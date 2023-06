624f3e2946

743f02f282

50 años del Golpe Cultura Directora de Sello Alerce y tributo a Patricio Manns: “Es una contribución a reparar la deuda que Chile tiene con él” Viviana Larrea destacó que la música que impulsa la discográfica no le interesa a los medios masivos. Por ello, cuestionó cuánto pierde un país cuando solo escucha lo que grandes grupos económicos o políticos quiere que escuchen. Joana Carvalho Jueves 15 de junio 2023 19:54 hrs.

Compartir en

Sello Alerce, el histórico sello discográfico, galardonado con el reconocimiento ‘Al fomento y desarrollo de la música chilena’ en Premios Pulsar 2023, ha vuelto al estudio de grabación con una propuesta que pone a Patricio Manns en voces diversas. Los primeros sencillos del álbum “Tributo a Patricio Manns” estarán disponibles al público a partir del 16 de junio, pero Radio Universidad de Chile ya los incorporó a su programación musical. En conversación con nuestro medio la directora del Sello Alerce, Viviana Larrea, declaró que Patricio Manns es una figura fundamental para la nueva canción chilena y es también una víctima. “Un hombre que ha sufrido el exilio, la invisibilización de su obra y de su trabajo. Un hombre a quien se le negó el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Música”, señaló. “Pienso que poner su figura y su nombre en los medios de comunicación en canciones con voces nuevas, voces jóvenes y no tanto, es una manera de traerlo de vuelta, de ponerlo en el lugar que se merece”, agregó. Larrea señaló que la obra de Patricio Manns se instaló en Chile para reivindicar derechos sociales, mostrar realidades y cantar los dolores del pueblo, de una manera “poética e inmensamente grande en términos de literatura y de composición musical”. Además, lamentó que Manns muriera sin el reconocimiento institucional por todos los aportes que hizo con su obra a la cultura chilena, desde el exilio y en el país también. “Homenajear a Patricio Manns lo sentimos como un deber y como una contribución a reparar la deuda que creemos que Chile tiene con él”, manifestó. La hija de Ricardo García -fundador de Sello Alerce-, opinó que el tipo de música que trata de impulsar la casa discográfica suele no interesarle a los medios masivos o los grandes escenarios. En ese sentido, destacó que el sello se ha dedicado a trabajar con propuestas que son reflejo de la sociedad chilena y sus problemáticas. “Eso no tiene un respaldo o un lugar tan destacado, no tienen la facilidad para llegar a los grandes medios de comunicación. Entonces, eso hace que se vayan haciendo desconocidos. Muchos de los músicos creadores con los que trabajamos pareciera que no existen, pero existen. Están ahí creando y peleando con esta enorme dificultad que tiene que ver con darse a conocer”, reprochó. Asimismo, enfatizó que desde el sello cuestionan cuánto pierde un país y su pueblo “cuando no escucha lo que otros hablan, lo que otros dicen, lo que otros cantan. Sino que solo escucha lo que grandes grupos económicos o políticos dicen lo que tienen que escuchar”. Los primeros singles del álbum “Tributo a Patricio Manns” son “Bandido” interpretado por Magdalena Matthey y “Canto Esclavo” en las voces de Marcelo Coulón y David Azán (Dúo Coulón Azán). Sello Alerce y los 50 años del Golpe de Estado El sello discográfico independiente fue fundado en 1976 por el padre de Viviana y Mónica Larrea, Ricardo García, un hombre de radio, amante de las comunicaciones y profundo admirador del mundo de la creación musical. García se inició como disc-jokey en el programa Discomanía de Radio Minería, pero su desarrollo profesional fue inmenso, acumulando en su historial variados hitos de los últimos años del mundo musical y cultural chileno, entre ellas se cuenta la creación del Festival de Viña del Mar y más tarde la creación del Festival de la Nueva Canción Chilena donde se presentaron, por primera vez, obras fundamentales como la Cantata Santa María de Iquique de Luis Advis y canciones inmortales como Plegaria a un Labrador de Víctor Jara. En 1973, identificado con la Unidad Popular, pasó a formar parte de las listas negras de la dictadura y así, sin fuente de trabajo pero con gran decisión y valentía, crea el Sello Alerce. Lo impulsó con dos objetivos fundamentales: apoyar a los artistas que mantenían vigente el folklore chileno y el canto urbano contingente, junto con reeditar con las precauciones y cuidados necesarios, la música prohibida por la dictadura militar. En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Alarce, a través de sus redes, recorrerán la historia de la discográfica desde los primeros canciones que grabaron y el trabajo que han realizado hasta la fecha. “Ojalá alcancemos a incorporarlas todas, porque es mucho material, es mucha memoria y hay mucha historia en las canciones que están a través de Alerce”, dijo.

