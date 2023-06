78410a6b73

Cultura Ana Reeves protagoniza obra sobre discapacidad intelectual y rol de los cuidadores A través de un entrañable humor y ternura de los personajes la obra profundiza en el mundo de la discapacidad y en el rol que cumplen las personas a cargo del cuidado. Una obra sensible, cálida y por momentos dolorosa. Diario UChile Jueves 8 de junio 2023 10:50 hrs.

“Quise adentrarme en dos temas que creo están pidiendo a gritos tener cabida en nuestra sociedad. Por un lado, profundizar y seguir descubriendo la discapacidad y por otro, el rol que cumple la persona que está a cargo del cuidado: madres, padres, abuelos, tíos, hermanos o cuidadores formales”, así describió la actriz y directora Bárbara Ruiz-Tagle su motivación para estrenar en Chile “Como si pasara un tren“, obra escrita por la dramaturga argentina, Lorena Romanin, que debuta en Teatro Finis Terrae el próximo jueves 8 de junio. Protagonizada en Chile por Ana Reeves, Alejandra Oviedo y Felipe Zepeda, la comedia dramática presentada con gran éxito anteriormente en Argentina, España, Brasil y Uruguay -pronta a debutar en Nueva York- se centra en una madre de edad avanzada que, convertida en cuidadora de su joven hijo que padece de trastorno madurativo, debe lidiar con los válidos miedos de su edad y la inminente pregunta: ¿Quién se hará cargo o quién cuidará a mi hijo cuando yo no esté o cuando no esté capacitada para hacerlo? El vulnerable vínculo entre madre e hijo se verá alterado con la llegada disruptiva de una prima que invitará a una reflexión sobre la libertad, la autonomía, el amor y la búsqueda de los sueños. La destacada actriz de larga trayectoria, Ana Reeves, sostiene que esta obra habla justamente sobre “aquellos ‘diferentes’, a quienes tratamos de no visualizar, ya que pareciera que, de ese modo, no están, no existen y no invaden nuestro confort”. “Afortunadamente, las personas mayores están teniendo más atención a nivel de políticas públicas. Sin embargo, el tema del cuidado, del derecho a autonomía, tanto para mayores como discapacitados, está aún en pañales. Me interesa que reflexionemos frente a estos temas intentando comprender cuál es el rol que tenemos como sociedad para con aquellas personas con esta situación”, agregó la directora quien ya había abordado el tema de la discapacidad en 2018 en su aplaudida dirección de “Mi hijo sólo camina un poco más lento”. A través de una sencilla puesta en escena, sus textos, ternura, vulnerabilidad y la fragilidad de sus personajes, el primer estreno y coproducción Teatro Finis Terrae de la temporada 2023 permite transitar por distintos estados emocionales, que van desde la risa hasta estados más profundos, invitando a la reflexión por medio de la belleza de su historia. “El título nos sugiere un tren llamado vida. La única certeza que tenemos en el tren, como en la vida, es que éste tiene un destino final y que todo, todo es parte de esta gran aventura que siempre merece la pena vivir”, concluyó Bárbara Ruiz-Tagle. Coordenadas

8 de junio al 2 de julio

jueves a sábado, 20.30 h, domingo 19 h Teatro Finis Terrae Av. Pocuro 1935, Providencia

$10.000 preventa, $12.000 general, $7.800 personas mayores, $6.000 estudiantes por Ticketplus. Otros descuentos consultar en web del Teatro. Ficha artística Dramaturgia Lorena Romanin (Argentina) / Adaptación Emilia Noguera / Dirección Bárbara Ruiz-Tagle / Elenco Ana Reeves, Alejandra Oviedo y Felipe Zepeda / Asistente de dirección Ángeles Rivero / Producción artística Mía Producciones / Diseño integral Cristian Mayorga / Una Coproducción Teatro Finis Terrae, Mía Producciones, Pescado sin querer y Repuestos Indra

