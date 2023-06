4a4306b966

Nacional Política Salud Académico Leonardo Basso: “El peak de virus sincicial en la Región Metropolitana podría llegar en las próximas 2 o 3 semanas” “Lo que estamos observando ahora son niveles peak de virus sincicial en preescolares. La influenza, cuya campaña de vacunación comenzó hace un tiempo, todavía no está en su peak y va a afectar a los adultos”, afirmó el experto. Osciel Moya Plaza Viernes 9 de junio 2023 19:30 hrs.

El director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile, Leonardo Basso, afirmó que el peak pediátrico por Virus Respiratorio Sincicial se podría producir en las próximas dos o tres semanas en la Región Metropolitana, por lo que la mejor recomendación es no sacar a los menores a reuniones familiares o recintos con gran afluencia de personas. Basso encabezó el equipo de profesionales que crearon una plataforma de análisis de datos de movilidad que permitió entender el efecto de las cuarentenas en los primeros meses de la pandemia. A través de una alianza con Entel, que facilitó datos agregados y anonimizados de la actividad e infraestructura de comunicaciones, se construyeron indicadores que permitieron cuantificar el impacto de las cuarentenas en la movilidad y contagios en diferentes grupos de la población, trabajo que fue distinguido con el premio Franz Edelman 2022. Hoy, dada la crisis sanitaria que vive el país ante el aumento de los virus respiratorios, ha contribuido con información para que las autoridades adopten las medidas necesarias. De hecho, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Basso afirmó que existía información temprana de lo que estaba pasando en EE.UU. y era un antecedente de lo que podría pasar en Chile, donde había una muestra de circulación de virus sincicial relevante. Precisó que había datos que mostraban “que venía un peak de sincicial que eran importantes, muy superior a lo que había ocurrido en los años 2018 y 2019 y esa información permitió que el Ministerio de Salud tomara las medidas que han estado presentando y discutiendo y esos peak se alcanzaron. Es una circulación viral muy alta que alcanzó, por ejemplo en La Araucanía sur, donde el sistema ha estado sujeto a un estrés”. El experto afirmó que en el caso del sincicial, que no tiene vacuna, “a la salida de dos o dos años y medio de pandemia, los niños no han estado en presencia de virus durante mucho tiempo (…) lo que hace que las personas que no se enferman por tener poca protección por exposición natural a los virus es muy grande y esto es lo mismo que pasó en otras partes del mundo. Hay demasiados niños susceptibles, porque estuvieron mucho tiempo sin estar en presencia de muchos virus y por lo tanto, son muy susceptibles de enfermar”. Asimismo, Basso sostuvo que Chile enfrenta dos tipos de virus, el sincicial que afecta principalmente a los menores de 5 años y de manera grave a los menores de 2 años y la influenza. Esta última afecta a niños de entre 5 y 10 años y particularmente a los mayores de 65. “Lo que estamos observando ahora son niveles peak de virus sincicial en preescolares. La influenza, cuya campaña de vacunación comenzó hace un tiempo, todavía no está en su peak y va a afectar a los adultos”, afirmó. “El peak pediátrico en regiones, de acuerdo a las previsiones que tenemos, se estaría alcanzado, pero en la Región Metropolitana aún no se produce, faltarían dos o tres semanas todavía. Después debería bajar y viene un segundo peak pediátrico de sincicial e influenza, con un peak en los adultos. Eso será en varias semanas más y va a ser un problema diferente, porque la influenza sí tiene vacuna y si se logra avanzar fuertemente en la vacunación en los mayores de 65 en las próximas semanas, se puede disminuir la tensión del sistema”, afirmó el académico. Frente a la permanente demanda por suspender las clases o adelantar las vacaciones de invierno, Basso afirmó que esta medida “no afecta necesariamente a quienes están más vulnerables que son los lactantes. En mi opinión, la mejor actitud a asumir es guardar a los niños en la medida de lo posible, que no salgan a reuniones familiares, que no los lleven al mall. Aquellos que pueden teletrabajar y quedarse con sus hijos, que lo hagan”. En las últimas horas, el Minsal informó que la ocupación de camas críticas pediátricas llega actualmente al 94%, tasa que se compone de un 93% en el sistema público y 95% en el privado.

