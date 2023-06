350b279c7f

78ff62b946

Nacional Política Proceso Constituyente Daniel Jadue y anteproyecto constitucional: “Yo desmiento que el texto defina al Estado como social y democrático de derecho” El alcalde de Recoleta se refirió además a las controvertidas declaraciones de figuras de derecha sobre el golpe de Estado: "A Chile sin duda le falta una ley que castigue con penas efectivas la incitación al odio", indicó. Diario UChile Martes 6 de junio 2023 14:20 hrs.

Compartir en

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el alcalde de Recoleta y excandidato presidencial, Daniel Jadue, expuso sus resquemores con el actual proceso constituyente. Pese a que sostuvo que no se puede criticar este segundo intento antes de que exista un texto definitivo, Jadue advirtió que estamos ante “un problema serio, que es que la mayoría de quienes van a escribir la constitución no quieren cambiarla”. “Hoy día el proceso está en jaque y la total responsabilidad de llevarlo adelante recae en la extrema derecha, en los republicanos y en Chile Vamos, los partidos de la derecha que además están pasando por un minuto muy delicado porque están acusados de hacer una asociación ilícita para delinquir en el caso del alcalde Torrealba”, indicó. En ese contexto, el edil de Recoleta espera que quienes lideran el proceso “den respuesta a las necesidades, a las demandas, a los sueños y a las expectativas de la gente, que estén a la altura del desafío y que este proceso no termine convocando a la gente a salir a manifestarse”, expresó. Jadue además cuestionó el artículo del anteproyecto constitucional que se refiere al Estado social y democrático de derechos, ya que a su juicio, no se ajusta a lo expresado en las doce bases constitucionales. “Yo desmiento tajantemente que el texto defina al Estado como un Estado social democrático de derecho. Lo que el texto dice es algo muy distinto y es que el Estado de Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho. O sea, que basta tener las instituciones que deberían tratar de promover los derechos, para que la Constitución esté cumplida, cuando lo que se dice en los bordes que se aprobaron en el Congreso, es que Chile es un Estado social y democrático de derecho”. “Si alguien entiende esas dos concepciones como algo idéntico, sencillamente o le está mintiendo a la gente o no está entendiendo la diferencia entre una organización y un derecho”, añadió. Por otra parte, el militante del Partido Comunista evaluó de manera positiva la cuenta pública realizada el 1 de junio último por el Presidente Gabriel Boric y descartó que se estén haciendo las cosas “en la medida de lo posible”. “Hay cosas que efectivamente el Gobierno no puede hacer porque no tiene las mayorías y hay otras que no ha hecho o que ha hecho por falta de voluntad política. Todo lo que depende del Congreso no es comparable, pero por ejemplo a mí me hubiese encantado que en vez de volver a firmar el acuerdo con las farmacias para traspasarles plata para que bajaran los medicamentos, yo habría preferido cumplir el programa y avanzar en instalar farmacias populares en todo Chile”. “El Gobierno no necesita pasar por el Congreso para algo como eso, hay cosas que el Gobierno puede hacer y que está en su mera voluntad hacerlas y esas son las cosas que uno puede criticar”, afirmó. Por último, Jadue se refirió a las polémicas declaraciones tanto del consejero constitucional Luis Silva, como de personeros de la UDI respecto al Golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar. A juicio de la autoridad comunal, se debería avanzar tanto en una regulación de los medios de comunicación como en una legislación que penalice la incitación a la violencia. “Yo creo que hay una diferencia entre la libertad de expresión y lo que es la acción. A Chile sin duda le falta una ley que castigue con penas efectivas la incitación al odio o la incitación a la violencia y esto también pasa por el elogio, por la oda a la violencia. Lo que ellos hacen es oda a la violencia y eso también debería estar absolutamente prohibido”, aseveró. Revise la entrevista completa acá:

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el alcalde de Recoleta y excandidato presidencial, Daniel Jadue, expuso sus resquemores con el actual proceso constituyente. Pese a que sostuvo que no se puede criticar este segundo intento antes de que exista un texto definitivo, Jadue advirtió que estamos ante “un problema serio, que es que la mayoría de quienes van a escribir la constitución no quieren cambiarla”. “Hoy día el proceso está en jaque y la total responsabilidad de llevarlo adelante recae en la extrema derecha, en los republicanos y en Chile Vamos, los partidos de la derecha que además están pasando por un minuto muy delicado porque están acusados de hacer una asociación ilícita para delinquir en el caso del alcalde Torrealba”, indicó. En ese contexto, el edil de Recoleta espera que quienes lideran el proceso “den respuesta a las necesidades, a las demandas, a los sueños y a las expectativas de la gente, que estén a la altura del desafío y que este proceso no termine convocando a la gente a salir a manifestarse”, expresó. Jadue además cuestionó el artículo del anteproyecto constitucional que se refiere al Estado social y democrático de derechos, ya que a su juicio, no se ajusta a lo expresado en las doce bases constitucionales. “Yo desmiento tajantemente que el texto defina al Estado como un Estado social democrático de derecho. Lo que el texto dice es algo muy distinto y es que el Estado de Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho. O sea, que basta tener las instituciones que deberían tratar de promover los derechos, para que la Constitución esté cumplida, cuando lo que se dice en los bordes que se aprobaron en el Congreso, es que Chile es un Estado social y democrático de derecho”. “Si alguien entiende esas dos concepciones como algo idéntico, sencillamente o le está mintiendo a la gente o no está entendiendo la diferencia entre una organización y un derecho”, añadió. Por otra parte, el militante del Partido Comunista evaluó de manera positiva la cuenta pública realizada el 1 de junio último por el Presidente Gabriel Boric y descartó que se estén haciendo las cosas “en la medida de lo posible”. “Hay cosas que efectivamente el Gobierno no puede hacer porque no tiene las mayorías y hay otras que no ha hecho o que ha hecho por falta de voluntad política. Todo lo que depende del Congreso no es comparable, pero por ejemplo a mí me hubiese encantado que en vez de volver a firmar el acuerdo con las farmacias para traspasarles plata para que bajaran los medicamentos, yo habría preferido cumplir el programa y avanzar en instalar farmacias populares en todo Chile”. “El Gobierno no necesita pasar por el Congreso para algo como eso, hay cosas que el Gobierno puede hacer y que está en su mera voluntad hacerlas y esas son las cosas que uno puede criticar”, afirmó. Por último, Jadue se refirió a las polémicas declaraciones tanto del consejero constitucional Luis Silva, como de personeros de la UDI respecto al Golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar. A juicio de la autoridad comunal, se debería avanzar tanto en una regulación de los medios de comunicación como en una legislación que penalice la incitación a la violencia. “Yo creo que hay una diferencia entre la libertad de expresión y lo que es la acción. A Chile sin duda le falta una ley que castigue con penas efectivas la incitación al odio o la incitación a la violencia y esto también pasa por el elogio, por la oda a la violencia. Lo que ellos hacen es oda a la violencia y eso también debería estar absolutamente prohibido”, aseveró. Revise la entrevista completa acá: