presentamos como Partido de la Gente y dice que el monto total de la operación son los mismos 19 mil millones. Eso no tiene sentido, eso es engañar a la gente”. Por su parte, el titular de Hacienda, Mario Marcel, destacó que con la votación contraria a la idea de un nuevo retiro de recursos de las AFP, “ha primado la visión de que a través de los retiros de fondos de pensiones no se ayuda a las personas, sino que se les permite utilizar ahorros para la vejez con consecuencias económicas que son negativas tanto para las propias personas que efectúan los retiros como para quienes ya no tienen fondos que retirar”. Por eso dijo que “esperamos que mañana tengamos una buena discusión en la Sala”. A lo anterior adelantó que “creo que es muy importante explicar cómo han ido cambiando las circunstancias de los retiros. Hay muchos cambios respecto del que fue el primer, segundo e incluso el tercer retiro que llevan a que hoy día no solamente sus efectos positivos sean mucho más limitados, sino que los costos y los daños a la ciudadanía sean muchísimo mayores”. Luego del rechazo en la comisión de Constitución será la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas la que deberá revisar la iniciativa en una sesión que se realizará este miércoles a partir de las 18.30 horas luego que el Gobierno colocara discusión inmediata a esta propuesta.

