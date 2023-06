f49551ee5a

Medios de comunicación Nacional Salud FAO, medios de comunicación y estados: Hay urgencia por enfrentar en conjunto el hambre en el mundo Encuentro convocado por la agencia internacional, destacó la necesidad de trabajar en conjunto para superar el desafío que en América Latina afecta a unos 57 millones de latinoamericanos. Diario UChile Jueves 15 de junio 2023 13:22 hrs.

El conversatorio realizado en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio espacio al diálogo en torno al “papel de los medios y los parlamentarios en la lucha contra el hambre y la malnutrición en Iberoamérica”. En la instancia participaron la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Frente Parlamentario Contra el Hambre y representantes de distintos medios de comunicación. En este espacio, el subdirector general y representante para Latinoamérica de la FAO, Mario Lubetkin, manifestó que los temas de alimentación están actualmente en una situación compleja. “Injusticias sociales, el escenario del Covid-19, la guerra en Ucrania, y los efectos ambientales son cuatro factores absolutamente explosivos que han modificado el escenario sobre los temas de seguridad alimentaria”, afirmó Lubetkin. El representante de la FAO declaró que como punto base “los números globales no ayudan”. Esto, pues a 2022 y según el informe sobre “el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, hay 828 millones de personas que viven con hambre y en particular, en América Latina existe cerca de 57 millones, lo que en palabras del subdirector nos tiene “lejos de lograr los objetivos 1 y 2” de Desarrollo Sostenible, como son el fin de la pobreza y hambre cero a 2030. Además, fue enfático en declarar que no es posible avanzar sin una articulación intersectorial que incluya ministerios de diversas carteras, actores económicos y donde juegan un rol importante los medios de comunicación. Ante esto el diputado Hamlet Melo, legislador de la República Dominicana desde 2010 y del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, mencionó que ahora el desafío está en comunicar la importancia del hambre cero. “Los medios de comunicación son un poder, si no tenemos ese apoyo, esa unificación como medios de comunicación, nunca vamos a poder lograr nada”, declaró Melo. Para la senadora y presidenta de la Comisión de Salud del Senado de México, Lilia Margarita Valdés, “la expectativa es que se visualice la problemática del hambre, de la desnutrición, no nada más en los países de cada uno de nosotros, sino en general en todo el mundo”, Valdés planteó la necesidad de que los ciudadanos estén conscientes sobre qué es el hambre para trabajar en dicha problemática. “El hambre nos da tristeza, el hambre nos da violencia, el hambre nos da una sensación de desesperanza y hay que resolverlo”, manifestó la senadora. Desde la otra vereda, Ana Carbajosa, directora de Planeta Futuro en el diario El País, comentó sobre el deber de reflexionar distintos formatos para hacer llegar el mensaje y de explicar contextos, causas y consecuencias de las historias pese a que “forma parte de una complejidad que a veces no nos gusta, pero es muy necesaria”. “Una persona no está pasando hambre por casualidad, ni porque sea muy vaga ni porque ni porque sea muy tonta, una persona está pasando hambre porque normalmente habrá un sistema político y económico que le sitúe en ese lugar, que haga que esa persona no pueda estudiar o no tenga acceso a un empleo digno”, declaró Carbajosa. En la misma línea, Brigette Valenzuela, periodista encargada de comunicaciones del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, señaló que “no solo es necesario el olfato periodístico, también lo es una mirada lúcida que vaya más allá de la información y de la opinión, sin perder el norte ético que siempre debe estar por sobre la lógica de mercado que muchas veces impera en los medios de comunicación de masas”. “Me parece que uno de los desafíos del periodismo para contribuir a la lucha contra el hambre y la malnutrición, consiste en reinstalar y fortalecer la permanente conciencia de responsabilidad al servicio del interés colectivo y su bienestar, ya que las y los comunicadores en tanto informan y difunden, son dirigentes de la sociedad”, dijo Valenzuela. Los debates parlamentarios continuarán y se llevarán a cabo a partir de este miércoles 14 con el X Foro el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe realizado en Santiago y se extenderán hasta el viernes 16 de junio con la II Cumbre Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición en el Congreso Nacional de Valparaíso.