Sello Alerce, el histórico sello discográfico, galardonado con el reconocimiento ‘Al fomento y desarrollo de la música chilena’ en Premios Pulsar 2023, ha vuelto al estudio de grabación con una propuesta que pone a Patricio Manns en voces diversas. Los primeros sencillos del álbum “Tributo a Patricio Manns” estarán disponibles al público a partir del 16 de junio, pero Radio Universidad de Chile ya los incorporó a su programación musical. En conversación con nuestro medio la directora del Sello Alerce, Viviana Larrea, declaró que Patricio Manns es una figura fundamental para la nueva canción chilena y es también una víctima. “Un hombre que ha sufrido el exilio, la invisibilización de su obra y de su trabajo. Un hombre a quien se le negó el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Música”, señaló. “Pienso que poner su figura y su nombre en los medios de comunicación en canciones con voces nuevas, voces jóvenes y no tanto, es una manera de traerlo de vuelta, de ponerlo en el lugar que se merece”, agregó. Larrea señaló que la obra de Patricio Manns se instaló en Chile para reivindicar derechos sociales, mostrar realidades y cantar los dolores del pueblo, de una manera “poética e inmensamente grande en términos de literatura y de composición musical”. Además, lamentó que Manns muriera sin el reconocimiento institucional por todos los aportes que hizo con su obra a la cultura chilena, desde el exilio y en el país también. “Homenajear a Patricio Manns lo sentimos como un deber y como una contribución a reparar la deuda que creemos que Chile tiene con él”, manifestó. La hija de Ricardo García -fundador de Sello Alerce-, opinó que el tipo de música que trata de impulsar la casa discográfica suele no interesarle a los medios masivos o los grandes escenarios. En ese sentido, destacó que el sello se ha dedicado a trabajar con propuestas que son reflejo de la sociedad chilena y sus problemáticas. “Eso no tiene un respaldo o un lugar tan destacado, no tienen la facilidad para llegar a los grandes medios de comunicación. Entonces, eso hace que se vayan haciendo desconocidos. Muchos de los músicos creadores con los que trabajamos pareciera que no existen, pero existen. Están ahí creando y peleando con esta enorme dificultad que tiene que ver con darse a conocer”, reprochó. Asimismo, enfatizó que desde el sello cuestionan cuánto pierde un país y su pueblo “cuando no escucha lo que otros hablan, lo que otros dicen, lo que otros cantan. Sino que solo escucha lo que grandes grupos económicos o políticos dicen lo que tienen que escuchar”. Los primeros singles del álbum “Tributo a Patricio Manns” son “Bandido” interpretado por Magdalena Matthey y “Canto Esclavo” en las voces de Marcelo Coulón y David Azán (Dúo Coulón Azán). Sello Alerce y los 50 años del Golpe de Estado El sello discográfico independiente fue fundado en 1976 por el padre de Viviana y Mónica Larrea, Ricardo García, un hombre de radio, amante de las comunicaciones y profundo admirador del mundo de la creación musical. García se inició como disc-jokey en el programa Discomanía de Radio Minería, pero su desarrollo profesional fue inmenso, acumulando en su historial variados hitos de los últimos años del mundo musical y cultural chileno, entre ellas se cuenta la creación del Festival de Viña del Mar y más tarde la creación del Festival de la Nueva Canción Chilena donde se presentaron, por primera vez, obras fundamentales como la Cantata Santa María de Iquique de Luis Advis y canciones inmortales como Plegaria a un Labrador de Víctor Jara. En 1973, identificado con la Unidad Popular, pasó a formar parte de las listas negras de la dictadura y así, sin fuente de trabajo pero con gran decisión y valentía, crea el Sello Alerce. Lo impulsó con dos objetivos fundamentales: apoyar a los artistas que mantenían vigente el folklore chileno y el canto urbano contingente, junto con reeditar con las precauciones y cuidados necesarios, la música prohibida por la dictadura militar. En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Alarce, a través de sus redes, recorrerán la historia de la discográfica desde los primeros canciones que grabaron y el trabajo que han realizado hasta la fecha. “Ojalá alcancemos a incorporarlas todas, porque es mucho material, es mucha memoria y hay mucha historia en las canciones que están a través de Alerce”, dijo.