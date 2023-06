8a4945c456

Nacional Salud Dr. Guillermo Zepeda y uso obligatorio de mascarillas: “Es necesario para cortar la cadena de transmición” El pediatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile además se mostró a favor del adelantamiento de las vacaciones. Sin embargo, mencionó que "el problema es que no tenemos cómo garantizar que el peak de vuelta no vaya a ser tan intenso". Fernanda Araneda Miércoles 14 de junio 2023 20:23 hrs.

En conversación con nuestro medio, el pediatra experto en enfermedades respiratorias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Guillermo Zepeda se refirió a las medidas que se están implementando en los colegios, para prevenir los contagios de virus respiratorios. En primer lugar, Zepeda abordó la obligatoriedad en el uso de mascarillas, una medida que a su juicio es bastante adecuada. “Es necesario volver al uso de las mascarillas por lo menos de parte de los escolares, para cortar la cadena de transmisión. Estos niños, escolares, probablemente tienen hermanos menores o abuelitos que pudieran contagiarse gravemente, así que por supuesto que esto va en la dirección correcta”, afirmó. En todo caso, Zepeda advirtió que es fundamental un uso correcto de la mascarilla para que cumpla su función. De acuerdo al especialista, la mascarilla tiene que ser de tres pliegues o KN95 (nunca de género) y siempre debe estar limpia y seca. “Eso hay que recordarlo, especialmente cuando son niños, porque a ratos no se logra mucho esto. Sí hay que tratar de propender a que se dé el adecuado uso de ella y principalmente tratar de evitar tocarla con la mano. Evitar tocarse la cara, incluso y la mascarilla manipularla desde los tirantes”. El pediatra además aclaró por qué el uso de este insumo solo es obligatorio para los mayores de cinco años. “En el caso de los niños pequeños, la verdad es que es imposible que mantengan una mascarilla en su lugar. Esto ya lo vimos en pandemia, son niños chiquititos, que les va a costar cumplir la norma mínima. La verdad, es impracticable”. “Ahora, en el caso de los más grandes, se asume que tienen la capacidad de entender estas instrucciones que son bastantes simples y que pueden seguirlas sin ningún problema. No así un niño de menos de tres, que es una guagua y es imposible que siga ninguna recomendación”, indicó. Por otra parte, consultado respecto a la posibilidad de que se adelanten las vacaciones de invierno, Zepeda señaló que esto sería una buena idea. “Cualquier medida que vaya en dirección de evitar la circulación viral va a ser una medida que se va a acoger y se va a evaluar bien. El tema de las vacaciones todavía está en veremos, se está analizando, pero claramente puede llegar a ser beneficioso y dar algún respiro a los equipos de salud, que están bastante estresados en esta época del año”. De todas maneras, el especialista aseguró que “el problema con adelantar las vacaciones es que no tenemos cómo garantizar que el peak de vuelta de las vacaciones no vaya a ser tan intenso. Entonces, si de alguna manera tuviésemos la certeza de que las infecciones después de que los niños vuelvan de vacaciones no van a ser tan grandes, tan severas, claro, bienvenido sea”. Por último, Zepeda recomendó dos medidas para que sean aplicadas en el caso de los adultos: primero, que estos dejen de fumar, tanto cigarrillos normales como electrónicos y segundo, que concurran a vacunarse. “Eso es muy importante, porque hay muy buenas vacunas, son seguras, son efectivas y están disponibles, más encima”, destacó el docente de la Universidad de Chile.

